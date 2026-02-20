CEO OpenAI và Anthropic quyết không nắm tay nhau

CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei không nắm tay khi chụp ảnh chung dù đứng cạnh, cho thấy cả hai đang có sự cạnh tranh gay gắt.

Ngày 19/2, Sam Altman của OpenAI và Dario Amodei của Anthropic đã có khoảnh khắc khó xử khi cả hai quyết định không nắm tay nhau khi chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo chính trị và công nghệ tại Hội nghị thượng đỉnh Tác động AI - AI Impact Summit 2026 diễn ra tại Ấn Độ. Cả hai đều là diễn giả chính của sự kiện.

Một số nhà lãnh đạo và CEO công nghệ chụp ảnh chung tại AI Impact Summit 2026. Ảnh: Reuters

Cụ thể, khi đứng chụp chung cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, CEO Google Sundar Pichai cùng nhiều nhân vật khác, trong khi mọi người cùng nắm tay nhau giơ lên trời, Altman và Amodei chỉ giơ nắm đấm. Cả hai cũng tránh nhìn vào mắt nhau, còn thái độ được Bloomberg nhận xét là "khá gượng gạo".

Altman và Amodei hiện là những nhân vật nổi tiếng trong giới AI. Nếu như OpenAI có GPT, Anthropic nổi danh với các sản phẩm thuộc "gia đình" Claude. Hai công ty cũng đang dẫn đầu danh sách những doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo tư nhân có giá trị nhất thế giới, với OpenAI trị giá khoảng 500 tỷ USD, còn Anthropic trị giá 380 tỷ USD.

Khoảnh khắc nhanh chóng lan truyền trên Internet. "Khi nào thì siêu trí tuệ AGI ra đời? Đó là vào ngày Dario và Sam nắm tay nhau", Siddharth Bhatia, đồng sáng lập công ty khởi nghiệp Puch AI, đăng trên X.

"Khi bạn bị buộc phải làm dự án nhóm với người không thích", Justine Moore, một đối tác đầu tư tại Andreesen Horowitz, hài hước chia sẻ.

"Một khi đã là đối thủ, mãi mãi vẫn là đối thủ", Bloomberg bình luận.

Theo CNBC, bên cạnh OpenAI và Amodei là đối thủ, khoảnh khắc này diễn ra khi cả hai CEO vốn không ưa nhau từ trước. Amodei từng làm việc tại OpenAI, nhưng nghỉ việc cùng một số đồng nghiệp và đồng sáng lập Anthropic năm 2021 vì cảm thấy công ty "đang trở nên quá tập trung vào thương mại, lo ngại vấn đề an toàn và phong cách lãnh đạo của Altman".

Gần nhất, cả hai cũng "khẩu chiến" trên mạng. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng trước, khi Anthropic phát hành quảng cáo trong trận Super Bowl với mục đích chế giễu kế hoạch thử nghiệm quảng cáo cùng dịch vụ ChatGPT Go cho thị trường Mỹ của OpenAI.

Lập tức, Altman gọi những quảng cáo này không trung thực: "Tôi đoán đó là phong cách hai mặt của Anthropic khi sử dụng một quảng cáo lừa đảo để chỉ trích những quảng cáo lừa đảo trên lý thuyết vốn không có thật. Nhưng nếu là một quảng cáo trong Super Bowl, đó là điều tôi không mong đợi".

Paul Smith, giám đốc phụ trách khách hàng của Anthropic, sau đó cho biết Anthropic đang tập trung phát triển kinh doanh hơn là tạo ra "những tiêu đề giật gân". Đây được xem là lời ám chỉ khéo léo nhắm vào OpenAI.

Tại AI Impact Summit 2026, Amodei thảo luận về những "rủi ro nghiêm trọng" liên quan đến AI, gồm hành vi tự động của các hệ thống trí tuệ nhân tạo, khả năng bị lạm dụng cũng như tiềm năng gây ra sự dịch chuyển kinh tế. Ở bài phát biểu của mình, Altman lập luận rằng sự hiểu biết của ngành về an toàn AI nên gồm cả "khả năng phục hồi của xã hội", thêm rằng "không một phòng thí nghiệm AI nào có thể tự mình mang lại một tương lai tốt đẹp".

Sự kiện AI Impact Summit 2026 diễn ra ngày 16-20/2 tại New Delhi, thu hút hơn 200 tỷ USD cam kết đầu tư vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại Ấn Độ. Tuy vậy, theo Reuters, sự kiện cũng bị chỉ trích khi liên tiếp mắc sai sót trong khâu tổ chức, gồm việc các gian triển lãm bất ngờ đóng cửa, một số đơn vị tham gia rút lui, khu vực sự kiện xa hàng km so với nơi giữ xe buộc khách phải đi bộ... Tỷ phú Bill Gates và CEO Nvidia Jensen Huang cũng thông báo không tham gia vào giờ chót.

Bảo Lâm (theo CNBC, Reuters, Bloomberg)