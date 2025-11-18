Cách ăn trứng tốt cho sức khỏe

Ăn cả lòng đỏ và lòng trắng là cách tốt nhất để cơ thể hấp thu trọn vẹn nguồn protein, vitamin và các chất chống oxy hóa quý giá từ trứng

Trứng từ lâu là chủ đề gây tranh cãi, đặc biệt về ảnh hưởng của chúng tới tim mạch và lượng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, bác sĩ Jeremy London - người có hơn 25 năm kinh nghiệm - khẳng định ăn trứng mỗi ngày là lựa chọn an toàn và thông minh cho sức khỏe.

Dinh dưỡng từ trứng

Một quả trứng lớn chứa lượng protein cao, axit béo thiết yếu, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhờ đó, nó được xem là "siêu thực phẩm" giúp duy trì sức khỏe tim, não, mắt và quá trình trao đổi chất.

Protein chất lượng cao

Trứng có đủ 9 loại axit amin thiết yếu, hỗ trợ xây dựng và phục hồi cơ bắp, mô, cũng như sản xuất enzyme. Protein trong trứng còn giúp duy trì khối cơ, cung cấp năng lượng bền vững.

Choline

Trứng là nguồn choline phong phú - dưỡng chất quan trọng cho hoạt động não bộ, trí nhớ, bảo vệ màng tế bào và hỗ trợ chức năng gan.

Vitamin

Trứng cung cấp vitamin D, đóng quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch và điều hòa canxi. Ngoài ra, còn có vitamin B12 hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, hình thành tế bào máu, cùng vitamin A, E, B9 góp phần bảo vệ da, mắt và tế bào.

Chất chống oxy hóa

Lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng làm giảm stress oxy hóa và bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương ánh sáng, bảo vệ thị lực khỏe mạnh. Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, trứng được xem là thực phẩm lý tưởng cho người muốn duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Trứng được xem là thực phẩm lý tưởng cho người muốn duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Bùi Thủy

Những lầm tưởng về cholesterol trong trứng

Nhiều người e ngại ăn trứng vì lo sợ lượng cholesterol cao. Thực tế, một quả trứng lớn chứa khoảng 186 mg cholesterol, nhưng bác sĩ Jeremy cho biết điều này không đáng lo.

Các nghiên cứu hiện nay chỉ ra rằng, cholesterol trong thực phẩm không trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu. Điều quan trọng không phải là tránh trứng, mà là duy trì một chế độ ăn lành mạnh tổng thể, ông nhấn mạnh.

Trứng và sức khỏe tim mạch

Trên thực tế, trứng mang lại nhiều lợi ích nếu ăn điều độ. Lượng protein và chất béo lành mạnh trong trứng giúp kiểm soát cơn thèm ăn, hỗ trợ quản lý cân nặng - yếu tố then chốt trong việc giảm nguy cơ tim mạch.

Ngoài ra, trứng có thể cải thiện chức năng nội mô, tăng sức khỏe mạch máu, phòng ngừa cao huyết áp và bệnh tim. Các chất chống oxy hóa trong trứng còn góp phần giảm viêm và stress oxy hóa, hai nguyên nhân chính gây tổn hại tim mạch.

Bác sĩ London cũng khuyên nên chọn trứng giàu omega-3 từ gà được nuôi tự nhiên, vì chúng làm giảm triglyceride và cải thiện chỉ số cholesterol.

Cách ăn trứng tốt cho sức khỏe

Khi ăn trứng, nên dùng cả lòng trắng lẫn lòng đỏ để hấp thu trọn vẹn protein, vitamin và chất chống oxy hóa. Ưu tiên trứng sạch, trứng hữu cơ hoặc trứng giàu omega-3.

Ngoài ra, cần kết hợp trứng với rau củ, ngũ cốc nguyên cám hoặc các loại đậu để tạo bữa ăn cân bằng. Theo dõi sức khỏe định kỳ, kiểm tra cholesterol và các chỉ số tim mạch thường xuyên.

Trứng, khi được dùng đúng cách, không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn là "chìa khóa" giúp duy trì sức khỏe, tăng cường năng lượng và sống thọ hơn mỗi ngày.

Hương Giang (Theo Times of India)