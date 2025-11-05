Bão Kalmaegi vào Biển Đông mạnh cấp 13

Đi qua miền Trung Philippines, bão vào Biển Đông giữ cấp 13, dự báo ngày mai có thể lên cấp 14 và duy trì cường độ khi vào vùng biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sớm nay bão Kalmaegi đã đi vào phía đông của giữa Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 13 trong khu vực này trong năm 2025. Lúc 7h, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 500 km, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Dự báo đến 7h ngày mai, tâm bão cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 480 km, đạt cực đại 166 km/h, cấp 14, giật tăng ba cấp, giữ hướng nhưng tốc độ tăng lên 25 km/h. Bão sau đó đi vào vùng bờ biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk với sức gió cấp 13-14 và đến 7h ngày 7/11 ở trên đất liền hai tỉnh, sức gió giảm còn cấp 8, giật cấp 10, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Kalmaegi lúc 7h ngày 5/11. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 126 km/h, hôm nay tăng lên 144 km/h, ngày mai khi đến giữa Biển Đông đạt 162 km/h. Đài Hong Kong cũng cho rằng bão đạt cực đại 165 km/h, khi vào đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai còn 145 km/h.

Giải thích vì sao bão tiến vào đất liền lại tăng cấp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết không khí lạnh đã suy yếu, nhiệt độ bề mặt Biển Đông đang tương đối cao, độ ẩm trong khí quyển lớn. Bão hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, độ đứt gió ở mức trung bình, khá thuận lợi cho bão phát triển.

Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần từ cấp 8 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-10 m. Từ gần sáng mai, vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa (gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 14, giật cấp 17.

Ven biển Huế - Đăk Lăk sóng biển cao 4-8 m, nước dâng do bão cao 0,3-0,6 m. Cơ quan khí tượng lưu ý nước dâng kèm sóng lớn có thể gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm này đều chịu tác động mạnh.

Trên đất liền nam Quảng Trị - Đà Nẵng từ chiều tối mai gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 14-15. Tâm gió mạnh là phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đăk Lăk. Từ tối và đêm mai, phía tây các tỉnh Quảng Ngãi - Đăk Lăk gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 10.

Bão sẽ gây mưa lớn trong hai ngày 6-7/11, Đà Nẵng - Đăk Lăk 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm; nam Quảng Trị - Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn có xu thế giảm.

Ngày 7-8/11, bắc Quảng Trị - Thanh Hóa mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Ông Khiêm nhận định Kalmaegi là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Đường đi và tác động tương tự với bão Damrey năm 2017 và Molave 2020, đều là cơn bão mạnh, gây nhiều thiệt hại. "Đặc biệt lưu ý đặc khu Lý Sơn sẽ có gió rất lớn, nếu tương tự Molave thì người dân sẽ phải xuống hầm trú ẩn", ông nói.

Các lực lượng ở đặc khu Trường Sa chống bão ngày 4/11. Ảnh: B.T.

Tối qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu các tỉnh thành Hà Tĩnh - Lâm Đồng theo dõi chặt diễn biến bão, thông báo khẩn cho toàn bộ tàu thuyền biết phạm vi, cường độ bão để rời vùng nguy hiểm hoặc về nơi trú tránh an toàn sớm hơn bình thường.

Các tỉnh phải quản lý chặt tàu thuyền tại nơi neo đậu, không để người ở lại tàu khi bão đổ bộ, đồng thời cấm biển sớm, di dời người dân khỏi khu vực ven biển, lồng bè, vùng trũng thấp, nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng trực 24/24h.

Trên đất liền, các địa phương rà soát phương án sơ tán dân, gia cố nhà cửa, công trình, hệ thống điện, viễn thông, cho học sinh nghỉ học sớm tại vùng bão ảnh hưởng; đồng thời thu hoạch nông, thủy sản sớm, phân luồng giao thông, kiểm tra an toàn hồ chứa, xả nước đón lũ, chủ động tiêu úng, khơi thông dòng chảy và hướng dẫn người dân kê cao tài sản, nhu yếu phẩm để giảm thiểu thiệt hại.

Kalmaegi là cơn bão thứ 13 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó từ đầu năm đến nay vùng biển này trải qua 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Gia Chính