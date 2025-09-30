Mô hình AI lập trình 30 tiếng liên tục

Claude Sonnet 4.5, mô hình AI mới nhất của Anthropic, cho phép viết code liên tục trong 30 tiếng, cao nhất trên thị trường.

"Claude Sonnet 4.5 có thể hoạt động độc lập trong 30 tiếng, tập trung vào các tác vụ phức tạp, nhiều bước trong suốt thời gian đó", Jared Kaplan, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc khoa học của Anthropic, cho biết tại buổi công bố Claude Sonnet 4.5 ngày 29/9.

Claude Sonnet 4.5 đạt thời gian viết code liên tục dài gấp gần 5 lần so với phiên bản Claude Opus 4 trước đó với tối đa 7 tiếng.

Logo Claude của Anthropic trên smartphone. Ảnh: Cnet

AI mới được giới thiệu "mạnh mẽ hơn về hầu hết mọi mặt", gồm khả năng mã hóa, tự sử dụng máy tính và đáp ứng nhu cầu kinh doanh thực tế, đồng thời vượt trội trong các lĩnh vực chuyên môn như an ninh mạng, tài chính và nghiên cứu. Trong quá trình lập trình, Claude Sonnet 4.5 cũng có khả năng chống lại cuộc tấn công "tiêm" mã độc nhanh hơn - hình thức tấn công trong đó AI có thể bị lừa thực hiện hành vi độc hại, chẳng hạn tiết lộ dữ liệu nhạy cảm. Đây được xem là tiến bộ mới của tác nhân AI (AI Agent) tự lập trình.

Ông Kaplan tuyên bố Claude Sonnet 4.5 là "mô hình viết code tốt nhất thế giới", đáp ứng tiêu chuẩn SWE-bench Verified - bộ thử nghiệm đo lường khả năng viết phần mềm của hệ thống AI. Trên OSWorld, một chuẩn kiểm tra các mô hình AI trong tác vụ máy tính thực tế, Sonnet 4.5 cũng dẫn đầu với tỷ lệ 61,4%.

"Mọi người sẽ thấy mô hình thông minh hơn, giống như một đồng nghiệp hơn, đặc biệt ở khả năng đối mặt và giải quyết vấn đề khá thú vị", Kaplan nói.

Khả năng viết code của Sonnet 4.5 so với các mô hình AI hàng đầu, theo bảng xếp hạng tiêu chuẩn SWE-bench Verified.

Mike Krieger, Giám đốc sản phẩm của Anthropic, cho biết Claude Sonnet 4.5 sẽ được cung cấp mặc định cho người dùng mà không cần cài đặt. Tuy nhiên, họ vẫn có tùy chọn trả phí để sử dụng phiên bản cao hơn.

Claude Sonnet 4.5 ra mắt chỉ thời gian ngắn sau khi Anthropic công bố Claude Opus 4.1 hồi tháng 8 và Claude Sonnet 4 vào tháng 5. CNBC đánh giá điều này cho thấy tốc độ đổi mới chóng mặt trong lĩnh vực AI, đặc biệt là AI Agent.

Krieger cho biết, Claude Sonnet 4.5 có sức mạnh lớn nhưng công ty vẫn "có một vài điều cần thực hiện", như cải thiện mô hình AI giúp mọi người trở nên thoải mái hơn và thích nghi với quy trình làm việc. Anthropic sẽ sớm ra mắt phiên bản Opus mới cuối năm nay, giúp người dùng tùy chọn song song giữa Sonnet và Opus cho công việc.

Anthropic là một trong những công ty đi đầu trong việc xây dựng AI Agent thực hiện nhiệm vụ phức tạp thay cho người dùng, đặc biệt là để hợp lý hóa quy trình viết code và gỡ lỗi. Công ty hiện được định giá 183 tỷ USD, đạt doanh thu 5 tỷ USD theo công bố tháng 8, được xem là đối thủ lớn của OpenAI, Google và các công ty trí tuệ nhân tạo lớn trên toàn cầu.

Bảo Lâm (theo The Verge, CNBC)