'Bông hồng thép' giành ba huy chương một ngày ở giải VĐQG

Lúc này, Ly bị Ngân bám sát. Nhưng nỗ lực phi thường, cô đã kịp vượt qua vạch đích trước 3% giây, giành HC bạc. Ngân thì vấp ngã, chỉ giành HC đồng.

Kết quả này giúp Khánh Ly đổi màu huy chương. Cũng ở giải này năm 2024, cô giành HC đồng sau chính Thu Hà và Bùi Ngân. Với thông số 2 phút 13 giây 41, Ly đang được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cân nhắc tuyển chọn vào danh sách dự SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.