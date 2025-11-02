Bão Kalmaegi vào Biển Đông sẽ tăng cấp nhanh

Các cơ quan khí tượng quốc tế đều chung nhận định bão Kalmaegi sẽ mạnh lên rất nhanh khi vào Biển Đông trong khoảng ngày 5-6/11.

Đêm 1/11, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế Kalmaegi. Các đài khí tượng quốc tế đều nhận định bão Kalmaegi sẽ đi qua miền Trung Philippines rồi vào Biển Đông ngày 5/11. Do bão còn ở xa, dự báo về cường độ, hướng đi và vùng ảnh hưởng đất liền Việt Nam vẫn rất khác nhau. Cơ quan khí tượng Việt Nam chưa phát tin về cơn bão này.

Vị trí bão Kalmaegi sáng 2/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài Nhật Bản sáng nay đã nâng dự báo cường độ bão so với hôm qua, hiện gió bão đạt 83 km/h, khi vào miền Trung Philippines sẽ tăng lên 126 km/h, khoảng ngày 5-6/11 vào Biển Đông và tiếp tục mạnh lên 144 km/h.

Đài Hong Kong hôm qua cho rằng khi qua Philippines, vào Biển Đông, gió bão chỉ khoảng 105-110 km/h thì sáng nay đã lên mức 140-145 km/h.

Đài hải quân Mỹ cho biết gió bão đang là 83 km/h, sau khi vào miền Trung Philippines tăng lên 176 km/h và giảm còn 148 km/h khi vào Biển Đông. Sau đó, gặp môi trường thuận lợi, bão sẽ đạt cực đại 194 km/h ở giữa Biển Đông và duy trì sức gió này khi áp sát ven biển Trung và Nam Trung Bộ của Việt Nam.

Hạ mực nước hồ chứa miền Trung đón bão

Để giảm ngập lụt và an toàn công trình trong tình huống mưa lũ kéo dài, đêm qua Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã yêu cầu các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi chỉ đạo chủ hồ khẩn trương vận hành điều tiết liên hồ, đơn hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đảm bảo ưu tiên dành dung tích phòng lũ cho hạ du.

Đồng thời, địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa để kịp thời báo cáo khi có tình huống bất thường xảy ra.

Hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn ngập ngày 30/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương thông báo kịp thời đến chính quyền cơ sở, người dân vùng hạ du, tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn về người, tài sản trong quá trình vận hành.

Yêu cầu trên được đưa ra dựa trên dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia. Theo đó, từ nay đến 4/11, nam Quảng Trị - Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi mưa phổ biến 300-500 mm, cục bộ trên 700 mm; Hà Tĩnh, bắc Quảng Trị 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm.

Khoảng ngày 7/11, bão Kalmaegi di chuyển vào đất liền với vùng trọng tâm ảnh hưởng Đà Nẵng - Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

Từ đầu năm đến nay Việt Nam đã trải qua 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai đã làm 238 người chết, gần 400 người bị thương. Hàng trăm nghìn ngôi nhà sập đổ. Hàng trăm nghìn ha hoa màu bị cuốn trôi, giao thông sạt lở, chia cắt. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 35.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD), làm giảm 0,2% GDP.

Đợt mưa lũ đang diễn ra ở miền Trung với trọng tâm là Huế, Đà Nẵng đã làm 35 người chết, 5 người mất tích cùng hàng chục nghìn người bị thương. Lúc cao điểm nhất hơn 130.000 ngôi nhà bị ngập 0,5-3 m. Hàng trăm điểm sạt lở trên hầu khắp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên thôn ở Huế - Quảng Ngãi khiến giao thông chia cắt, nhiều nơi bị cô lập.

Gia Chính