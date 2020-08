Blackpink tung MV kết hợp Selena Gomez

Nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink phát hành MV "Ice Cream" kết hợp Selena Gomez, trưa 28/8.

Nhóm tiếp tục áp dụng hình thức công chiếu trực tiếp trên Youtube với hơn 1,7 triệu lượt xem. MV là sản phẩm âm nhạc thứ hai của nhóm trong năm nay, sau hơn hai tháng phát hành How You Like That "gây bão" toàn cầu.

MV Ice Cream MV "Ice Cream" của Blackpink và Selena Gomez. Video: Youtube Blackpink.

Ca khúc có giai điệu rộn ràng, vui tươi, đậm không khí mùa hè với phần lời hoàn toàn bằng tiếng Anh. Phát âm của các thành viên Blackpink nhận được nhiều khen ngợi.

MV mang tông màu pastel với khung cảnh khu nhà, xe kem đầy màu sắc. Selena hóa thân cô nàng bán kem quyến rũ khi diện bikini kẻ đỏ. Blackpink vào vai các cô gái trẻ đáng yêu, nghịch ngợm. Theo Billboard, MV được ghi hình trong studio và xử lý hiệu ứng do ảnh hưởng của dịch. Video có phong cách khác biệt các sản phẩm âm nhạc trước đó của nhóm nữ nhà YG.

MV How you like that MV "How You Like That" của Blackpink. Video: Youtube Blackpink.

Trước Selena Gomez, Blackpink từng hợp tác thành công với Lady Gaga (bài Sour Candy), Dua Lipa (bài Kiss and Make up).

Blackpink ra mắt năm 2016, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, album Square Up, Kill This Love... Trong đó, Kill This Love trở thành MV Kpop có lượt nghe nhiều nhất sau một ngày phát hành, đứng thứ 41 trong Billboard Hot 100. Square Up từng đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 200. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Hồi tháng 6, MV How You Like That của họ đạt hàng loạt kỷ lục như chạm mốc 50 triệu lượt xem nhanh nhất trong vòng 11 giờ, đạt 10 triệu like nhanh nhất trong hơn hai ngày, có lượt xem 24h đầu cao nhất với 82,5 triệu, có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới với 1,65 triệu.

Hiểu Nhân