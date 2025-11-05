Chen chúc ăn buffet

Buffet vốn sinh ra để người ta có thể tự do chọn lựa món, ăn theo nhu cầu, thư thái, chứ không phải một cuộc thi thố sức ăn.

Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, tôi đã quen với các bữa tiệc buffet. Ở phương Tây, buffet không chỉ là một bữa ăn mà còn là một trải nghiệm ẩm thực, nơi mọi người có thể tự do lựa chọn món ăn theo khẩu vị, ăn uống nhẹ nhàng và không bị áp lực về số lượng. Tuy nhiên, trong một lần về Việt Nam chơi, tôi đã có một trải nghiệm khá bất ngờ và nhận ra một điều: buffet ở đây không chỉ đơn thuần là ăn, mà đã trở thành một cuộc thi vô hình về ai ăn nhiều hơn, ai ăn "đáng đồng tiền" hơn.

Lần đó, tôi và gia đình chọn một nhà hàng buffet nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Vừa bước vào, tôi cảm nhận ngay không khí khác biệt. Trong khi ở nước ngoài, bữa buffet thường diễn ra trong không gian thư thái, mọi người chủ yếu chọn món theo sở thích cá nhân, thì ở đây, ngay từ khi món ăn được bày ra, tôi đã thấy một cảnh tượng không mấy dễ chịu: mọi người vồ vập xông vào các quầy hải sản đắt tiền như cua, ghẹ, tôm hùm, bề bề... chẳng khác nào đang tham gia một cuộc đua, cố gắng gắp càng nhiều càng tốt.

Tôi nhìn quanh và nhận thấy nhiều người đến ăn buffet không phải để tận hưởng bữa ăn mà để "ăn cho đã". Họ không chọn món vì sở thích, hay thưởng thức món mới, mà vì tâm lý phải ăn thật nhiều để xứng đáng với số tiền đã bỏ ra. Có người gắp đầy đĩa những món đắt tiền rồi ăn một cách vội vàng, thay vì thưởng thức các món ăn một cách nhẹ nhàng, không có sự cạnh tranh.

Tôi không hiểu sao người ta phải tự làm khổ mình như thế? Nhất là khi đồ ăn trong nhà hàng buffet liên tục được bổ sung. Nếu thấy món nào đó hết, hoặc đông người chen chúc, tôi thường nhẹ nhàng chuyển qua ăn món khác trước. Một lúc sau, quay lại, có khi một mình tôi một quầy, tha hồ lấy đồ ăn.

>> 'Ăn buffet hải sản cật lực cho đỡ phí tiền' khiến tôi cả đêm mất ngủ

Điều khiến tôi cảm thấy lạ lẫm hơn nữa là sau khi mọi người gắp đồ ăn về bàn, chẳng ai dừng lại để cảm nhận hương vị của món ăn, mà chỉ tiếp tục gắp thêm món khác. Món ăn được bày ra rất đẹp mắt và tươi ngon, nhưng lại bị gắp một cách thừa thãi, không có sự chọn lựa cẩn thận. Lúc đó, tôi nhận ra rằng không phải ai cũng ăn buffet để vui vẻ hay thư giãn.

Sau bữa ăn, tôi bắt đầu suy nghĩ về lý do vì sao buffet ở ta lại bị biến tướng như vậy? Buffet, theo đúng nghĩa, không phải là nơi để thi thố ai ăn nhiều, mà là một cơ hội để mọi người thưởng thức đa dạng các món ăn.

Ở các quốc gia phương Tây, buffet không chỉ là việc ăn uống mà còn là một trải nghiệm văn hóa. Người ta không ăn vì bị ép phải ăn cho hết các món mà chọn lựa theo nhu cầu của cơ thể, mỗi người đều ăn theo cách riêng, từng chút một để thưởng thức trọn vẹn hương vị của từng món ăn. Vì thế, không khí các bữa buffet thường rất thư thái, cũng không có tình trạng lãng phí thực phẩm.

Thưởng thức buffet một cách văn minh và đầy đủ, không phải là việc ăn thật nhiều, mà là ăn vừa đủ, cảm nhận một cách trọn vẹn, không gây lãng phí và không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình.

Lyn