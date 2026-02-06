Saudi Pro League cảnh báo Ronaldo

Cristiano Ronaldo bị Saudi Pro League nhắc nhở về giới hạn vai trò, khi anh đình công vì bất mãn với hoạt động chuyển nhượng của Al Nassr.

Saudi Pro League (SPL) hôm 5/2 ra thông báo khẳng định "dù có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu, không cá nhân nào được quyền quyết định những vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của họ". Thông điệp được đưa ra giữa lúc Cristiano Ronaldo đình công ở Al Nassr vì cho rằng Quỹ đầu tư công (PIF) ưu ái Al Hilal hơn, bằng cách chiêu mộ Karim Benzema từ kình địch Al Ittihad.

SPL nhấn mạnh mọi CLB tại giải đều hoạt động độc lập, tuân theo cùng một bộ quy tắc tài chính. "Saudi Pro League được xây dựng trên nguyên tắc đơn giản, mỗi CLB tự vận hành và tự chịu trách nhiệm", báo Anh Guardian dẫn lời người phát ngôn SPL. "Các quyết định về nhân sự, chi tiêu và chiến lược thuộc về từng CLB, trong khuôn khổ tài chính chung nhằm đảm bảo tính bền vững và cân bằng cạnh tranh".

Ronaldo ghi bàn từ chấm phạt đền, giúp Al Nassr thắng Al Fayha 2-1 trên sân Al Awwal Park, thành phố Riyadh, Saudi Arabia tối 1/11/2025. Ảnh: Reuters

Thông báo cũng đề cập trực tiếp đến vai trò của Ronaldo tại Al Nassr. SPL ghi nhận tiền đạo 41 tuổi có đóng góp lớn cho sự phát triển và tham vọng của đội bóng kể từ khi gia nhập. "Giống bất cứ danh thủ nào khác, Ronaldo muốn chiến thắng", thông báo có thêm đoạn. "Nhưng không cầu thủ nào được quyền quyết định những vấn đề của các đội bóng khác".

Theo báo Anh, tiền đạo Bồ Đào Nha không hài lòng khi Al Nassr gần như không tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch, Al Hilal lại chiêu mộ thành công Benzema. Ronaldo đã không chơi trận gặp Al Riyadh đầu tuần, và có khả năng tiếp tục vắng trận gặp Al Ittihad tối 6/2, như một phần của căng thẳng hậu trường.

SPL ám chỉ Al Hilal chiêu mộ Benzema từ Al Ittihad không phải vì PIF ưu ái đội bóng này. Khác biệt trong hoạt động chuyển nhượng giữa các CLB là minh chứng cho tính độc lập của hệ thống. "Một CLB lựa chọn tăng cường lực lượng theo cách này, CLB kia đi theo hướng khác", tuyên bố nêu rõ. "Đó là các quyết định riêng lẻ, được đưa ra trong giới hạn tài chính đã được phê duyệt".

Kinh phí chuyển nhượng của các CLB Arab Saudi không đến trực tiếp từ PIF, mà thông qua một quỹ mua cầu thủ do SPL quản lý tập trung. Mỗi năm, các CLB được phân bổ ngân sách dựa trên quy mô, trong đó bốn đội lớn gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli nhận mức tương đương nhau trước kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Al Nassr đã chi tiêu mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng đó, khi ký hợp đồng với Joao Felix, Kingsley Coman và gia hạn với Ronaldo đến tháng 6/2027. Việc này khiến phần lớn ngân sách mua cầu thủ của họ đã được sử dụng, buộc đội bóng phải chờ đợt giải ngân tiếp theo trước kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Trong khi đó, thương vụ Benzema gia nhập Al Hilal được SPL làm rõ là không sử dụng quỹ chung. Tiền đạo người Pháp được một nhà đầu tư cá nhân tài trợ riêng, tách biệt khỏi cơ chế phân bổ tài chính tập trung của giải đấu. Benzema lập tức gây ấn tượng khi ghi hat-trick trong trận ra mắt, giúp Al Hilal thắng Al Okhdoud 6-0 ở vòng 21.

Bất chấp mối quan hệ căng thẳng, Al Nassr vẫn đăng tải lời chúc mừng sinh nhật Ronaldo trong ngày anh bước sang tuổi 41. "Huyền thoại vẫn tiếp tục lớn mạnh. Cam kết, tinh thần và khả năng lãnh đạo từ anh thúc đẩy giấc mơ của chúng tôi", trang chủ CLB viết.

Với chỉ vài điểm cách biệt giữa nhóm dẫn đầu, SPL cho rằng cuộc đua vô địch mùa này vẫn rộng mở. Theo giải đấu, sự cạnh tranh sít sao phản ánh một hệ thống đang vận hành đúng mục tiêu. Họ cho rằng sự chú ý vào SPL nên được đặt trở lại sân cỏ, thay vì các tranh cãi ngoài lề.

Hoàng An (theo Guardian)