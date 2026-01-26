Các lãnh đạo công nghệ thay đổi thế nào 10 năm qua

Năm 2016, Elon Musk khi đó là CEO công ty xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX, đồng thời là nhà đồng sáng lập OpenAI (11/2015) và Neuralink (6/2016). Sau 10 năm, ông thành lập thêm hai công ty gồm The Boring Company (1/2017) và xAI (7/2023), cũng như mua lại mạng xã hội Twitter/X.

Cách đây một thập kỷ, ông có tài sản ròng hơn 11 tỷ USD, ít thể hiện sự quan tâm đến chính trị. Hiện ông có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới, không chỉ trong công nghệ, kinh doanh mà cả lĩnh vực chính trị với mối quan hệ thăng trầm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng tài sản của ông hiện hơn 700 tỷ USD, là người giàu nhất hành tinh.

Trong ảnh, Elon Musk dự hội nghị về môi trường tại Bảo tàng Astrup Fearnley (Na Uy) tháng 4/2016 (trái) và tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos tháng 1/2026 (phải). Ảnh: Reuters/AP