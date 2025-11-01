Biển Đông sắp xuất hiện cơn bão thứ 13

Phía đông Philippines xuất hiện áp thấp nhiệt đới, nhiều khả năng mạnh lên thành bão, vào Biển Đông và ảnh hưởng đến miền Trung vào ngày 6-9/11.

Chiều 1/11, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết lúc 13h, ở phía đông Philippines đang có áp thấp nhiệt đới, khoảng đêm nay đến sáng mai sẽ mạnh lên thành bão.

Dự báo ngày 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trên khu vực này trong năm nay. Cơ quan khí tượng nhận định đây là cơn bão mạnh, khi ở đặc khu Trường Sa có thể đạt cực đại trên cấp 12.

"Khoảng ngày 7/11, bão vào đất liền, vùng có khả năng chịu tác động trực tiếp là Đà Nẵng - Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên từ đêm 6 đến ngày 9/11", Cục Khí tượng Thủy văn nhận định.

Chùa Cầu ở Đà Nẵng ngập hôm 30/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Cơ quan khí tượng lưu ý hiện bão chưa hình thành, còn bị chi phối của nhiều yếu tố quy mô lớn trong những ngày tới cũng như tác động của địa hình khi đổ bộ vào Philipines nên các kịch bản về cường độ, hướng di chuyển cũng như vùng chịu tác động trực tiếp vẫn cần theo dõi thêm.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, sức gió mạnh nhất 108 km/h khi vào miền Trung Philippines. Khi vào Biển Đông, gió bão có thể mạnh lên 126 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão sẽ duy trì sức gió 105-110 km/h khi đi qua Philippines cũng như vào Biển Đông.

Từ đầu năm đến nay Việt Nam đã trải qua 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương. Hàng trăm nghìn ngôi nhà sập đổ. Hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, giao thông sạt lở, chia cắt. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD), làm giảm 0,2% GDP.

Đợt mưa lũ đang diễn ra ở miền Trung với trọng tâm là Huế, Đà Nẵng đã làm 32 người chết, 4 người mất tích cùng hàng chục nghìn người bị thương. Lúc cao điểm nhất hơn 130.000 ngôi nhà bị ngập 0,5-3 m. Hàng trăm điểm sạt lở trên hầu khắp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn ở Huế - Quảng Ngãi khiến giao thông chia cắt, nhiều nơi bị cô lập.

Gia Chính