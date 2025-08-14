'Bóng hồng' Đà Nẵng giành ba huy chương một ngày

Khánh Ly lúc này còn bị Bùi Thị Ngân bám sát, nhưng bằng nỗ lực phi thường, chân chạy Đà Nẵng đã vượt qua vạch đích trước Ngân hơn 3% giây, để giành HC bạc. Còn Bùi Thị Ngân vấp ngã chỉ giành HC đồng.
Nhờ đó, Khánh Ly đã đổi màu huy chương thành công, vì năm 2024, cô giành HC đồng sau chính Thu Hà và Bùi Thị Ngân. Với thông số 2 phút 13 giây 41, Khánh Ly đang được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cân nhắc tuyển chọn vào danh sách dự SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.
Khánh Ly lúc này còn bị Bùi Thị Ngân bám sát, nhưng bằng nỗ lực phi thường, chân chạy Đà Nẵng đã vượt qua vạch đích trước Ngân hơn 3% giây, để giành HC bạc. Còn Bùi Thị Ngân vấp ngã chỉ giành HC đồng.
Nhờ đó, Khánh Ly đã đổi màu huy chương thành công, vì năm 2024, cô giành HC đồng sau chính Thu Hà và Bùi Thị Ngân. Với thông số 2 phút 13 giây 41, Khánh Ly đang được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cân nhắc tuyển chọn vào danh sách dự SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.
Sau nội dung này, có nhiều ý kiến nói Khánh Ly chơi xấu, làm ngã đối phương. Nhưng video ghi lại diễn biến cuối cuộc đua cho thấy Bùi Thị Ngân mất thăng bằng và tự vấp ngã khi tranh về đích. Do đó, chân chạy số 442 đỡ ấm ức.
Sau gần 2.000m đầu, Khánh Ly đuối sức, bị tụt xuống thứ năm. Nhưng trong 1.000m cuối, với sự cổ vũ của khán giả nhà, cô dần vượt lên chiếm vị trí thứ ba.
Sau gần 2.000m đầu, Khánh Ly đuối sức, bị tụt xuống thứ năm. Nhưng trong 1.000m cuối, với sự cổ vũ của khán giả nhà, cô dần vượt lên chiếm vị trí thứ ba.
Chỉ kịp nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ, Khánh Ly cùng đồng đội vào thi tiếp sức 4x800m nữ.
Nội dung này, Ninh Bình với các chân chạy Vũ Thị Trà My, Nguyễn Khánh Linh, Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Thu dễ dàng giành HC vàng với thời gian 8 phút 55 giây 26. Đội Hưng Yên cũng cho thấy sức mạnh khi hoàn thành với 9 phút 9 giây 48 để giành HC bạc. Nhưng cuộc đua tranh HC đồng diễn gay cấn với hai đội còn lại là Quảng Trị và Đà Nẵng.
Chỉ kịp nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ, Khánh Ly cùng đồng đội vào thi tiếp sức 4x800m nữ.
Nội dung này, Ninh Bình với các chân chạy Vũ Thị Trà My, Nguyễn Khánh Linh, Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Thu dễ dàng giành HC vàng với thời gian 8 phút 55 giây 26. Đội Hưng Yên cũng cho thấy sức mạnh khi hoàn thành với 9 phút 9 giây 48 để giành HC bạc. Nhưng cuộc đua tranh HC đồng diễn gay cấn với hai đội còn lại là Quảng Trị và Đà Nẵng.
"Sau phần thi vượt chướng ngại vật, cơ của tôi đã căng cứng, chưa có thời gian hồi phục. Tôi thậm chí đã tính đến phương án bỏ nội dung này. Nhưng vì thấy cơ hội tranh chấp HC đồng với Quảng Trị vẫn sáng sủa nên tôi cố gắng", Khánh Ly nói với VnExpress.
Được xếp thi lượt cuối, Khánh Ly không phụ lòng các đàn em, bám sát người chạy lượt cuối của Quảng Trị là Tưởng Khánh Băng rồi vượt lên ngay trước vạch đích. Đà Nẵng nhờ đó giành HC đồng với thời gian 9 phút 15 giây 01, nhanh hơn 66% giây so với Quảng Trịnh.
"Sau phần thi vượt chướng ngại vật, cơ của tôi đã căng cứng, chưa có thời gian hồi phục. Tôi thậm chí đã tính đến phương án bỏ nội dung này. Nhưng vì thấy cơ hội tranh chấp HC đồng với Quảng Trị vẫn sáng sủa nên tôi cố gắng", Khánh Ly nói với VnExpress.
Được xếp thi lượt cuối, Khánh Ly không phụ lòng các đàn em, bám sát người chạy lượt cuối của Quảng Trị là Tưởng Khánh Băng rồi vượt lên ngay trước vạch đích. Đà Nẵng nhờ đó giành HC đồng với thời gian 9 phút 15 giây 01, nhanh hơn 66% giây so với Quảng Trịnh.
Khánh Ly chia khoe ba chiếc huy chương mình đạt được chỉ trong một ngày. "Đây là món qùa sinh nhật rực rỡ nhất", cô nói sáng 14/8 trong ngày đón sinh nhật tuổi 22 của mình.
Cô đồng thời cho biết, sẽ chuẩn bị tham dự giải tiếp sức đồng đội tại Quảng Ngãi trong tuần tới sau đó tham dự cự ly 21km tại VnExpress Marathon Nha Trang ngày 24/8.
Khánh Ly chia khoe ba chiếc huy chương mình đạt được chỉ trong một ngày. "Đây là món qùa sinh nhật rực rỡ nhất", cô nói sáng 14/8 trong ngày đón sinh nhật tuổi 22 của mình.
Cô đồng thời cho biết, sẽ chuẩn bị tham dự giải tiếp sức đồng đội tại Quảng Ngãi trong tuần tới sau đó tham dự cự ly 21km tại VnExpress Marathon Nha Trang ngày 24/8.
Đức Đồng