Felix, Mane tỏa sáng trong ngày Ronaldo vắng mặt

Arab SaudiJoao Felix, Sadio Mane phối hợp ghi bàn giúp Al Nassr thắng Al Riyadh 1-0 ở vòng 19, qua đó thu hẹp khoảng cách với đỉnh bảng Saudi Pro League xuống một điểm.

Ronaldo không có mặt trong danh sách thi đấu của Al Nassr trận này, đúng theo truyền thông Bồ Đào Nha đưa tin trước trận. Tiền đạo Bồ Đào Nha được cho bất bình với cách quản lý của Quỹ đầu tư công Arab (PIF), cho rằng Al Nassr không nhận được mức đầu tư và sự ưu ái tương xứng so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trước Al Riyadh, Al Nassr không chỉ vắng Ronaldo, mà còn không có sự phục vụ của là Kingsley Coman và Marcelo Brozovic. Tuy nhiên, đội khách vẫn giành ba điểm nhờ màn tỏa sáng của hai ngôi sao từng chinh chiến ở châu Âu khác, là Joao Felix và Sadio Mane.

Saido Mane mừng bàn với Joao Felix trong trận Al Nassr thắng Al Riyadh 1-0 ở vòng 19 Saudi Pro League ngày 2/2/2026. Ảnh: Al Nassr

Phút 40, Felix châm bóng để Mane phá bẫy việt vị băng xuống vô-lê về góc gần tung lưới thủ thành Milan Borjan. Đến phút bù thứ tư của hiệp hai, Felix tiếp tục kiến tạo để tiền đạo người Senegal thoát xuống dứt điểm chéo góc vào lưới. Nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Trận này, Al Nassr nhỉnh hơn khi kiểm soát bóng 67%, dứt điểm 10 lần với 3 cú trúng đích - so với 7 và 1 của Al Riyadh. Đoàn quân dưới trướng HLV Jorge Jesus đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội. Phút 18, từ quả phạt góc, Mane ngả người móc bóng đi chệch cột dọc. Phút 80, Felix suýt lập cú đúp kiến tạo khi tạt bóng để Al Ghannam đánh đầu trúng khung gỗ Al Riyadh.

Al Riyadh cũng có lý do để tiếc nuối, khi hai lần đưa bóng vào lưới Al Nassr từ những pha dứt điểm của Okou ở phút 39 và Toze ở phút 82, nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị.

Niềm vui nhân đôi với Al Nassr, khi ở trận đấu muộn, đội đầu bảng Al Hilal bị Al Ahli cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà. Những kết quả này giúp Al Nassr rút ngắn cách biệt với Al Hilal xuống một điểm và thắp lại hy vọng vô địch.

Vòng tiếp theo, Al Hilal làm khách của Al Akhdoud, còn Al Nassr đại chiến Al Ittihad - CLB sở hữu những ngôi sao như Karim Benzema, Moussa Diaby, Houssem Aouar, N'Golo Kante hay Fabinho. Hiện chưa rõ khả năng tái xuất của Ronaldo ở trận này.

