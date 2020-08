Ariana Grande kết hợp Selena Gomez, Blackpink

Ariana Grande tham gia vào quá trình sản xuất ca khúc Selena Gomez kết hợp nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink.

Tối 21/8, trên Instagram, Ariana Grande đăng ảnh poster ca khúc Ice Cream kèm ghi chú: "Tự hào về các bạn và thực sự hào hứng cho sản phẩm này. Yêu team và những cô gái thật nhiều!".

Tommy Brown - nhà sản xuất đứng sau loạt hit của Ariana Grande - sau đó cũng đăng ảnh và cho biết anh cùng vài người bạn sáng tác, thực hiện sản xuất ca khúc. Tommy nhắc tên của Ariana Grande, Selena Gomez, Victoria Monet...

Theo Allkpop, Ariana Grande góp mặt trong đội hình sản xuất single mới và nhiều khả năng cô cũng tham gia góp giọng. Ice Cream dự kiến phát hành hôm 28/8.

Khoảnh khắc Ariana Grande bên Blackpink hồi tháng 4/2019. Ariana thường xuyên tương tác với các thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram Ariana Grande.

Bên dưới bình luận, nhiều khán giả bất ngờ trước màn kết hợp. Họ viết: "Tôi không thể chờ đợi nổi. Selena, Blackpink và Ariana - một đội hình thần tiên sẽ công phá tất cả", "Không chắc Ariana Grande có góp giọng không nhưng sự xuất hiện của cô ấy trong vai trò nhà sản xuất nữa cũng đủ cho thấy 'Ice Cream' đẳng cấp ra sao", "Nếu Ariana Grande hát thì ca khúc này sẽ là màn kết hợp đỉnh cao"... Nhiều fan kỳ vọng Ice Cream sẽ thành công như Thank u, next, 7 rings - hai ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100 của Ariana Grande.

Poster bài hát "Ice Cream". Ảnh: YG.

Trước Selena Gomez, Blackpink từng hợp tác thành công với Lady Gaga (bài Sour Candy), Dua Lipa (bài Kiss and Make up).

Blackpink ra mắt năm 2016, từng phát hành các đĩa đơn As If It's Your Last, album Square Up, Kill This Love... Trong đó, Kill This Love trở thành MV Kpop có lượt nghe nhiều nhất sau một ngày phát hành, đứng thứ 41 trong Billboard Hot 100. Square Up từng đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng Billboard 200. Ca khúc Ddu-Du Ddu-Du từng xếp thứ 55 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Hồi tháng 6, MV How You Like That của họ đạt hàng loạt kỷ lục như chạm mốc 50 triệu lượt xem nhanh nhất trong vòng 11 giờ, đạt 10 triệu like nhanh nhất trong hơn hai ngày, có lượt xem 24h đầu cao nhất với 82,5 triệu, có lượt xem công chiếu trực tiếp cao nhất thế giới với 1,65 triệu.

MV How you like that MV "How You Like That" của Blackpink. Video: Youtube Blackpink.

Hiểu Nhân