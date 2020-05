Ba tỷ đồng chưa đủ an toàn để nghỉ hưu sớm

Việc nghỉ hưu làm mất thu nhập ổn định, con vào đại học chưa thể tự lập, sức khỏe bố mẹ dễ có vấn đề thì ba tỷ đồng vẫn rủi ro.

Xung quanh câu chuyện "Có nên nghỉ hưu ở tuổi 50 với 3 tỷ đồng tiết kiệm?", nhiều độc giả VnExpress bày tỏ quan điểm ủng hộ:

Năm 50 tuổi, tôi về hưu non, chỉ có khoảng 200 triệu đồng tiết kiệm. Tôi về sống ở Bình Dương trong khu đất 300 m2. Thời gian đầu, tôi buồn, nhớ bạn bè, nên hay về họp mặt ăn uống ở Sài Gòn. Hiện giờ, tôi lao động cả ngày, trồng rau trái... Tuy không nhiều nhưng cũng đủ cung cấp thực phẩm sạch cho bản thân ăn hàng ngày. Mỗi lần về Sài Gòn, tôi thấy mệt mỏi với môi trường đông đúc, kẹt xe và không có gì để làm, chỉ nằm ăn và ngủ. Ăn thực phẩm mình làm ra nên cũng không tốn tiền chợ nhiều. Giờ tôi nghĩ, ở Sài Gòn chỉ bon chen kiếm tiền... còn về quê sống giữa cây xanh, có sức khoẻ, sống thọ, cho mình niềm vui và hạnh phúc.

Thu Ba Trần

Thấy ổn thì cứ nghỉ. Vừa khoẻ mình vừa tạo điều kiện cho các bạn trẻ.

Con thì âm thầm lo cho một khoản nho nhỏ, phải để chúng tự bơi. Nhiều người quá lo cho con, để tài sản chúng ăn cả đời không hết, mà cuối cùng có ra gì hay ho? Để cho con kiến thức, đạo đức, tấm gương là thành công rồi.

Rất Tui

Tôi đã nghỉ hưu và thu nhập ổn định (trước đây tôi làm việc trong ngành y tế). Sinh hoạt và công việc hàng ngày của tôi như sau: Từ thứ hai đến thứ sáu, tập thể dục hai lần mỗi ngày với bạn cùng lứa tuổi; gặp bạn bè giao lưu, trò chuyện, giải trí qua sách báo và phim ảnh. Thứ bảy và chủ nhật tham gia công việc thiện nguyện ở địa phương với đồng nghiệp cùng trang lứa. Thỉnh thoảng trong năm đi du lịch cùng bạn và gia đình. Tôi thấy khi nghỉ hưu, mình vẫn sống có ích và luôn thấy hạnh phúc, thanh thản.

Dohoibatronkhungdien

Năm nay tôi 40 tuổi, cũng đang có dự định sau năm 55 tuổi sẽ nghỉ hưu, bao năm vất vả bươn chải, đến khi 55 tuổi, hai con cũng học xong đại học. Nếu theo kế hoạch, vợ chồng tôi cũng dắt lưng một khoản để an hưởng tuổi già. Về quê vườn ao cũng là một cách góp phần giúp xã hội phát triển chứ không phải cứ làm cơ quan. Thấy điều kiện hợp lý thì cần nghỉ là nghỉ, đời có mấy thời gian đâu mà phải ganh đua, danh tiếng dành cho người khác, mình sống cho bản thân, theo luật pháp là được.

Sang đoàn

Tôi cũng suy nghĩ như vậy. Tôi có tiền tiết kiệm 1,5 tỷ đồng, cộng với một miếng đất 5.000 m2 ở quê. Tôi định hai năm nữa sẽ về quê làm nông với số vốn 500 triệu. Mỗi tháng tôi có lãi ngân hàng khoảng 8 triệu đồng (như lương hưu), có bảo hiểm nhân thọ, có bảo hiểm y tế. Làm vườn cho thỏa mãn đam mê và kiếm thêm thu nhập, sống chậm lại để tận hưởng.

Trung Ho Chi

>> 'Nghỉ hưu sớm tạo ra giá trị gấp nhiều lần người làm đủ tuổi'

Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng chỉ nên điều chỉnh, thay đổi công việc thay vì quyết định nghỉ hưu sớm quá nhiều rủi ro:

Tôi cũng đồng ý với ý kiến của mọi người. Con cái mới lên đại học thôi, vả lại sau này bạn còn phải lo lắng nhiều thứ cho chúng nữa, còn chưa tính đến nhiều vấn đề khác, nên theo tôi 3 tỷ đồng chưa phải là an toàn để nghỉ hưu sớm. Thay vì nghỉ hưu, sao bạn không tìm giải pháp an toàn hơn? Ví dụ như, có thể kinh doanh nho nhỏ để vẫn có sự duy trì. Nói thật, trong cuộc sống, không nói trước được điều gì đâu, nên chúng ta cần phải tìm giải pháp an toàn hơn.

