'Bóng hồng' Đà Nẵng giành ba huy chương một ngày

Khánh Ly lúc này còn bị Bùi Thị Ngân bám sát, nhưng bằng nỗ lực phi thường, chân chạy Đà Nẵng đã vượt qua vạch đích trước Ngân hơn 3% giây, để giành HC bạc. Còn Bùi Thị Ngân vấp ngã chỉ giành HC đồng.

Nhờ đó, Khánh Ly đã đổi màu huy chương thành công, vì năm 2024, cô giành HC đồng sau chính Thu Hà và Bùi Thị Ngân. Với thông số 2 phút 13 giây 41, Khánh Ly đang được ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cân nhắc tuyển chọn vào danh sách dự SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay.