OpenAI ra GPT-5.2 sau khi bật 'báo động đỏ'

GPT-5.2, mô hình cho mục đích dùng chuyên nghiệp, ra mắt sau chưa đầy hai tuần OpenAI bật "báo động đỏ" yêu cầu nhân viên cải tiến ChatGPT.

OpenAI tuyên bố GPT-5.2 là mô hình AI mạnh mẽ nhất từ trước đến nay dành cho mục đích sử dụng chuyên nghiệp hàng ngày, vượt trội các bản tiền nhiệm trong việc tạo bảng tính, xây dựng bài thuyết trình, nhận biết hình ảnh, viết mã và hiểu ngữ cảnh dài. Mô hình hiện được tích hợp vào ChatGPT và giao diện lập trình ứng dụng (API).

Logo OpenAI và ChatGPT. Ảnh: Reuters

Trước đó vào tháng 11, OpenAI tung ra bản cập nhật GPT-5.1. Tuy nhiên, hai đối thủ Google và Anthropic cũng phát hành mô hình mới được giới công nghệ đánh giá cao, khiến OpenAI tuyên bố "tình trạng khẩn cấp" nhằm cải tiến ChatGPT và tạm gác các dự án khác.

"Chúng tôi kích hoạt báo động đỏ để nhấn mạnh công ty cần dồn nguồn lực vào một mảng nhất định, xác định rõ những ưu tiên và những thứ có thể bị giảm ưu tiên", Fidji Simo, Giám đốc điều hành mảng ứng dụng tại OpenAI, xác nhận ngày 11/12. "Chúng tôi tăng nguồn lực cho ChatGPT. Tôi nghĩ điều đó giúp ích cho việc phát hành mô hình mới, nhưng không phải lý do chính khiến nó ra mắt đúng tuần này".

Sam Altman, CEO OpenAI, cho biết việc Google phát hành Gemini 3 ảnh hưởng đến các chỉ số của công ty ít hơn so với lo ngại ban đầu. Ông kỳ vọng OpenAI sẽ thoát khỏi tình trạng báo động đỏ ngay trong tháng 1/2026. "Khi xuất hiện mối đe dọa cạnh tranh, bạn cần tập trung và giải quyết nhanh chóng", Altman nói với CNBC.

GPT-5.2 sẽ có phiên bản Instant - tối ưu hóa tốc độ cho truy vấn thông thường như tìm kiếm thông tin, viết, dịch thuật, Thinking - vượt trội trong công việc có cấu trúc phức tạp như lập trình, phân tích tài liệu dài, tính toán, lập kế hoạch, và Pro - mô hình cao cấp nhất nhằm mang lại độ tin cậy và chính xác tối đa cho vấn đề khó.

Theo OpenAI, GPT-5.2 thuộc nhóm dẫn đầu trong nhiều bài kiểm tra, bao gồm SWE-Bench Pro về hiệu suất lập trình, và GPQA Diamond về khả năng lý luận khoa học ở trình độ sau đại học. Trên GDPval, bài kiểm tra được OpenAI công bố đầu năm nay, mô hình mới vượt qua hoặc ngang bằng những chuyên gia đầu ngành ở 70,9% nhiệm vụ được mô tả rõ ràng.

TechCrunch dẫn nguồn tin cho biết, tạo ảnh sẽ là ưu tiên hàng đầu của OpenAI thời gian tới, đặc biệt sau khi Nano Banana Pro của Google gây tiếng vang lớn. Công ty cũng dự định phát hành một mô hình khác vào tháng tới với chất lượng hình ảnh cao hơn, tốc độ nhanh hơn và tính cách tốt hơn.

Thu Thảo (Theo CNBC, TechCrunch)