Tôi từ 'thùng phuy di động' giảm cân 10 kg

Những người quen lâu ngày gặp lại ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi giảm cân trông thấy, gọn gàng hơn hẳn, mặc vừa quần áo size S.

Sau khi đọc bài viết "Tôi tăng 2 kg sau một tháng bỏ ăn sáng", bản thân tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm giảm cân thành công của mình đến quý độc giả VnExpress. Thời còn trẻ, tôi cũng rất mập so với chiều cao. Nhiều người thường hay gọi đùa là "thùng phuy di động" vì người tôi căng tròn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết tâm giảm cân và thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát chế độ ăn uống. Tôi vẫn ngủ bình thường, làm việc ít, không tập thể dục, mà chỉ thỉnh thoảng đạp xe lòng vòng. Do đó, công cuộc giảm cân của tôi kéo dài tới vài năm. Tuy vậy, sức khỏe của tôi vẫn ổn định, không bị ảnh hưởng. Hằng năm, tôi vẫn đến bệnh viện kiểm tra, tầm soát đều.

Nguyên tắc giảm cân của tôi đơn giản là ngừng ăn những món làm tăng mỡ, tăng cân, ví dụ như đồ ngọt, dầu mỡ... Nước uống yêu thích của tôi trước kia là nước mía, nhưng tôi cũng bỏ hẳn, chuyển sang uống nước lọc và sữa đậu nành không đường. Trà sữa cho đến giờ tôi chưa từng uống một giọt dù có thời gian từng nấu để bán cho quán cà phê.

Mỗi khi ăn phở, tôi thường yêu cầu chủ quán không chan nước béo. Tôi cũng bỏ hẳn các món ăn vặt, gần như không đụng tới các thực phẩm ăn liền. Do tính chất công việc cần thức khuya nên tôi thường thức dậy khá trễ và ít khi nào ăn sáng. Bữa trưa, bữa tối, tôi cũng chỉ ăn một chén cơm cùng canh rau, thịt, cá... Vậy mà chỉ sau vài năm, tôi đã giảm hơn 10 kg, vóc dáng trở nên thon gọn, mặc vừa quần áo size S.

>> 'Ăn sáng 3 bát cơm nhưng tôi không hề có mỡ bụng'

Giảm cân đối với tôi không phải là hành trình đơn giản, mà là một sự thay đổi kéo dài về lối sống và cách nhìn nhận bản thân. Sau khi đạt được cân nặng mong muốn, tôi vẫn tiếp tục duy trì những nguyên tắc đã giúp mình thành công: ăn uống đơn giản, ít dầu mỡ, ít ngọt và giữ tinh thần thoải mái. Tôi nhận ra rằng, một khi mình đã quen với việc sống lành mạnh, cơ thể tự nhiên sẽ điều chỉnh, không còn cảm giác thèm ăn quá mức hay sợ tăng cân như trước.

Những người quen lâu ngày gặp lại ai cũng ngạc nhiên khi thấy tôi giảm cân gọn gàng hẳn mà không cần phải tập thể dục mỗi ngày. Bí quyết của tôi thật ra rất đơn giản: hiểu rõ cơ thể mình cần gì và không cần gì, ăn vừa đủ no, không để bản thân rơi vào trạng thái "ăn cho vui" hay "ăn cho đỡ buồn".

Thỉnh thoảng, tôi vẫn thưởng cho mình một món yêu thích như socola, bánh kem, nước trái cây, nhưng luôn giữ chừng mực. Ví dụ với một chai nước ngọt, tôi sẽ uống từng ngụm nhỏ chứ không uống hết liền cả chai. Tôi nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, bớt uống một ly trà sữa, giảm bớt một chén cơm, một thói quen được thay thế bằng lựa chọn tốt hơn là đủ để bạn có thể giảm cân. Điều quan trọng là bạn thay đổi không chỉ để đẹp, mà là để sống khỏe, tự tin và nhẹ nhõm trong chính cơ thể mình.

Kim Sa