CEO Anthropic: 'AI có thể gây gián đoạn đau đớn trên thị trường việc làm'

Dario Amodei, CEO của công ty AI Anthropic, cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể gây xáo trộn thị trường việc làm, dẫn đến sự gián đoạn "đau đớn khác thường".

Ông Amodei bày tỏ nỗi lo lắng trong bài viết dài gần 20.000 từ trên blog tuần này, lập luận rằng những rủi ro AI gây ra chưa được xem xét nghiêm túc và cảnh báo công nghệ này sẽ dẫn đến "cú sốc" lớn hơn bất kỳ cú sốc nào trước đây trên thị trường việc làm.

Theo ông, công nghệ mới thường tạo cú sốc trên thị trường lao động và trước đây con người luôn phục hồi được, nhưng đó là vì chúng chỉ ảnh hưởng đến một phần nhỏ trong phạm vi năng lực của con người. "AI mang đến những ảnh hưởng rộng hơn và nhanh hơn đáng kể, vì vậy, tôi e rằng việc giải quyết sẽ khó khăn hơn rất nhiều", ông viết.

CEO Anthropic Dario Amodei. Ảnh: TechXplore

Amodei liệt kê những tác hại tiềm ẩn của AI như trở nên tự chủ và khó lường, bị các thế lực xấu hoặc nhóm khủng bố sử dụng để tạo ra vũ khí sinh học, bị một số quốc gia khai thác để thâu tóm quyền lực.

Ông cũng nhận xét, tốc độ phát triển của AI nhanh hơn rất nhiều so với những đổi mới công nghệ trước đây và con người rất khó thích nghi với tốc độ này, cả trong việc điều chỉnh cách vận hành công việc cũ lẫn chuyển sang nghề nghiệp mới. Thị trường lao động vẫn có khả năng phục hồi trong dài hạn, nhưng giai đoạn chuyển đổi ngắn hạn sẽ "đau đớn khác thường".

CEO Anthropic cho rằng nguyên nhân là AI có "phạm vi nhận thức rộng", không chỉ ảnh hưởng đến một ngành riêng lẻ mà có thể đồng thời xóa bỏ việc làm trong tài chính, tư vấn, luật và công nghệ, khiến người lao động không thể chuyển hướng sang ngành khác có kỹ năng tương đồng.

"AI không thay thế một công việc cụ thể mà đóng vai trò như một lao động phổ quát thay thế con người", ông nhận xét, đồng thời cho rằng cần sự can thiệp của chính phủ để giải quyết, ví dụ đánh thuế lũy tiến nhắm vào các công ty AI.

Theo dữ liệu của công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas, trí tuệ nhân tạo là nguyên nhân dẫn đến gần 55.000 lao động bị sa thải ở Mỹ trong năm 2025. Nghiên cứu của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tháng 11 năm ngoái chỉ ra, AI có thể đảm nhiệm công việc của 11,7% người lao động Mỹ.

Trong khi đó, một số lãnh đạo công nghệ nhận thấy AI có tiềm năng tạo thêm việc làm cho lao động chân tay. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos (Thụy Sĩ) tháng này, Jensen Huang, CEO Nvidia, cho rằng AI sẽ tạo ra nhiều việc làm cho thợ sửa ống nước, thợ điện, công nhân xây dựng vì nhu cầu xây trung tâm dữ liệu hiện nay rất lớn.

"Bố già AI" Geoffrey Hinton cũng từng nhận định lao động chân tay sẽ an toàn hơn trước AI. Tuy nhiên, lý do ông đưa ra là trí tuệ nhân tạo mất nhiều thời gian hơn để đạt được sự khéo léo cần thiết.

Thu Thảo (Theo CNBC, Guardian)