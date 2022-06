'Buôn đất làm giàu không còn dành cho những tay mơ'

10 năm trước bạn có thể dễ dàng kiếm lời hàng chục tỷ đồng từ việc đầu tư bất động sản, nhưng câu chuyện bây giờ đã khác.

Đọc nhiều bài viết chia sẻ về kinh nghiệm làm giàu từ nhà đất thời gian gần đây, tôi cho rằng làm việc chăm chỉ chỉ là một phần, phần còn lại là đúng thời điểm hay có thể gọi là may mắn.

Ví dụ, bạn làm việc chăm chỉ để có 300 triệu đồng, vay thêm 500 triệu đồng để mua nhà đất, lại đúng vào thời điểm năm 2012, giá bất động sản còn rẻ nên sau đó vào sóng tăng và bạn nhanh chóng thành công. Nhưng ngược lại, nếu áp dụng y nguyên công thức như vậy vào những năm năm 2022 hoặc 2030, chưa chắc kết quả sẽ được như vậy. Thậm chí bạn còn lỗ.

Thực tế, Việt Nam hiện là nước đang phát triển, trong giai đoạn tích lũy và phát triển hạ tầng để trở thành nước công nghiệp, nên giá đất về lâu dài vẫn sẽ tăng. Đến khi qua thời kỳ này, sẽ không có chuyện mua đất vài năm tăng mấy lần như bây giờ nữa.

Càng về sau sẽ càng khó làm giàu từ đất vì giá đã quá cao, hạ tầng đã hoàn thiện và trình độ dân trí ngày càng cao. Lúc đó, chỉ có một phần nhỏ người đầu tư là nắm bắt được cơ hội, còn lại những ai lơ mơ sẽ bị lỗ do hiệu ứng fomo. Đó là lý do mà đất vùng ven tăng giá mạnh, nhanh hơn đất trong trung tâm, tính theo tỷ lệ phần trăm. Nhưng càng về sau, đất sẽ càng bão hoà và khó tăng mạnh.

Hiện tại là năm 2022, việc đầu tư bất động sản đã khó hơn 10 năm trước rất nhiều rồi. Giờ kiếm được 5 tỷ đồng từ nhà đất là cả một vấn đề. Lời thì vẫn lời do đất vẫn tăng nhưng chắc chắn không dễ ăn như lúc trước.

Hiện tại giá bất động sản đang bị thổi quá cao, nhất là khu vực thành phố và ven thành phố. Do đó, rất khó có nhu cầu thật. Đa phần người mua là để đầu cơ, bán lại. Mà đã đầu cơ thì họ chỉ lựa chỗ nào giá hợp lý để có khả năng tăng giá cao nhất so với số tiền bỏ vào và dễ bán ra khi cần. Do đó thanh khoản giảm mạnh với những bất động sản giá cao.

Còn về chuyện bong bóng vỡ, cá nhân tôi nghĩ rằng vẫn chưa tới thời điểm nổ. Hiện tại, bất động sản có bong bóng nhưng chỉ cục bộ. Khi nó phình to quá thì nhà đầu tư lại chuyển sang chỗ khác và thổi tiếp bong bóng khác. Đất nước vẫn đang phát triển tốt nên còn rất nhiều dư địa để tăng. Nhưng tình trạng mất thanh khoản sẽ lan dần ra sau khi "sốt đất" mở rộng từ tỉnh này sang tỉnh khác. Đó là một dấu hiệu cho thấy bong bóng ngày càng lớn. Khi nào bóng bóng phình thật to và phình gần như khắp nơi trên cả nước thì nó sẽ nổ.

Giá nhà tăng mạnh là do tâm lý và nhu cầu muốn mua nhà đất tại thành phố của người dân tạo ra lực cầu. Mong muốn có nhà tại thành phố không có gì sai. Nhưng hầu hết mọi người ai cũng nghĩ thế nên đó là cơ hội kiếm tiền của những người có tiền. Cầu đã có thì giá sẽ được đẩy lên và lên mãi cho tới khi nào giá nhà đất vượt xa thu nhập trung bình người dân tại thành phố.

Lúc đó, người muốn mua nhà sẽ không thể mua được nữa và sẽ không còn ý định mua - cầu sẽ giảm và giá sẽ ổn định lại. Thanh khoản thấp sẽ khiến người đầu cơ không còn lợi nhuận nhiều, kèm theo rủi ro chôn vốn cộng với lãi vay nếu có. Và khi đó, giới đầu cơ sẽ ngừng hoặc phải chuyển sang nơi khác.

Tóm lại, chỉ đơn giản là để buôn đất thành công hay làm giàu, tài năng thôi chưa đủ, bạn vẫn cần phải có may mắn. Đất tăng theo thời gian là điều hiện tại gần như ai cũng thấy, biết được điều đó không gọi là may mắn, nhưng để có tiền mua được miếng đất đó thì cần rất nhiều yếu tố may mắn nữa.

