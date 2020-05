Có nên nghỉ hưu ở tuổi 50 với 3 tỷ đồng tiết kiệm?

Với số tiền gửi ngân hàng, một căn nhà ngoại thành và lương hưu, tôi băn khoăn giữa việc nghỉ hưu hưởng thụ cuộc sống hay tiếp tục làm việc.

Tôi và chồng năm nay 48 tuổi. Tài sản của chúng tôi chỉ có một căn nhà ngoại thành và gần 2,5 tỷ đồng tiết kiệm trong tài khoản. Chúng tôi không rành đầu tư nên hơn 10 năm qua, tiền tiết kiệm chỉ gửi ngân hàng lấy lãi. Chồng tôi làm tự do, thu nhập không ổn định. Tôi làm giáo viên ngoại ngữ ở một trường tư với thu nhập hiện tại khoảng 25-30 triệu mỗi tháng. Môi trường làm việc cũng không tệ nhưng khá áp lực và ràng buộc thời gian.

Ở tuổi này, tôi muốn sống an nhàn tận hưởng cuộc sống thay vì chôn chân ngày 8-10 giờ ở nơi làm việc. Chúng tôi muốn mua thêm một mảnh đất nho nhỏ để trồng cây, làm vườn, thỉnh thoảng du lịch chút đỉnh và tận hưởng cuộc sống tự do. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ nghỉ hưu sớm trong 1-2 năm nữa khi hai con vào đại học. Tôi không biết với điều kiện như vậy (có khoảng 3 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng) thì quyết định đó có quá liều lĩnh không? Hay tôi nên tiếp tục cố gắng giữ lấy công việc hiện tại để tích lũy thêm chút nữa cho tương lai an toàn hơn?

Xin nói thêm, tôi cũng được đóng bảo hiểm xã hội hơn 20 năm và sẽ có lương hưu khi đến tuổi nghỉ hưu. Xin nhờ quý độc giả có kinh nghiệm và kiến thức về quản lý tài chính tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Bằng Lăng