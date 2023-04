Bốn điều du khách yêu cầu nếu Hội An thu phí vào phố cổ

Hội An có quyền thu phí và du khách có quyền được phục vụ xứng đáng.

Về vụ Hội An bán vé vào phố cổ, có rất nhiều người phản đối nhưng theo riêng cá nhân của tôi thì nó không có gì phải đáng bàn cãi. Vì Hội An trước giờ vẫn thực hiện việc bán, chẳng qua bây giờ họ muốn làm chặt chẽ và thu vé triệt để với tất cả người dân trừ Hội An mà thôi.

Nhiều người nói sẽ tẩy chay, rồi tạm biệt Hội An, rồi nào là Hội An làm vậy mất khách, nào là bóp chết du lịch... Tôi cho đó là những câu nói trong lúc nóng giận nhất thời thôi.

Trước giờ mọi công ty, tổ chức tour, đơn vị vận hành tour đều phải làm tour qua điểm du lịch Hội An. Và lâu nay, họ vẫn mua vé cho du khách (nói đúng hơn là du khách trả tiền vé cho công ty du lịch) với giá đó. Căn bản, dự luật này không hề ảnh hưởng đến phần đông du khách đến Hội An tham quan.

Tôi chỉ có một vài ý kiến nhỏ nhỏ như thế này, mong Hội An đem vấn đề vé này ra thì xin xét kỹ một vài khía cạnh của tấm vé để việc phục vụ du khách được tốt hơn.

Thứ nhất, đã mua vé vào phố cổ thì không thể thu thêm phí đi vệ sinh được. Tất cả các điểm du lịch khác đã thu vé nghĩa là phải phục vụ du khách, vậy thì bỏ ngay cái việc thu phí 10.000 một lượt trong Hội An đi. Nó vừa phản cảm vừa vô lý. Hãy xây thêm ở mọi ngỏ ngách của Hội An nhiều nhà vệ sinh, cắt cử người đến dọn và trả lương cho họ từ tiền vé.

Thứ nhì, khách đã mua vé vào phố cổ để tham quan các điểm đến nhỏ trong Hội An như nhà cổ, bảo tàng, hội quán, Chùa Cầu... - các điểm trên phải mở cửa để đón du khách, dù là bao nhiêu giờ. Chỉ cần còn trong thời gian bán vé thì buộc các điểm kia mở cửa đón khách. Làm gì có chuyện sân khấu buông rèm, ca sĩ không hát mà cổng vẫn bán vé?

Nếu như chủ các Hội quán, chủ nhân của các nhà cổ muốn nghỉ ngơi thì ban quản lý di tích Hội An phải cử người xuống để ngồi trực đến khi hết giờ bán vé mới đóng cổng.

Thứ ba, khi đã bán vé kiếm tiền, thì hãy làm ơn nghĩ ra thật nhiều hoạt động mới để thu hút du khách. Đừng cứ khư khư giữ mãi cái cũ và nói bảo tồn. Đã thu vé thì phải dọn vệ sinh thiệt sạch, sông Hoài phải nạo vét thường xuyên, thùng rác cứ mỗi 30 phút có người đến dọn.

Đã thu vé thì giá cả hàng hóa phải được quy định rõ ràng và giá phải phù hợp với chất lượng sản phẩm, phải có quản lý thị trường đi dạo mỗi ngày một hai lần, để khách đi Hội An mua đồ vẫn yên tâm như là đi siêu thị vậy.

Thứ tư, đã bán vé thì phải miễn phí xe điện vào, ra cho du khách. Từ bãi xe đi vào phố cổ phải mất 20.000 đồng một lượt. Rất nhiều du khách cảm thấy hết sức phiền hà. Nếu như thu vé từ bãi xe điện luôn, thì đỡ cho du khách biết bao. Và cũng đỡ cho Hội An biết bao. Vì sao lại đỡ cho Hội An? Vì ai cũng mua vé để đi vào. Đỡ "trốn" vé, đỡ nhân lực ngồi quanh bán vé.

Tôi nói thật, phố cổ Hội An cũng đẹp, nhưng cái thu hút du khách đến với Hội An là con người Quảng Nam thuần hậu, nhiệt thành và mến khách.

Nếu như nhà chức trách ở Hội An biết thu tiền để làm du lịch thì những du khách như chúng tôi cũng cần biết đòi hỏi nhiều giá trị xứng đáng mà chúng tôi - những người trả tiền dịch vụ - cần phải nhận được.

Lúc đó, Hội An hạnh phúc và du khách cũng sẽ hạnh phúc.

Lê Ngọc Quý

