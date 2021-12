Băn khoăn của sinh viên sắp mua xe máy ở Hà Nội

Sau gần 3 năm đi xe buýt, tôi có ý định mua chiếc xe máy cũ giá rẻ để đi học và làm thêm.

Tôi đang là sinh viên năm thứ 3, do điều kiện gia đình cũng không được dư dả, sắp tới tôi định mua một chiếc xe máy cũ giá rẻ để đi học và đi làm thêm, sau gần ba năm đi xe buýt.

Thấy thông tin Hà Nội sắp cấm xe máy, tôi hơi hoang mang và không hiểu, xin mọi người giải đáp chút băn khoăn:

- Tại sao là cấm xe máy chứ không phải cấm toàn bộ các phương tiện cá nhân?

- Lý do đưa ra lệnh cấm là gì, dựa trên các cơ sở khoa học nào?

- Do ô nhiễm môi trường? Trên nghiên cứu khoa học nào và so sánh nào với phương tiện khác?

>> Hà Nội cấm xe máy - 'đau đớn' cũng phải làm

- Do an toàn giao thông? Trên thống kê khoa học nào, tỷ lệ nào khi so sánh số người chết, bị thương gây ra so với các phương tiện giao thông khác gây ra.

- Do xe máy gây tắc đường? Dựa trên tài liệu, nghiên cứu hay thống kê khoa học nào chỉ ra rằng xe máy gây ách tắc giao thông?

- Về Kinh tế vĩ mô: nghiên cứu kinh tế, tài chính nào chỉ ra xe máy không đem lại lợi ích nhiều cho xã hội trong việc phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm hoặc đi lại từ điểm A sang B trong thành phố so với các phương tiện khác ( cần dẫn tài liệu khoa học và thống kê và có tham khảo giá nhà đất nội đô của các thành phố như Singapore, Bắc Kinh, Tokyo, Bangkok, Jakarta... khi so sánh).

- Về ổn định xã hội: sau khi cấm xe máy, bài toán giải quyết việc làm của hàng trăm ngàn lao động trực tiếp trong ngành công nghiệp này đi về đâu, hàng chục ngàn lao động trực tiếp đang dùng xe máy làm phương tiện sản xuất đi về đâu, hàng trăm ngàn lao động khác kiếm sống gián tiếp qua chi phí vận tải rẻ, nhanh của xe máy đi về đâu? Họ là đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.

>> Cấm xe máy, người Hà Nội sẽ đi 'BMW'

Về kinh tế vi mô gia đình: gần 6 triệu chiếc xe máy của thành phố sẽ xử lý như thế nào? Trong khi việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân hay doanh nghiệp trong thành phố dựa trên tổng tối ưu hóa của ba nguyên tắc cơ bản: Nhanh hơn, rẻ hơn, an toàn hơn... rồi mới đến các yếu tố khác chi phối. Tổng hòa của các yếu tố đó sẽ tạo ra nhu cầu tìm phương tiện đi lại tương ứng cho nhu cầu mỗi cá nhân hay doanh nghiệp.

Xin cảm ơn.

Nguyễn Thị Bích Hà

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.