Apple gửi thư mời sự kiện ra iPhone 17 ngày 9/9

Apple vừa gửi thư mời sự kiện ngày 9/9, nhiều khả năng sẽ ra mắt loạt iPhone 17 cùng Apple Watch Series 11, Ultra 3 hay tai nghe AirPods Pro 3.

Sự kiện của "Quả táo" bắt đầu lúc 10h ngày 9/9 (0h ngày 10/9, giờ Hà Nội) tại nhà hát Steve Jobs trong khuôn viên trụ sở Apple Park ở California (Mỹ). Người dùng có thể xem trực tiếp qua các nền tảng của hãng như trang web chính thức khi truy cập qua Safari, Apple TV và kênh Youtube.

Đây là năm đầu tiên thư mời gửi tới giới truyền thông tại Việt Nam sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt với chủ đề sự kiện là "Sẽ mêêêê" trong khi thư mời gửi đi tại Mỹ là "Awe dropping". Hình ảnh trong thư mời với biểu tượng quả táo cắn dở được phối hai tông màu chủ đạo là xanh và vàng, có thể gợi nhớ đến các màu sắc trên iPhone mới.

Thư mời sự kiện ngày 9/9 của Apple. Ảnh: Tuấn Hưng

Sản phẩm đáng chú ý nhất được chờ đợi tại sự kiện ngày 9/9 là iPhone 17 series, bao gồm mẫu iPhone 17 Air siêu mỏng hoàn toàn mới. Ngoài ra, công ty được dự đoán cũng giới thiệu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max với nhiều thay đổi ở thiết kế mặt lưng, trang bị camera, phần cứng.

Năm nay, Apple nhiều khả năng cũng giới thiệu Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 và Watch SE 3, đánh dấu lần đầu tiên sau ba năm công ty giới thiệu cả ba bản nâng cấp đồng hồ thông minh cùng lúc. Những thiết bị khác cũng có thể xuất hiện gồm AirPods Pro 3 với thiết kế mới, HomePod mini mới và Apple TV 4K thay đổi cấu hình.

Ngoài phần cứng mới, Apple sẽ cung cấp ngày cho tải về chính thức của iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe và các phần mềm sắp ra mắt khác.

Trước đó, nguồn tin củaVnExpress cho biết Việt Nam có thể nằm trong danh sách bán iPhone 17 đợt đầu cùng các thị trường lớn như Mỹ, Singapore vào ngày 19/9. Với lịch ra mắt ngày 9/9, hãng có thể bắt đầu cho đặt hàng từ 12/9.

Một số nguồn tin cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế, trở lại sử dụng vỏ nhôm. Cụm camera vuông mở rộng thành hình chữ nhật choán hết bề ngang, tương tự Google Pixel 9 Pro. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Máy sẽ có chip xử lý A19 Pro, RAM tăng lên 12 GB, ống tele 48 megapixel. Camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Trong khi đó, iPhone 17 Air sẽ là mẫu iPhone mỏng nhẹ nhất của Apple từ trước đến nay. Máy sẽ thay thế dòng Plus trong dải sản phẩm của Apple với màn hình 6,6 inch, modem C1 của Apple và chỉ có một camera phía sau.

Tuấn Hưng