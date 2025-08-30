Bão cấp 8 vào Hà Tĩnh - Quảng Trị, nhiều bản bị chia cắt

Chiều nay, tâm bão ở vùng ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị với sức gió 74 km/h, cấp 8, gây mưa to khiến nhiều tuyến đường bị ngập 0,3-1 m, chia cắt một số bản làng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 13h hôm nay, tâm bão tên quốc tế là Nongfa ở ven biển Hà Tĩnh - Quảng Trị, mạnh cấp 8, giật 10-11. Bão di chuyển hướng tây, tốc độ 20-25 km/h, đi vào Hà Tĩnh - Quảng Trị và suy yếu.

Trong 7 tiếng qua, bão đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9 ở Bạch Long Vĩ, Cô Tô; Hòn Ngư cấp 6, giật 9, sóng cao 2,5 m; Cồn Cỏ cấp 6, giật 8; Đô Lương (Nghệ An) giật cấp 10. Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng mưa to, có nơi trên 200 mm.

Dự báo, hoàn lưu sau bão gây mưa từ nay đến hết 31/8. Lượng mưa ở Thanh Hóa - Quảng Trị 100-220 mm, có nơi trên 400 mm. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa 50-120mm, có nơi trên 250 mm.

Tại Quảng Trị, từ đêm qua đến chiều nay miền núi và trung du phía tây mưa to, phổ biến 70-200 m khiến nước sông suối dâng cao. Một số nơi mưa lớn như Hướng Lập 258 mm, Hướng Việt 220 mm, Hải Thái 213 mm, Hướng Linh 207 mm. Tỉnh ghi nhận 21 điểm nhập từ 0,5 đến hơn 1m, chia cắt các bản làng.

Tại xã biên giới Hướng Lập, tất cả cầu tràn nước đã dâng cao hơn một mét, chảy xiết. Tại xã Hướng Hiệp, các điểm cầu tràn Khe Nghi, Tiên Hiên nước ngập sâu khoảng 70 cm gây chia cắt tuyến đường từ trung tâm xã đi thôn Gia Giã với 190 hộ, khoảng 900 nhân khẩu. Tuyến đường đi thôn Xa Vi nước ngập 60 cm gây chia cắt 32 hộ, 108 nhân khẩu.

Đường vào bản xã Hướng Phùng nước tràn hơn gần 1m, chảy xiết. Ảnh: Minh Hạnh

Sáng nay, Chủ tịch tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Trần Phong chủ trì cuộc họp nhanh triển khai công tác ứng phó với bão Nongfa. Ông yêu ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai phương án ứng phó với bão, mục tiêu là bảo đảm an toàn, tính mạng tài sản của nhân dân; kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và bảo đảm an toàn tại khu neo đậu; khẩn trương rà soát, chủ động di dời dân.

Tại Hà Tĩnh từ tối 29 đến sáng 30/8, mưa lớn do ảnh hưởng bão Nongfa khiến nhiều tuyến đường ở các xã miền núi huyện Hương Khê cũ như Hà Linh, Hương Xuân ngập sâu hơn nửa mét, giao thông chia cắt.

Cầu tràn dẫn vào bản Rào Tre ở xã Phúc Trạch bị nước dâng cao, 46 hộ dân tộc Chứt với 161 nhân khẩu đang bị cô lập. Lực lượng biên phòng túc trực, sẵn sàng sơ tán khi có tình huống xấu. Trên quốc lộ 15, đoạn qua Phúc Trạch ngập 30-50 cm, buộc phải cấm phương tiện lưu thông.

Quốc lộ 15, đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu hơn nửa mét. Ảnh: Hùng Lê

Ở xã Hương Khê, đường Trần Phú cũng ngập cục bộ, nhiều ôtô, xe máy chết máy khi di chuyển qua. Người dân cho biết khu vực này đang thi công, hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện nên dễ xảy ra úng ngập. Nhiều hộ trồng bưởi phải tranh thủ thu hoạch sớm để tránh nước lũ gây hư hỏng.

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh ghi nhận lượng mưa phổ biến 120-222 mm trong 24 giờ qua. Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, các hồ Kẻ Gỗ, Bộc Nguyên, Sông Rác, Đá Hàn cùng thủy điện Hố Hô đã xả tràn. Chủ tịch tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các xã tăng cường trực ban, không lơ là trong ứng phó bão và mưa lớn.

Nhiều bản vùng cao miền Trung bị chia cắt Ngập lụt ở các xã trước đây thuộc huyện Hương Khê, sáng 30/8. Video: Hùng Lê

Nghệ An cấm biển từ 15h ngày 30/8 và yêu cầu tất cả tàu thuyền về bờ trước 15h ngày để tránh bão Nongfa. Các phương tiện bị cấm ra khơi kể từ 10h cùng ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương ven biển, bộ đội biên phòng và ngành thủy sản khẩn trương thông báo cho tàu thuyền biết diễn biến bão, kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn; đồng thời tổ chức neo đậu, di dời lồng bè và nhà nổi để giảm thiểu thiệt hại.

Từ đầu năm, Biển Đông ghi nhận 5 cơn bão. Hôm 26/8, bão Kajiki đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13 khiến không chỉ Bắc Trung Bộ thiệt hại mà Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, cũng hứng chịu đợt mưa lớn gây ngập úng, sạt lở ở nhiều nơi.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết đến ngày 28/8, mưa bão đã khiến 6 người chết, hai người mất tích, 47 người bị thương. Gần 31.100 nhà bị tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh với gần 25.000 nhà và gần 4.000 nhà ngập. 407 điểm trường, 48 cơ sở y tế, 72 trụ sở cơ quan, công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng.

Cơ quan quản lý giao thông cũng đã ghi nhận 456 điểm sạt lở do bão ở các tỉnh Sơn La, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị và 13 cầu bị hư hỏng. Hệ thống điện ảnh hưởng nặng nề, lúc cao điểm nhất có tới 1,6 triệu khách hàng mất điện.

Đắc Thành - Đức Hùng