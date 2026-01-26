Các lãnh đạo công nghệ thay đổi thế nào 10 năm qua

Năm 2016, Elon Musk khi đó là CEO công ty xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX, đồng thời là nhà đồng sáng lập OpenAI (11/2015) và Neuralink (6/2016). Sau 10 năm, ông thành lập thêm hai công ty gồm The Boring Company (1/2017) và xAI (7/2023), cũng như mua lại mạng xã hội Twitter/X.
Cách đây một thập kỷ, ông có tài sản ròng hơn 11 tỷ USD, ít thể hiện sự quan tâm đến chính trị. Hiện ông có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, không chỉ trong công nghệ, kinh doanh mà cả lĩnh vực chính trị với mối quan hệ thăng trầm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng tài sản của ông hiện hơn 700 tỷ USD, là người giàu nhất hành tinh.
Trong ảnh, Elon Musk dự hội nghị về môi trường tại Bảo tàng Astrup Fearnley (Na Uy) tháng 4/2016 (trái) và tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos tháng 1/2026 (phải). Ảnh: Reuters/AP
Mark Zuckerberg không chỉ thay đổi phong cách mà còn đổi tên công ty trong thập kỷ qua.
Năm 2016, nhà đồng sáng lập Facebook nổi tiếng với phong cách ăn mặc đơn giản gồm áo phông, áo hoodie, quần jeans tối màu, giày thể thao và thiếu vắng phụ kiện. Ông từng chia sẻ rằng mình hướng đến việc đơn giản hóa cuộc sống để giảm các quyết định cần đưa ra hàng ngày, dành năng lượng cho những nhiệm vụ quan trọng.
Đến năm 2021, Facebook đổi tên thành Meta, thể hiện sự ưu tiên dành cho vũ trụ ảo metaverse. Từ đó, phong cách thời trang của Zuckerberg cũng trở nên đa dạng và sành điệu hơn. Ông cũng thường xuyên đeo dây chuyền, đồng hồ xa xỉ và mặc quần áo hàng hiệu.
Năm 2016, Zuckerberg sở hữu khối tài sản khoảng 42 tỷ USD, còn hiện theo thống kê của Forbes, ông giàu thứ năm thế giới với 225 tỷ USD.
Trong ảnh, Mark Zuckerberg phát biểu trên sân khấu hội nghị Facebook F8 ở San Francisco tháng 4/2016 (trái) và xuất hiện với áo phông, đeo dây chuyền, đồng hồ trong podcast This Past Weekend tháng 4/2025 (phải). Ảnh: Reuters/Theo Von
Năm 2016, dù đã tạo được tầm ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon, Sam Altman chưa nổi tiếng toàn cầu. Khi đó, ông giữ vị trí chủ tịch vườn ươm startup Y Combinator. Ông và Musk cũng là đồng chủ tịch OpenAI. Trải qua một thập kỷ, OpenAI trở thành công ty đi đầu làn sóng AI tạo sinh với sản phẩm chủ lực ChatGPT, hiện có tới hơn 800 triệu người dùng hàng tuần.
Mối quan hệ của Altman với ông Trump cũng thay đổi "từ thù thành bạn". Năm 2016, Altman tuyên bố trên Twitter (nay là X) không ủng hộ Trump vì cho rằng ông "đại diện cho mối đe dọa chưa từng có với nước Mỹ". Tuy nhiên năm ngoái, CEO OpenAI ca ngợi Trump là một tổng thống "ủng hộ doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo".
Altman kết hôn cùng bạn trai Oliver Mulherin năm 2024 và chào đón con đầu lòng vào tháng 2/2025. Ông chia sẻ trong chương trình The OpenAI Podcast rằng mình "cực kỳ thích trẻ con" và luôn tìm hiểu mọi thứ về trẻ nhỏ bằng ChatGPT.
Trong ảnh, Sam Altman tham dự Hội nghị thường niên Allen & Co. Sun Valley năm 2016 (trái) và xuất hiện trên chương trình Big Technology Podcast tháng 12/2025 (phải). Ảnh: AFP/YouTube Alex Kantrowitz
Jensen Huang, CEO Nvidia, trung thành với áo khoác da tối màu suốt một thập kỷ qua. Tuy nhiên, vị thế của ông đã hoàn toàn khác. Nvidia đã chuyển mình từ "nhà sản xuất GPU chơi game" thành doanh nghiệp giá trị nhất thế giới, cán mốc định giá 5.000 tỷ USD vào tháng 10 năm ngoái.
