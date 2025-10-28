Tôi tăng 2 kg sau một tháng bỏ ăn sáng

Bữa sáng là lúc tôi tin rằng dễ kiểm soát nhất, chỉ cần uống cốc nước lọc rồi đi làm, thế là 'cắt giảm' được hàng trăm calo mỗi ngày.

Cách đây nửa năm, tôi bắt đầu bước vào "chiến dịch giảm cân" với niềm tin mãnh liệt rằng nhịn ăn sáng là bí quyết hiệu quả nhất. Lý do rất đơn giản: bữa sáng là lúc tôi dễ kiểm soát nhất, chỉ cần uống cốc nước lọc rồi đi làm, thế là "cắt giảm" được hàng trăm calo mỗi ngày. Tôi từng nghĩ, làm vậy vài tuần chắc chắn sẽ xuống ký.

Tuần đầu tiên, tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bụng xẹp đi đôi chút, cơ thể như "thanh lọc" sau nhiều năm ăn uống thất thường. Tôi tự tin rằng mình đã chọn đúng cách. Nhưng chỉ sang tuần thứ hai, tôi bắt đầu thấy chóng mặt vào buổi sáng, đầu óc lờ đờ, không thể tập trung làm việc.

Khoảng 10 giờ, bụng tôi réo liên tục. Tôi đành lót dạ bằng vài món đồ ăn vặt và cố nhịn đến trưa. Nhưng khi vừa ngồi xuống bàn ăn là tôi ăn như để bù đắp: hai chén cơm đầy, thịt kho, canh chua, rồi thêm ly sinh tố "cho dễ tiêu".

Cứ thế, mỗi ngày tôi nạp nhiều hơn lúc chưa "ăn kiêng". Kết quả sau một tháng thật sự khiến tôi sững sờ: không những không giảm mà tăng liền 2 kg. Tôi gần như không tin vào mắt mình khi cân báo hơn 77 kg, trong khi trước đó là 75 kg. Quần áo chật hơn, bụng to hơn, người nặng nề hơn, cảm giác thất vọng khiến tôi càng stress, mà càng stress thì lại càng ăn nhiều.

>> 'Ăn sáng 3 bát cơm nhưng tôi không hề có mỡ bụng'

Một buổi sáng, tôi đi làm trong tình trạng bụng đói, lên xe buýt thì choáng váng, mồ hôi lạnh toát, phải nhờ người đỡ xuống. Đi khám sau đó, bác sĩ nói tôi bị hạ đường huyết do bỏ bữa sáng kéo dài. Lúc đó, tôi mới thật sự tỉnh người.

Tôi tìm hiểu kỹ hơn và nhận ra: nhịn ăn sáng không hề giúp giảm cân, mà còn khiến cơ thể tích mỡ nhiều hơn. Bởi khi bỏ bữa sáng, cơ thể thiếu năng lượng nên tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm – làm chậm trao đổi chất và tích trữ mọi calo vào dạng mỡ. Đến trưa hoặc chiều, khi cơn đói dồn đến, tôi ăn nhiều gấp đôi, khiến tổng năng lượng nạp vào còn cao hơn bình thường.

Sau cú sốc tăng cân ấy, tôi bắt đầu ăn sáng trở lại. Lúc đầu chỉ là một lát bánh mì với quả trứng, sau đó thêm trái cây hoặc yến mạch. Tôi cũng học cách ăn chậm, uống nhiều nước và hạn chế trà sữa, nước ngọt. Thay vì nhin bữa sáng, tôi cắt giảm bớt khẩu phần ăn bữa trưa và tối, kết hợp với tập luyện thể thao một cách vừa phải. Đặc biệt, tôi bỏ hẳn thói quen ăn vặt giữa giờ.

Chỉ sau ba tháng, tôi giảm được 4 kg mà không cần nhịn ăn bữa nào. Giờ tôi mới hiểu, giảm cân không phải là bỏ bữa, mà là ăn đúng cách và đúng thời điểm.

DH