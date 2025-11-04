Bão Kalmaegi mạnh cấp 13, vào Biển Đông sáng mai

Vào miền Trung Philippines sáng nay, bão Kalmaegi giữ cấp 13, sau đó đạt cực đại cấp 14 khi trên Biển Đông và khả năng đổ bộ khu vực Quảng Ngãi đến Đăk Lăk.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 7h sáng nay tâm bão ở miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật cấp 16 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Rạng sáng mai, bão vào Biển Đông, đến 7h thì ở phía đông khu vực giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 13, giật cấp 16, giữ hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Kalmaegi lúc 7h ngày 4/11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đến 7h ngày 6/11, tâm bão ở giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 500 km, đạt cực đại cấp 14, giật cấp 17. Kalmaegi tiếp tục tiến về miền Trung và đến 7h ngày 7/11 ở trên khu vực Quảng Ngãi-Đăk Lăk, giảm còn cấp 10-11, giật cấp 13.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 144 km/h, những giờ tới khi đi sâu vào miền Trung Philippines giảm còn 126 km/h. Khi vào giữa Biển Đông, bão sẽ mạnh trở lại 144 kn/h. Đài Hong Kong cho rằng tâm bão sẽ vào Gia Lai với sức gió 155 km/h.

Ảnh hưởng của bão, từ chiều nay, vùng biển phía đông của giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 5-7 m.

Trong khoảng ngày 5-6/11, giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 m. Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh.

Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết Kalmaegil có tốc độ di chuyển nhanh, ngay khi vào Biển Đông, cơ quan khí tượng sẽ phát tin bão khẩn cấp ba tiếng một lần, tin nhanh một tiếng một lần.

Hiện bão còn ở xa, cơ quan khí tượng chưa dự báo lượng mưa cụ thể, nhưng cảnh báo có khả năng gây ra các đợt giông, lốc trước bão cùng với mưa lớn diện rộng từ đêm 6/11 đến ngày 9/11 ở các tỉnh thành Quảng Trị đến Đăk Lăk. Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

"Số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo, cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa và lượng mưa có khả năng còn biến động trong những ngày tới", Cục Khí tượng Thủy văn lưu ý.

Bão Bualoi khiến hàng chục căn nhà ở xã Hoằng Giang, Thanh Hoá bị tốc mái, đổ sập. Ảnh: Việt Hoàng

Giông lốc là hiện tượng thường đi kèm các cơn bão mạnh, gây thiệt hại lớn do khó dự báo, cường độ mạnh, vị trí xảy ra cách tâm bão hàng trăm kilomet. Hồi tháng 9, khi bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - Hà Tĩnh thì những nơi xa 200-300 km như Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế xảy ra ít nhất 10 trận lốc xoáy làm 9 người chết, 18 người bị thương.

Hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ. Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cũng đề nghị các tỉnh thành theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, thông báo cho tàu thuyền biết khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh. Các tỉnh, thành miền Trung rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.

Từ đầu năm đến nay Việt Nam trải qua 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Hiện miền Trung vẫn mưa, lũ các sông Bồ, Hương (Huế), Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) sau một tuần rút xuống khoảng 2 m, xuống quanh ngưỡng báo động hai so với đỉnh lũ thì tối qua đã lên báo động ba. Mưa lũ đã làm 38 người chết, 6 người mất tích, thiệt hại vật chất chưa thể thống kê.

