Bão Bualoi hoành hành Nghệ An - Hà Tĩnh, 13 người chết

Bão Bualoi làm 12 người chết, gồm 9 người ở Ninh Bình, 3 người Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng; 17 ngư dân trên ba tàu cá của TP HCM và Gia Lai mất liên lạc.

0h30 hôm nay, tâm bão Bualoi đi vào đèo Ngang, giáp ranh giữa Quảng Trị và Hà Tĩnh, sức gió tối đa 117 km/h, mạnh cấp 11. Tuy nhiên, bão không đi nhanh như hai hôm trước mà gần như đứng im trong khoảng một tiếng. Đến 1h30, bão mới vượt qua đèo Ngang, tiến sâu vào Vũng Áng của Hà Tĩnh. Sức gió cấp 11 đã giật sập 65.000 m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng.

Mái kho chứa than của nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II đổ sập. Ảnh: Hùng Lê

Suốt từ 1h30 đến 5h, bão hoành hành ở Hà Tĩnh. Cơ quan khí tượng ghi nhận sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14 tại Hoành Sơn (Hà Tĩnh); cấp 10, giật cấp 12 tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Tại xã Tiên Điền (huyện Nghi Xuân cũ), chị Trần Thị Thu, 36 tuổi, đánh giá so với bão Kajiki đổ bộ ngày 25/8, Bualoi dữ dội hơn, gió rít kéo dài hơn. Chồng đi làm xa, chị cùng hai con ngồi co ro trong căn nhà cấp bốn, dùng dây dù buộc chặt cửa chính, nhưng cửa vẫn rung bần bật. Đến 2h, khung cửa sổ bật tung, nước mưa tạt vào phòng, cả nhà hốt hoảng che chắn, không ai dám ngủ.

Tương tự chị Nguyễn Thị Hạnh, 42 tuổi, cùng chồng và hai con thức trắng đêm trong căn nhà cấp bốn, lợp mái ngói. 4h, gió thổi bay nhiều viên ngói, nước tràn vào nhà, nhưng không ai dám ra ngoài kiểm tra, che chắn tạm thời. Cả gia đình phải dùng khăn thấm, xoong chậu hứng chỗ dột.

Tại xã Nghi Xuân, mái tôn bay xuống vỉa hè. Ảnh: Đức Hùng

6h, tâm bão tới Hà Tĩnh - Nghệ An, sức gió cấp 9, giật cấp 11, giảm hai cấp so với rạng sáng. Từ xã ven biển Cẩm Nhượng, Lộc Hà hay vào sâu đất liền Hà Tĩnh, hàng loạt cây xanh, cột điện gãy đổ đè vào nhà dân, chắn ngang đường. Trường học, nhà dân bị thổi bay mái tôn. Một số nhà cấp bốn bị đổ sập.

Sóng lớn cùng nước biển dâng tràn vào khu dân cư, tuyến đường ven biển. Tại thôn Hoa Trung, xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 20 tấn cá nuôi lồng bè bị gió đẩy dạt lên bờ, cá thiếu oxy và chết. Công an, bộ đội và tổ công tác xã đã phối hợp với gia đình thu gom cá chết lên bờ và tận thu số cá còn sống.

Công an, bộ đội và tổ công tác xã đang hỗ trợ gia đình thu gom cá chết lên bờ và tận thu số cá còn sống. Ảnh: Đức Hùng

Tại Nghệ An, phường Cửa Lò và một số xã vùng ven biển trước đây thuộc huyện Diễn Châu sóng lớn 1-2 m cùng thủy triều dâng cao, tràn vào nhà dân, gây hư hỏng đồ đạc. Hàng loạt tuyến đường ở Cửa Lò ngập 40-50 cm.

Sâu trong trung tâm tỉnh, mưa xối xả từng đợt khiến đại lộ Lê Nin và đường 72 m ngập sâu, xe máy và ôtô gầm thấp không thể lưu thông. Tại chợ Vinh, lớn nhất tỉnh Nghệ An, hàng loạt quầy thịt, hoa quả bị quật đổ, hàng hóa vương vãi. "Chiều qua tôi ra vẫn còn, đến tối thì mái bạt và khung sắt bị gió cuốn, toàn bộ hàng ướt hỏng hết", một tiểu thương nói.

Nhiều bản vùng cao ở Nghệ An bị cô lập do mưa lớn gây ngập úng và sạt lở. Tại xã biên giới Thông Thụ, tám bản bị chia cắt và nhiều đoạn quốc lộ 16 sạt lở taluy. Tại xã Tiền Phong, nước khe suối dâng cao làm ngập ba tràn, cầu Nhạn Quạc, khiến bản Na Sành, Mường Hin và Na Cày bị cô lập.

Nằm rìa tâm bão, Thanh Hóa hứng chịu gió cấp 6-9, giật tăng hai cấp, mưa to từ đêm qua đến trưa nay. Hàng nghìn ngôi nhà ở các xã Hoằng Phú, Hoằng Giang bị tốc mái tôn, mái ngói thủng lỗ chỗ. Nhiều ngôi nhà cấp bốn, tường bao của những ngôi nhà kiên cố đổ sập. Cột điện, cây xanh ngả rạp, ôtô bẹp dúm.

