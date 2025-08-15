iPhone 17 Air có thể dùng chip A19 Pro giảm hiệu năng GPU

Mẫu điện thoại siêu mỏng iPhone 17 Air có thể cũng được trang bị chip A19 Pro như trên dòng Pro, nhưng chỉ có GPU 5 nhân.

Fixed Focus Digital, tài khoản X từng cung cấp nhiều thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple, cho biết bộ đôi iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ sử dụng chip A19 Pro với cấu hình GPU sáu nhân đầy đủ.

Phiên bản 17 Air, thay thế dòng Plus hiện tại, cũng trang bị chip này nhưng giảm số lượng lõi GPU, có thể Apple muốn hạn chế nguy cơ về nhiệt do thiết kế siêu mỏng của sản phẩm. Bên cạnh đó, hãng muốn kéo dài thời gian sử dụng thay vì hiệu năng, nên dung lượng pin của máy được dự đoán chỉ khoảng 2.900 mAh. Tuy nhiên, phần lớn người dùng khó nhận thấy sự khác biệt hiệu năng trong quá trình sử dụng thông thường.

Ảnh dựng iPhone 17 Air. Ảnh: Macrumors

Thông tin Fixed Focus Digital đưa ra khác với nhà phân tích Ming-Chi Kuo. Hồi tháng 5, ông cho biết iPhone 17 và 17 Air sẽ sử dụng chip A19 tiêu chuẩn, còn A19 Pro dành cho hai mẫu cao cấp nhất.

Theo nhiều nguồn tin, iPhone 17 Air dự kiến mỏng 5,5 mm, trong khi đa số điện thoại trên thị trường khoảng 7-9 mm, trọng lượng 145 gram, nhẹ hơn 25 gram so với mức 170 gram của iPhone 16. Model này sẽ có màn hình 6,6 inch với tấm nền OLED M14 của Samsung, độ sáng cao hơn 30% so với iPhone 16, trang bị công nghệ ProMotion, tần số quét 120 Hz.

Sản phẩm có giá tương đương Plus với khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung, sử dụng chip A19. Máy tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất.

Huy Đức (theo Apple Insider, Macrumors)