Năm 2016, phần lớn bộ xử lý đồ họa (GPU) do Nvidia thiết kế được bán cho game thủ. Ngày nay, chúng xếp đầy trong các trung tâm dữ liệu để vận hành những mô hình như ChatGPT và trở nên quan trọng với kinh tế thế giới đến mức bất cứ dấu hiệu suy yếu nào trong kết quả kinh doanh của Nvidia đều làm dấy lên lo ngại về "bong bóng AI". Huang tháng trước tiết lộ trong podcast The Joe Rogan Experience rằng ông làm việc bất cứ khi nào không ngủ và 7 ngày một tuần, để đảm bảo cơn ác mộng "phá sản" không thành hiện thực. Ông thức dậy từ 4h để kiểm tra email, "không bỏ qua bất cứ ngày nào, kể cả Lễ Tạ ơn hay Giáng sinh".
Dù sáng lập công ty giá trị nhất thế giới, tài sản ròng 160 tỷ USD của ông chỉ xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng tỷ phú, nhưng vẫn là bước nhảy vọt so với mức 3 tỷ USD năm 2016.
Trong ảnh, Jensen Huang phát biểu tại triển lãm Computex Đài Bắc năm 2016 (trái) và tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tháng 1/2026 (phải). Ảnh: Nvidia/WEF
Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft, góp phần giúp máy tính và Internet phổ biến trên toàn thế giới. Năm 2016, ông đứng đầu danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes với tài sản ròng 75 tỷ USD. Ông cùng vợ Melinda French Gates, hiện đã ly hôn, viết về việc phát triển năng lượng sạch, ưu tiên mục tiêu không phát thải carbon và cung cấp năng lượng cho người nghèo trong bức thư thường niên năm 2016.
10 năm sau, từ thiện vẫn chiếm vị trí quan trọng trong những hoạt động công khai của Bill Gates, với các sứ mệnh như xóa bỏ HIV, sốt rét và các bệnh truyền nhiễm khác. "Mọi người sẽ nói rất nhiều điều sau khi tôi qua đời, nhưng tôi quyết tâm không để họ nói tôi 'chết trong giàu có'. Có quá nhiều vấn đề cấp bách cần giải quyết. Tôi không nên giữ lại những nguồn lực lẽ ra có thể dùng để giúp đỡ mọi người", ông cho biết trên blog năm 2025.
Hiện ông là người giàu thứ 17 thế giới với tài sản ròng khoảng 105 tỷ USD.
Trong ảnh, Bill Gates trả lời phỏng vấn của Stat News tại Boston năm 2016 (trái) và phát biểu tại Diễn đàn Toàn cầu Bloomberg Philanthropies thường niên ở New York tháng 9/2025 (phải). Ảnh: Stat News/Reuters
Năm 2016, Amazon do Jeff Bezos sáng lập đã thống trị thị trường bán lẻ trực tuyến và dẫn đầu về mảng điện toán đám mây, dù vấp phải những chỉ trích về môi trường làm việc áp lực cao và độc hại tại các kho hàng. Đến nay, điều này tiếp tục được duy trì khi Amazon Web Services (AWS) ghi nhận doanh thu điện toán đám mây tăng 20% trong quý III/2025 và đặt kế hoạch tăng gấp đôi công suất vào cuối 2027.
Bezos rời ghế CEO Amazon năm 2021. Về cuộc sống cá nhân, tỷ phú ly hôn nhà văn MacKenzie Scott năm 2019 và kết hôn với cựu phát thanh viên Lauren Sánchez trong lễ cưới xa hoa kéo dài nhiều ngày tại Venice vào tháng 6/2025.
Năm 2016, Bezos nói tham vọng của Blue Origin, công ty công nghệ vũ trụ do ông sáng lập, là chuyển những ngành công nghiệp nặng gây ô nhiễm ra khỏi Trái Đất để "giải cứu" hành tinh. Công ty thực hiện thành công 17 chuyến bay chở người lên rìa vũ trụ bằng tàu New Shepard và đang nỗ lực phát triển tên lửa tái sử dụng New Glenn.
Năm 2016, Bezos đứng thứ 5 trong danh sách tỷ phú của Forbes với tài sản khoảng 45 tỷ USD. Hiện ông đứng thứ ba với tài sản ròng 250 tỷ USD.
Trong ảnh, Jeff Bezos tham dự Hội nghị Code diễn ra ở California năm 2016 (trái) và Tuần lễ công nghệ Italy tháng 10/2025 (phải). Ảnh: Vox/Fortune
Thu Thảo tổng hợp