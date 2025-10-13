Sam Altman - chênh vênh giữa người hùng và kẻ phản diện

Tốc độ hành động nhanh chóng của Sam Altman, nhà đồng sáng lập và CEO OpenAI, khiến các lãnh đạo công nghệ vừa tán dương vừa lo ngại.

Vài tuần qua, Sam Altman khiến giới công nghệ "choáng váng" trước những bước đi dồn dập như ký thỏa thuận điện toán quy mô lớn với AMD và Nvidia, nâng tổng giá trị giao dịch của công ty lên khoảng 1.000 tỷ USD, ra mắt Sora 2 - ứng dụng tạo video AI thu hút một triệu người dùng sau 5 ngày. CEO OpenAI cũng giới thiệu Instant Checkout, tính năng mua sắm trực tiếp trong ChatGPT, và bộ công cụ AI hỗ trợ công việc nội bộ - dấu hiệu cho thấy công ty có thể lấn sân sang mảng phần mềm doanh nghiệp.

Aaron Levie, CEO công ty lưu trữ đám mây Box, nhận xét Altman "là một trong những nhà sáng lập tham vọng nhất hiện nay", đồng thời so sánh làn sóng AI với thời kỳ Internet và điện toán di động bắt đầu bùng nổ.

Levie và nhiều lãnh đạo công nghệ khác nhận định thành công trong kinh doanh đòi hỏi động lực liên tục. Nhưng kể cả khi xét trên tiêu chuẩn khởi nghiệp, tốc độ của Altman vẫn rất ấn tượng. Joel Milne, CEO AutoUnify, startup chuyên phát triển ứng dụng thương mại AI, nói với Business Insider: "Tôi không thể tưởng tượng nổi việc di chuyển với tốc độ của họ. Chuyện này chưa từng có tiền lệ".

Sam Altman, CEO OpenAI, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC tại San Francisco, California, Mỹ, năm 2023. Ảnh: Reuters

Anh hùng với chiến lược phát triển nhạy bén

Bipul Sinha, CEO công ty an ninh mạng Rubrik, cho rằng tăng tốc hết mức là chiến lược hợp lý trong thời AI. "Bạn phải chạy thật nhanh để nắm bắt cơ hội", ông nói.

Nỗ lực của Altman đang được đền đáp. OpenAI dự kiến vượt mốc 13 tỷ USD doanh thu cuối năm nay. Sản phẩm chính đầu tiên của công ty, ChatGPT, có số lượng người dùng hoạt động hàng tuần tăng gấp đôi trong 4 tháng qua, đạt 800 triệu.

Theo Ross Finman, CEO startup Augmodo, Altman đã chứng minh được tư duy chiến lược nhạy bén khi liên tiếp đưa ra những thông báo quan trọng vài tuần qua. "Từng công bố riêng lẻ không tạo tiếng vang lớn, nhưng khi tập hợp lại thì có thể. Chúng tạo hiệu ứng mạng lưới lan tỏa khắp nhiều ngành", Finman nhận định.

Art Zeile, CEO DHI Group, cũng đánh giá ông chủ ChatGPT xứng đáng được khen ngợi vì đảm bảo sức mạnh tính toán quan trọng cho OpenAI nhiều năm tới thông qua các thỏa thuận với AMD và Nvidia. "Ông ấy đang đa dạng hóa các trung tâm dữ liệu sẽ sử dụng trong tương lai. Bí quyết đàm phán là phải có nhiều nhà cung cấp để nhận mức giá tốt nhất", Zeile giải thích.

Giữa lúc nhận được nhiều sự chú ý, Altman cũng quảng bá thương hiệu cá nhân bằng cách mời mọi người dùng Sora để tạo video quay cảnh ông làm bất cứ điều gì họ có thể tưởng tượng. Một số thâm chí làm video ông trộm đồ trong cửa hàng và đọc rap. Joshua March, CEO startup AI về dịch vụ tài chính Veritus Agent, nhận xét đây là cách khéo léo để Altman trở nên dễ mến hơn, khi "đa số công ty thành công hiện nay đều có một CEO cá tính mạnh".

Video 'Sam Altman ăn cắp GPU' phơi bày mối nguy Sora 2 Video giả "Sam Altman trộm GPU" do Sora 2 tạo ra. Video:X/Gabriel

Kẻ phản diện nếu sơ suất vì đi nhanh

Tuy nhiên, không phải mọi lãnh đạo công nghệ đều ngưỡng mộ Altman. Một số muốn ông "giảm tốc" để chú ý hơn đến an toàn của người dùng. Kate Doerksen, nhà sáng lập Sage Haven, startup về ứng dụng nhắn tin AI cho trẻ em, chỉ trích OpenAI tiến quá nhanh và phá hủy nhiều thứ khi chạy theo doanh thu. Doerksen nói với Business Insider: "Họ chưa nỗ lực đủ nhiều để đảm bảo an toàn".

Công cụ Sora 2, được đánh giá tạo video "thật" hơn nhiều so với phiên bản đầu, gây lo ngại về nội dung giả mạo. "Sora 2 có thể lan truyền thông tin sai lệch hoặc bị lợi dụng để quấy rối và bắt nạt", trang PC Gamer nhận xét.

Theo Guardian, chỉ thời gian ngắn sau khi Sora 2 ra mắt, nhiều video với nội dung đánh bom, xả súng cũng xuất hiện và gây hoang mang. Giới chuyên gia nhận định các công cụ như Sora 2 đang cho thấy việc phân biệt sự thật và hư cấu sẽ khó khăn hơn nhiều trong thời gian tới, nếu video AI xuất hiện vô tội vạ và vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Chúng tạo nội dung sai sự thật nhưng lại rất thuyết phục", phó giáo sư Joan Donovan của Đại học Boston, chuyên gia nghiên cứu về thao túng truyền thông, nói với Guardian. "Khi kẻ xấu có được công cụ thế này, chúng sẽ sử dụng để gây thù hận, quấy rối và kích động".

Hồi tháng 8, một gia đình kiện OpenAI lên tòa án bang California, cáo buộc ChatGPT giúp con trai họ tìm hiểu phương pháp tự tử trước khi cậu bé chấm dứt cuộc đời vào tháng 4. Trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Tucker Carlson, Altman tỏ ra áy náy vì ChatGPT không cứu được người có ý định tự tử. Ông thừa nhận: "Có lẽ chúng tôi đã không cứu được họ. Có lẽ chúng tôi đã có thể nói điều gì đó tốt hơn".

Altman nói sự việc là một "bi kịch", và cho biết công ty đang cân nhắc phương án: nếu trẻ vị thành niên nói chuyện nghiêm túc với ChatGPT về đề tài này, và hệ thống không thể liên lạc với cha mẹ các em, họ sẽ báo cáo cho nhà chức trách.

Altman khẳng định đây chưa phải "lập trường cuối cùng" của OpenAI vì sẽ xung đột với quyền riêng tư của người dùng. Ông cũng nói thêm, ChatGPT không nên ủng hộ hay phản đối bất cứ điều gì và ông luôn cân nhắc đánh đổi giữa tự do và an toàn.

Jill Popelka, CEO công ty an ninh mạng AI Darktrace, nhận xét Altman đang ở tình thế "tiến thoái lưỡng nan" vì nếu chậm lại, các đối thủ có thể bắt kịp, nhưng hành động quá nhanh có thể dẫn đến sai sót. Popelka chia sẻ: "Tôi thực sự không thể tưởng tượng được mình ra sao nếu ở vị trí Altman - trở thành anh hùng hay kẻ phản diện của công nghệ được cả thế giới bàn tán".

Thu Thảo tổng hợp