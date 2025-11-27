Cách đảo ngược gan nhiễm mỡ trong 28 ngày

Bắt đầu ngày với nước chanh, bữa sáng giàu protein, ăn sạch, ngủ 7-8 tiếng giúp kích hoạt hormone đốt mỡ gan, đảo ngược gan nhiễm mỡ trong 28 ngày.

Bệnh gan nhiễm mỡ ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn thế giới và thường không được phát hiện cho đến khi trở nên nghiêm trọng hơn. Rất nhiều người nghĩ rằng gan cần phải được làm sạch bằng những phương pháp đắt tiền hoặc phức tạp, nhưng trong nhiều trường hợp, gan của bạn có khả năng tự chữa lành một cách tuyệt vời nếu biết cách chăm sóc.

Thay vì các chế độ làm sạch cấp tốc hoặc các chế độ ăn kiêng thử thách, các bác sĩ đề cập đến các thói quen hàng ngày dễ thực hiện nhằm giảm viêm, tăng cường trao đổi chất và xử lý chất dinh dưỡng, đồng thời hỗ trợ các kênh giải độc tự nhiên của cơ thể.

Bác sĩ Devika Raman, chuyên gia về Y học Chuyển hóa và Chức năng kiêm Tư vấn chăm sóc Gan - Chuyển hóa cho biết gan của chúng ta lọc độc tố, chuyển hóa chất béo và duy trì mức đường huyết cân bằng, nhưng khi cơ quan này bị quá tải do chế độ ăn uống tồi tệ, thiếu hoạt động thể chất hoặc căng thẳng mãn tính, chất béo có thể bắt đầu tích tụ trong gan. "Sự tích tụ này cuối cùng sẽ làm hỏng chức năng gan, làm chậm quá trình trao đổi chất, dẫn đến mệt mỏi, tích mỡ ở vùng giữa cơ thể và làm chậm quá trình sản xuất hormone", bà nói.

Song, tin tốt là nghiên cứu và thực hành lâm sàng chứng minh rằng gan nhiễm mỡ có thể được đảo ngược chỉ trong 28 ngày thông qua những thay đổi lối sống có mục tiêu.

Vận động thường xuyên như đi bộ giúp tăng cường độ nhạy insulin và góp phần đốt cháy chất béo dự trữ trong gan. Ảnh: Nguyễn Đông

Dưới đây là 8 điều bạn nên làm mỗi ngày để kích hoạt các hormone đốt cháy chất béo đặc biệt của gan và khởi động các quá trình làm sạch của gan, làm giảm kích thước các tế bào mỡ được lưu trữ hoặc giảm thành phần độc tố mà chúng có thể chứa, đồng thời giúp số hóa cho việc giảm cân nội tiết tố.

Bắt đầu ngày mới bằng nước và chanh

Một số người bắt đầu ngày mới bằng cách uống thuốc nhuận tràng gốc nước, điều này có thêm lợi ích là kích thích tiêu hóa và tăng hoạt động trao đổi chất, đồng thời khuyến khích gan loại bỏ độc tố. Chanh cung cấp chất chống oxy hóa và vitamin C để hỗ trợ các con đường giải độc.

Ăn bữa sáng giàu protein

Protein giúp giữ cho lượng đường trong máu ổn định, nghĩa là ít thèm ăn hơn trong ngày và giảm sự lắng đọng chất béo trong gan. Trứng, sữa chua Hy Lạp hoặc đồ uống protein từ thực vật đều có tác dụng.

Ưu tiên thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến

Gan sẽ làm việc ít hơn khi bạn tránh xa đường tinh luyện, dầu hạt và thực phẩm chế biến sẵn. Hãy chọn các loại thực phẩm nguyên chất như rau củ, trái cây, các loại đậu, thịt nạc và chất béo có lợi cho tim.

Vận động 20 phút mỗi ngày

Vận động thường xuyên như đi bộ, các bài tập tim mạch nhẹ hoặc tập tạ giúp tăng cường độ nhạy insulin và góp phần đốt cháy chất béo dự trữ trong gan. Bạn không cần dành nhiều thời gian cho việc này, chỉ cần đủ để duy trì sự nhất quán.

Bổ sung thực phẩm hỗ trợ gan mỗi ngày

Tỏi, rau xanh, nghệ, củ dền và trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp kiểm soát chứng viêm và thúc đẩy quá trình giải độc tự nhiên.

Thực hành ăn uống hạn chế thời gian

Bằng cách rút ngắn thời gian ăn và cho phép gan có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn khỏi việc chuyển hóa thức ăn, chẳng hạn như qua đêm, bạn tạo điều kiện cho gan có thời gian nghỉ ngơi.

Giảm rượu và đồ uống có đường

Đây là một số thủ phạm lớn nhất gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Giảm mạnh chúng sẽ giúp cắt giảm chứng viêm và ngăn chất béo tích tụ ngay từ đầu.

Ngủ 7-8 giờ với chất lượng cao

Giấc ngủ kém gây rối loạn hormone và quá trình trao đổi chất, khiến gan khó đốt cháy chất béo hơn. Giấc ngủ sâu giúp tăng tốc độ phục hồi và tăng cường sức khỏe trao đổi chất tổng thể.

Mỹ Ý (Theo Moneycontrol)