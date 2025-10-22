Bão Fengshen suy yếu, áp thấp nhiệt đới mới hình thành gần Biển Đông

Bão Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trong khi đó vùng biển Đài Loan xuất hiện một áp thấp nhiệt đới mới, dự báo ngày mai vào Biển Đông.

Sau một ngày di chuyển chậm do tương tác mạnh với không khí lạnh, lúc 22h ngày 22/10 khi cách TP Đà Nẵng khoảng 130 km, bão Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9, giảm ba cấp so với trưa cùng ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới đang theo hướng nam tây nam với tốc độ 10-15 km/h, trong 12 giờ tới sẽ tiến vào Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 83 km/h, khi tiến sát vùng biển ven bờ Đà Nẵng giảm còn 65 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão đang mạnh 85 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào Đà Nẵng.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây của bắc Biển Đông (gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi (gồm đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m.

Dự báo đường đi bão Fengshen và áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Ven biển nam Quảng Trị - TP Đà Nẵng nước dâng do bão cao 0,3-0,6 m. Sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão có thể gây ngập khu vực trũng thấp, sóng tràn đường ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên có khả năng chịu tác động.

Hoàn lưu sau bão, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông và hiệu ứng địa hình gây mưa lớn từ đêm nay đến đêm 24/10. Dự báo khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; riêng nam Quảng Trị - Đà Nẵng mưa 200-400 mm, cục bộ trên 700 mm.

Trong đó, mưa cường độ lớn tập trung từ đêm nay đến hết ngày mai, cảnh báo nguy cơ mưa trên 150 mm trong ba giờ ở các xã, phường ven biển nam Quảng Trị - Đà Nẵng. Mưa lớn ở miền Trung còn có thể kéo dài đến hết tháng 10. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Cùng lúc này, vùng biển Đài Loan đang có áp thấp nhiệt đới, dự báo ngày mai sẽ vào Biển Đông. Do tương tác với không khí lạnh, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu, không ảnh hưởng đến Việt Nam.

Hình thành ngày 18/10 từ một áp thấp nhiệt đới ở phía đông của Philippines, Fengshen là cơn bão thứ 12 xuất hiện trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện ở vùng biển này, trong đó các cơn Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Gia Chính