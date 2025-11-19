Ronaldo ăn tối tại Nhà Trắng

MỹSiêu sao bóng đá 40 tuổi Cristiano Ronaldo lần đầu xuất hiện công khai ở Mỹ sau 9 năm, khi dự tiệc tối của Tổng thống Donald Trump.

Ronaldo trong bữa tối tại Nhà Trắng, Washington, DC, Mỹ ngày 18/11/2025. Ảnh: Reuters

Ronaldo gây chú ý trong buổi tiệc tối cấp nhà nước do Tổng thống Trump chủ trì tại Nhà Trắng ngày 18/11, nhằm vinh danh Thái tử kiêm Thủ tướng Arab Saudi Mohammed bin Salman. Đây là lần đầu siêu sao Bồ Đào Nha xuất hiện trước công chúng tại Mỹ kể từ năm 2016.

Khoảng 200 khách mời tham dự sự kiện trang trọng tại Phòng Đông, phòng lớn nhất của Nhà Trắng, gồm các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, các chính trị gia và những nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Số này có Elon Musk, các thành viên gia đình Trump, cùng nhiều doanh nhân Mỹ và Arab Saudi đang thúc đẩy các thỏa thuận kinh tế song phương. Hai nước cũng tìm cách tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có kế hoạch bán máy bay F-35 cho Riyadh.

Xuất hiện trong bộ tuxedo đen và nơ bướm, Ronaldo nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Trong bài phát biểu mở màn, ông Trump đã dành những lời đặc biệt cho siêu sao 40 tuổi. Ông cho biết con trai Barron là fan lớn của Ronaldo, "choáng ngợp" khi được gặp thần tượng ngoài đời. Tổng thống 79 tuổi còn đùa rằng con trai "có lẽ tôn trọng bố hơn" chỉ vì được gặp Ronaldo ngay tại Nhà Trắng.

Lần gần nhất Ronaldo thi đấu trên đất Mỹ là vào tháng 8/2014, khi vào sân từ ghế dự bị trong trận Real Madrid gặp Man Utd trước hơn 109.000 khán giả tại Michigan. Năm 2016, Ronaldo cũng xuất hiện ở Mỹ sau chức vô địch Euro cùng tuyển Bồ Đào Nha. Theo truyền thông, Bồ Đào Nha có thể đá giao hữu với chủ nhà Mỹ tháng 3/2026.

Hiện Ronaldo khoác áo Al-Nassr và chơi mùa thứ tư tại Saudi Pro League. Dù chưa giúp đội bóng vô địch quốc nội, anh vẫn duy trì hiệu suất trung bình mỗi trận một bàn ở tuổi 40. Anh còn giữ kỷ lục ghi hơn 100 bàn cho bốn CLB khác nhau. Thủ quân Bồ Đào Nha cũng là người được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram, với hơn 668 triệu lượt.

Hoàng An (theo USA Today, Reuters)