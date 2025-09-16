30 tuổi bị suy thận sau khi ăn 5 gói mì tôm mỗi tuần

Ngày này qua tháng khác, như một thói quen, anh bạn đồng nghiệp của tôi đều ăn sáng bằng mì tôm vì vừa nhanh, vừa rẻ.

Tôi có một người bạn đồng nghiệp cùng phòng. Sáng nào đến công ty, trong khi mọi người ghé quán phở, bánh mì hay mua hộp xôi nóng, thì anh chỉ rút ra một hộp mì tôm mua sẵn để trong ngăn bàn. Vài phút đổ nước sôi và ăn liền tại chỗ, thế là anh xong bữa sáng.

Có lần tôi thắc mắc: "Sao sáng nào cậu cũng ăn mì tôm vậy, không ngán à?". Bạn cười rồi trả lời thật thà: "Quen rồi, vừa nhanh vừa rẻ. Mà thiếu gì hương vị khác nhau để thay đổi nên lo gì ngán". Tôi nghe qua thấy cũng có vẻ hợp lý. Quả thật, giữa cuộc sống bận rộn, một gói mì ăn liền chỉ mất vài phút và vài nghìn đồng, khó ai cưỡng lại được sự tiện lợi ấy.

Nhưng khi ngày này qua ngày khác, đều đặn 5 buổi sáng một tuần, bữa sáng của anh đều xoay quanh mì tôm thì lại là một câu chuyện khác. Vừa rồi, anh thấy sức khỏe của bản thân có vấn đề: cơ thể gầy rộc, da sạm, hay chóng mặt, mệt mỏi, khó tiêu. Khi nhập viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị tăng huyết áp và đặc biệt là đã chuyển sang suy thận mạn tính. Với một chàng trai mới ở độ tuổi 30 như anh, những điều đó chẳng khác nào cái tát điếng người.

"Nếu không sớm bỏ ngay thói quen ăn mì tôm liên tục, tình hình có thể sẽ còn tệ hơn nữa", lời cảnh báo của bác sĩ khiến anh choáng váng. Ngày trở về từ bệnh viện, anh ngồi lặng cả buổi. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của anh lúc ấy khi kể: "Không nghĩ chỉ vì mấy gói mì buổi sáng mà ra nông nỗi này. Bác sĩ còn bảo nếu không thay đổi, bệnh sẽ càng nặng, có thể phải lọc thận suốt đời...".

Thật ra, không chỉ riêng người bạn đồng nghiệp của tôi có thói quen này. Người Việt chúng ta vốn ăn mì tôm rất nhiều. Theo Hiệp hội Mì ăn liền thế giới (WINA), năm 2022, Việt Nam tiêu thụ khoảng 8,48 tỷ gói mì, đứng thứ 3 toàn cầu, trung bình mỗi người ăn hơn 85 gói một năm. Con số này vừa phản ánh sự phổ biến, vừa gióng lên hồi chuông về sức khỏe.

Bữa sáng chỉ toàn mì tôm không chỉ nghèo dinh dưỡng mà còn chứa lượng muối và chất béo cao, dễ dẫn đến bệnh tim mạch, huyết áp, suy thận. Sự tiện lợi ngắn hạn đôi khi lại trở thành cái giá quá đắt về lâu dài.

Sau câu chuyện đó, tôi tự nhắc mình: chịu khó dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng tử tế, có thể chỉ là ổ bánh mì trứng, tô cháo, hay hộp cơm nhỏ, nhưng cơ thể chắc chắn sẽ rất biết ơn. Ăn mì tôm không xấu, nhưng ăn quá thường xuyên thì chắc chắn gây hại. Đừng để vài phút tiện lợi biến thành gánh nặng bệnh tật cả đời. Sức khỏe của chúng ta bắt đầu từ chính những lựa chọn nhỏ trong bữa ăn hằng ngày.

