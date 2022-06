Bảy lý do đánh thuế người mua bất động sản bỏ không

Cần áp dụng chính sách thuế nặng đối với người chỉ có một bất động sản nhưng để trống, không sử dụng từ năm thứ hai trở lên.

Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết số 18 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Theo đó, Nghị quyết yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng hoặc bỏ đất hoang.

Bản thân tôi là một người đang nắm giữ trong tay ba bất động sản. Vì thế, nếu những chính sách mới về thuế đất được áp dụng, tôi sẽ nằm trong diện những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi cá nhân. Tuy nhiên, tôi cho rằng, việc siết thuế đất vẫn cần phải thực hiện càng sớm càng tốt. Cụ thể, một số những biện pháp có thể làm ngay lúc này, đó là:

Thứ nhất, phải sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ để đánh vào kênh đầu cơ bất động sản. Việc dòng tiền "nằm chết" ở trong đất đã và đang làm triệt tiêu các động lực sản xuất, gây tổn hại trực tiếp đến phát triển kinh tế đất nước.

Thứ hai, mỗi cá nhân chỉ được sở hữu một bất động sản là đủ cho nhu cầu thiết yếu cơ bản. Do đó, bắt buộc phải đánh thuế lũy tiến, tăng dần đối với các bất động sản sở hữu từ thứ hai trở lên (mức cụ thể sẽ được điều chỉnh theo chu kỳ năm năm một lần).

Thứ ba, cần khoanh vùng đô thị để áp dụng chính sách thuế nặng đối với các bất động sản để trống, không sử dụng từ năm thứ hai trở lên. Chính sách này cần áp dụng cho cả các trường hợp chỉ có một bất động sản duy nhất nhưng để hoang. Việc các cá nhân và tổ chức mua bất động sản nhưng không dự toán và dự tính được cho việc sử dụng tài sản đã mua thì sẽ phải chịu phí lãng phí không gian và hệ sinh thái tài sản quốc gia.

Thứ tư, đối với các cá nhân chưa có tài sản bất động sản, nhằm mục đích an sinh xã hội, nhà nước phải hỗ trợ lãi suất cực tốt cho vấn đề về mua nhà đất an sinh, an cư.

Thứ năm, bỏ chính sách quyền sở hữu sử dụng đất lâu dài. Chỉ nên giới hạn thời hạn sử dụng đất từ 30-70 năm, tùy đặc thù.

Thứ sáu, dòng tiền để đầu tư vào cơ sở sản xuất, nghiên cứu sản xuất phải có lãi suất cực thấp (dưới 7% một năm).

Và cuối cùng, đi đôi với việc áp dụng thực hiện các biện pháp trên, chúng ta cũng cần phải có chế tài xử phạt thật nặng và mang tính răn đe với những đối tượng cố tìm cách cách chống chế và lách luật. Không thể vì lợi ích của một vài cá nhân mà làm ảnh hưởng cả đại cuộc.

Chỉ bằng việc sớm thực hiện các chính sách thuế đất, siết chặt đầu cơ bất động sản, chúng ta mới đảm bảo lợi ích phát triển cho quốc gia và dân tộc. Tôi hy vọng chính sách bất động sản sớm thay đổi theo hướng tích cực. Khi thuế đất bị tăng cao, tôi tin chắc chẳng ai còn quan tâm đầu cơ bất động sản. Lúc đó, nguồn tiền sẽ chuyển hướng sang đầu tư vào các lĩnh vực khác liên quan đến dịch vụ sản xuất, nghiên cứu, start up... đem lại lợi ích bền vững cho quốc gia.

Khánh Thuần

