Một người chết, hơn 600 nhà tốc mái do bão

7 tiếng đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-12, bão Kajiki đã làm một người chết, hơn 600 nhà tốc mái, hàng nghìn cây xanh gãy đổ gây mất điện diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 21h ngày 25/8, sau khoảng 6 tiếng quét qua Nghệ An - Hà Tĩnh, bão Kajiki giảm cường độ còn cấp 10, sức gió mạnh nhất 102 km/h, giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào nam Nghệ An - bắc Hà Tĩnh với vận tốc 15 km/h và được dự báo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 26/8 tại Trung Lào.

Ảnh mây vệ tinh cho thấy mây dày tiếp tục bao phủ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Dự báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh này mưa 80-120 mm, có nơi trên 200 mm.

Trước đó, lúc 19h, gió tại Diễn Châu (Nghệ An) đạt cấp 10, giật cấp 12; tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 8, giật cấp 11; Cẩm Nhượng cấp 9, giật cấp 12.

Thang cảnh báo bão. Ảnh: Duy Khánh

Từ tối 24/8 đến chiều 25/8, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng. Thanh Hóa ghi nhận nhiều trạm trên 250 mm, trong đó Vạn Xuân 301 mm. Nghệ An có trạm Hủa Na 214 mm, Nam Thanh 206 mm; Quảng Trị đo được 403 mm tại Đồng Tâm.

Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với lượng mưa phổ biến 150-350 mm, nhiều nơi vượt 500 mm, cao nhất tại hồ Thượng Tuy 621 mm.

Do bão kết hợp thủy triều, nước dâng tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) lên 1 m, Hòn Ngư (Nghệ An) 1,66 m, Vũng Áng (Hà Tĩnh) 0,51 m.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 18h ngày 25/8, Hà Tĩnh đã có một người chết, 4 người bị thương; 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập, 22 cột điện gãy đổ. Quảng Trị ghi nhận 4 người bị thương, nhiều điểm ngập sâu, chia cắt hàng trăm hộ dân.

Dãy phòng học chính 4 tầng của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Vinh, bị gió thổi tốc mái. Ảnh: Hoàng Phong

Tại Nghệ An, nhiều phường trung tâm TP Vinh (cũ) và Cửa Lò bị mất điện. Cửa Lò cũng ghi nhận gió mạnh sau khi tâm bão đi qua, khiến cây cối, công trình hư hại. Một số bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa khánh thành, bị gió giật bung trần nhựa, thiệt hại nặng.

Hà Tĩnh ghi nhận nhiều tuyến đường, khu dân cư tại Thiên Cầm, Cẩm Nhượng bị gió quật ngổn ngang, mái tôn bay khắp nơi. Sóng biển cao 2-3 m đánh tràn vào bờ, nhiều tàu thuyền neo đậu nguy cơ chìm.

Tại Thanh Hóa, tuyến đê Nam Hải (thị xã Nghi Sơn) bị sóng đánh sạt lở hai đoạn dài tổng cộng hơn 300 m, chính quyền đang khẩn trương gia cố.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đêm nay đến hết ngày 26/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục mưa to 50-100 mm, riêng Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có thể 100-200 mm, có nơi trên 400 mm.

Nhà cửa ở bãi biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, tốc mái, hư hỏng. Ảnh: Đức Hùng

Lũ trên các sông nhỏ ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị được dự báo lên báo động 2-3, một số nơi vượt báo động 3. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại vùng núi, ngập úng ở đồng bằng và đô thị.

Chiều 25/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện khẩn, yêu cầu các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Ninh Bình, Hưng Yên... khẩn trương sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm, đặc biệt vùng núi dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và vùng trũng có nguy cơ ngập sâu.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc tại Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 (Nghệ An), yêu cầu đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đặc biệt tại vùng sâu, vùng núi. Các nhà mạng đã tăng cường hàng nghìn nhân sự, trạm phát sóng cơ động, thiết bị vệ tinh để duy trì thông tin.

Bộ Quốc phòng, Công an triển khai lực lượng, phương tiện, kể cả trực thăng, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn. Bộ Xây dựng chỉ đạo bảo đảm an toàn công trình, giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không.

Sóng đánh lên đường dẫn vào cảng Hòn La. Ảnh: Đắc Thành

Kajiki hình thành từ áp thấp nhiệt đới gần Philippines ngày 23/8, chỉ trong 24 giờ đã mạnh lên thành bão cấp 14 khi tiến vào Biển Đông. Cường độ mạnh nhờ nhiệt độ nước biển 30 độ C và gió tây nam bổ trợ. Các chuyên gia đánh giá cơn bão này tương đương Yagi từng đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng năm 2024.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định nguy hiểm lớn nhất là mưa lớn kéo dài. "Ngay cả khi bão suy yếu ở Lào, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét vẫn cao do mưa ở Thượng và Trung Lào chảy về các sông miền Trung", ông nói.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định dù cường độ đã giảm sau khi vào đất liền, bão Kajiki vẫn gây mưa rất lớn trên diện rộng, làm thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh miền Trung. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trong những ngày tới còn cao, chính quyền và người dân cần tiếp tục cảnh giác.