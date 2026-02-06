Arab SaudiTiền đạo Karim Benzema góp ba bàn và một kiến tạo, giúp Al Hilal đè bẹp chủ nhà Al Akhdoud 6-0 ở vòng 21 Saudi Pro League.

Trên sân Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City hôm 5/2, Benzema đá chính rồi nhường chỗ cho Sultan Mandash ở phút 72.

Karim Benzema mừng bàn trong trận Al Hilal thắng Al Akhdoud 6-0 ở vòng 21 Saudi Pro League ngày 5/2/2026. Ảnh: Al Hilal

Tiền đạo người Pháp thi đấu thăng hoa, chạm bóng 31 lần, chuyền chính xác 87% với hai đường quyết định (key pass), dứt điểm bốn lần với ba cú trúng đích. Anh được chuyên trang Sofascore chấm 9,7 điểm và nhận giải cầu thủ hay nhất trận.

Phút 31, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Benzema đánh gót vào lưới trống mở tỷ số. Phút 60, Malcom thoát xuống bên trái rồi chuyền ngang cho tiền đạo người Pháp đệm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Cựu tiền đạo Real Madrid hoàn tất cú hat-trick với pha đệm bóng khác chỉ bốn phút sau, nâng tỷ số lên 3-0.

Karim Benzema nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: Al Hilal

Phút 70, Benzema dứt điểm hỏng vô tình thành đường kiến tạo để Malcom thoát xuống dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 4-0. Sau khi trung phong 38 tuổi rời sân, Al Hilal vẫn áp đảo và ghi thêm hai bàn nhờ cú đúp của cầu thủ chạy cánh người Arab Saudi Salem Al-Dawsari.

Với chiến thắng 6-0, Al Hilal xây chắc đỉnh bảng Saudi Pro League với 50 điểm, hơn Al Ahli ba điểm và Al Nassr bốn điểm.

Benzema lập hat-trick trong trận ra mắt Al Hilal Ba bàn và một kiến tạo của Benzema.

Ngày 3/2, Benzema hoàn tất việc chuyển đến Al Hilal, sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với Al Ittihad. Tiền đạo người Pháp ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2027 với Al Hilal và sẽ khoác áo số 90. Anh tỏa sáng ngay trong trận ra mắt, dù mới có hai buổi tập với CLB mới.

Ngoài Benzema, đội hình Al Hilal còn nhiều ngôi sao từng thi đấu tại châu Âu như Theo Hernandez, nhà vô địch châu Phi Kalidou Koulibaly, cựu tiền đạo Liverpool Darwin Nunez, cựu cầu thủ chạy cánh Bordeaux Malcom, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, cùng tài năng trẻ Kader Meite vừa chuyển đến từ Rennes.

Thương vụ Benzema gia nhập Al Hilal, do Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đứng sau, được cho là nguồn cơn khiến đội trưởng Al Nassr Cristiano Ronaldo nổi loạn. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã từ chối thi đấu ở trận gần nhất để phản đối việc PIF ưu ái Al Hilal hơn Al Nassr, dù cả hai cùng thuộc quản lý của Quỹ Đầu tư này.

Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng Al Nassr, nhưng nhiều khả năng tiếp tục nghỉ trận gặp Al Ittihad ở vòng 21 Saudi Pro League hôm nay 6/2 do chưa nhận được cam kết rõ ràng từ PIF về việc thay đổi bộ máy quản lý và định hướng đầu tư của Al Nassr.

Hồng Duy