Nguyễn Minh Dũng

Với tài sản và điều kiện hiện tại, kế hoạch nghỉ hưu của bạn khá nguy hiểm. Hai con bắt đầu vào đại học thì bạn lại cắt mất phần thu nhập ổn định nhất của gia đình. Tiền tiết kiệm đó mua đất trồng cây thì sẽ giảm khoản lãi nhận được hàng tháng. Trong khi chi phí con đi học, cho tuổi tác tăng lên, chưa kể những rủi ro trong cuộc sống. Nếu cảm thấy áp lực thì bạn nên xem xét điều chỉnh công việc, giảm từ từ một thời gian, sau sẽ tính tiếp. Thay vì kế hoạch nghỉ trong hai năm, hãy nâng lên thành sáu năm. Thêm bốn năm có lẽ cũng không mất đi quá nhiều cơ hội thụ hưởng mà giảm rủi ro hơn nhiều.

Sóng

Ngồi không miệng ăn núi lở. Chưa kể chi phí tương lai không dự tính nào có thể đúng được. Biến cố vẫn có thể xảy ra bất cứ khi nào. Hơn nữa, tuổi của bạn còn rất trẻ. Con cái chưa thể tự lập. Việc nghỉ hưu sớm sẽ khiến bạn sớm chán khi suốt ngày ra ra vào vào với công việc nội trợ gia đình hàng ngày, mảnh vườn cũng không phải là cả thế giới. Chỉ là nếu công việc đang quá sức thì bạn nên giảm xuống một chút, có thêm thời gian nghỉ ngơi, đi du lịch, mua sắm để bản thân thấy hạnh phúc hơn là có thể cân bằng cuộc sống.

Taonon

Nếu lấy tỷ lệ tiền, thu nhập, chi tiêu này đặt ở nước phát triển thì có thể nghỉ hưu. Nhưng ở Việt Nam, kinh tế dễ tổn thương, khả năng để thế hệ trẻ tự lập từ 18 tuổi nhìn chung không cao bằng các bạn trẻ ở nước ngoài. Do được giáo dục từ nhỏ, các bạn trẻ nước ngoài tới 18 tuổi luôn mong muốn được tự lập. Do vậy, theo tôi, nên duy trì một thu nhập từ lao động để có thể làm quỹ dự phòng, giúp con cái trên đường tự lập từ 18 tuổi với một số vốn khởi đầu. Làm cha mẹ ở Việt Nam do vậy chịu gánh nặng hơn, dài hơn, lâu hơn. Theo thống kê, phụ nữ tuổi 50 ở Việt Nam có các vấn đề sức khỏe phát sinh đáng kể, công việc đòi hỏi lại không thay đổi. Mặt tích cực của làm việc, có tính mục đích làm người ta có tinh thần tốt hơn. Do vậy, để cân đối nhiều mặt, nếu có thể, tìm một công việc mà KPI giảm bớt sẽ là một lựa chọn đáng để suy nghĩ thay vì đơn thuần là nghỉ hưu. Tất nhiên, mỗi một gia đình là một hoàn cảnh rất riêng, cần được cân nhắc cụ thể và cẩn thận.

Nguyễn Dương Minh Trần

Tôi nghĩ chị nên tìm một công việc khác an nhàn hơn và có thời gian dành cho bản thân, gia đình, chấp nhận thu nhập thấp hơn chỉ còn một nửa thậm chí 1/3 cũng không sao. Tuổi của chị không cần phải lăn lộn quá sức để tích lũy, nhưng vài tỉ đồng trong tài khoản chưa phải là mức tài chính thật an toàn. Quan trọng hơn, một vài tháng đầu nghỉ việc có thể chị sẽ thấy vui, an nhàn. Nhưng nếu kéo dài thì cuộc sống không công việc và nhàn rỗi quá mức dễ khiến chị cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa thậm chí trầm cảm. Tôi thấy nhiều người khi về hưu sức khỏe và tân trạng của họ đi xuống rất nhanh. Làm việc ko hẳn chỉ để kiếm tiền mà còn khiến mình khỏe mạnh và có ích hơn.

Tư Cách

Việt Thành tổng hợp