Chiếc ôtô bị móp méo, biến dạng ở xã Hoằng Phú. Ảnh: Lê Hoàng

Sầm Sơn, bãi biển du lịch nổi tiếng xứ Thanh, mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường khiến nước biển tràn sâu vào đất liền tới 300 m. Bà Dư Thị Hằng, tổ dân phố Hồng Hải, nhà cách biển 300 m, cho biết hơn 30 năm qua chưa từng gặp cảnh nước biển chảy ngược vào làng thế này. "Gió quần thảo từ rạng sáng đến giờ chưa dứt, chưa thấy cơn nào dai dẳng như bão này", bà nói.

Gió bão khiến siêu thị mini và khu vui chơi giải trí rộng khoảng 800 m2 của gia đình anh Tô Văn Thảo, ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phú gần như bị san bằng. "Toàn bộ hàng hóa, tài sản bị vùi lấp, cuốn phăng", anh Thảo nói. Gia đình anh thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng, là hộ mất mát lớn nhất ở Hoằng Phú.

Siêu thị mini và khu vui chơi giải trí rộng khoảng 800 m2 của gia đình anh Tô Văn Thảo, ở thôn Phượng Mao, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa gần như bị san bằng. Ảnh: Lê Hoàng

Từ 8h đến 12h, tâm bão hoành hành ở biên giới Nghệ An - Trung Lào, sức gió giảm còn cấp 8-9. Thống kê của riêng Hà Tĩnh, mưa bão khiến một người chết và 9 người bị thương, hơn 42.900 ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng. Gần 1.000 ha hoa màu bị đổ ngã, 158 ha ao nuôi ngập nước. Hạ tầng bị thiệt hại nặng nề với hơn 1.100 cột điện gãy đổ, khiến toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9 đến trưa nay.

Nằm xa tâm bão 200-400 km, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng xuất hiện lốc xoáy. Tại Ninh Bình, từ 3h đến 5h, lốc xoáy quét qua một loạt xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình làm 9 người chết, 18 người bị thương. 11 nhà cấp bốn đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường, một trại y tế bị hư hỏng.

Lốc xoáy Lốc xoáy tại Đầm Hà, Quảng Ninh chiều 29/9. Video:L.T.

Tại Hưng Yên, khoảng 10h30, lốc xoáy xuất hiện tại các xã Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh cuốn bay mái tôn, cây cối lên trời. Hậu quả hai người ở xã Thái Thụy tử vong do sập nhà và bị lốc cuốn từ mái nhà rơi xuống sân. 9 người khác bị thương.

Đến 13h, khi sang Thượng Lào, cách biên giới Việt - Lào khoảng 50 km, bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7. Như vậy bão đã tồn tại 6 ngày từ khi hình thành ở phía đông Philippines cho tới khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Trung Lào, sức gió tối đa trên biển là 13, trên đất liền khi qua Philippines là 12.

Trụ điện đổ rạp ở xã Hoằng Phượng, Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng

Thống kê lúc 15h của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mưa bão đã làm 13 người chết (Hưng Yên 2, Ninh Bình 9 người do giông lốc; Huế một người do lũ cuốn; Thanh Hóa một người do cây đổ); 13 người mất tích (Quảng Trị 12, Đà Nẵng 1); 46 người bị thương (Lào Cai 2, Hải Phòng 2, Hưng Yên 9, Ninh Bình 18, Hà Tĩnh 9, Quảng Trị 5, Huế 1).

Thiệt hại về người nhiều nhất là ở Quảng Trị. Bốn tàu cá của TP HCM gặp nạn khi vào bờ tránh bão, hoặc trú ẩn ở cửa sông, bị sóng gió nhấn chìm khiến 12 ngư dân mất tích. Ngoài ra, tàu cá Gia Lai với 8 lao động mất liên lạc với gia đình từ ngày 27/9, một ngày sau gia đình mới trình báo Bộ đội Biên phòng.

Mưa bão làm 44.230 nhà hư hỏng, tốc mái (Hải Phòng 63, Ninh Bình 137, Thanh Hóa 15, Nghệ An 319, Hà Tĩnh 42.963, Quảng Trị 393, Huế 91); 824 nhà ngập (Thanh Hóa 17, Nghệ An 785, Hà Tĩnh 19, Quảng Trị 3). Tuyến đê, kè biển ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị bị sạt lở một số đoạn. 6.410 m kè, bờ sông, bờ biển miền Trung sạt lở, trong đó chủ yếu là Huế, Quảng Trị (mỗi tỉnh trên 3.000 m).

Gần 1,9 triệu khách hàng ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa bị mất điện. Các địa phương vẫn đang thống kê thiệt hại và đối phó với mưa lũ sau bão.

13 giờ bão Bualoi càn quét đất liền 13 giờ bão càn quét miền Trung. Video: Nhóm phóng viên

Dự báo đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa mưa to hôm nay và ngày mai với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm. Nghệ An từ trưa nay đến đêm 29/9 mưa 30-70 mm, có nơi trên 150 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Nhóm phóng viên