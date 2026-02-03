Arteta: 'Cup Liên đoàn đang là đấu trường quan trọng nhất'

AnhHLV Mikel Arteta cho rằng Cup Liên đoàn đang là mục tiêu ưu tiên, khi Arsenal thắng Chelsea 3-2 ở lượt đi bán kết và có cơ hội lớn vào chung kết.

Arsenal vẫn đang chinh chiến cả 4 đấu trường. Trong đó, "Pháo thủ" nắm lợi thế lớn ở bán kết Cup Liên đoàn, khi thắng Chelsea 3-2 ngay tại Stamford Bridge ở lượt đi. Nếu bảo toàn lợi thế ở lượt về tại Emirates hôm nay, Arsenal sẽ vào chung kết, gặp Man City hoặc Newcastle, trên sân Wembley ngày 22/3.

Trong buổi họp báo trước trận, Arteta được hỏi liệu Cup Liên đoàn có là đang giải đấu quan trọng nhất hay không. "Đúng vậy, trận kế tiếp luôn là trận quan trọng nhất, đặc biệt khi nó mang lại cơ hội vào chung kết", ông đáp. "Ngày mai, chúng tôi cần người hâm mộ tạo ra bầu không khí, năng lượng và niềm tin rằng toàn đội sẽ làm được điều đó. Khi tất cả cùng chung sức, tôi tin Arsenal có thể thắng".

HLV Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal vỗ tay tri ân người hâm mộ sau trận thắng Leeds 4-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Elland Road, Leeds, Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: PA

Ngoài Cup Liên đoàn, Arsenal đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào vòng 1/8 Champions League với vị trí dẫn đầu và sẽ gặp Wigan ở vòng bốn Cup FA ngày 15/2.

Arteta khẳng định chưa phải lúc nghĩ về cú ăn ba hay ăn bốn mùa này. "Điều duy nhất chúng tôi có thể kiểm soát là những gì chúng tôi làm mỗi ngày để duy trì hoặc nâng cao phong độ", ông nhấn mạnh. "Chúng tôi đi từng ngày, từng giải đấu. Ngày mai là trận đấu rất khó khăn trước đối thủ rất mạnh. Chúng tôi có lợi thế, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giành quyền vào chung kết".

Ở vòng 24 Ngoại hạng Anh cuối tuần qua, trong khi Arsenal thắng đậm Leeds 4-0, Aston Villa thua sốc Brentford 0-1 ngay trên sân nhà, còn Man City bị Tottenham cầm chân 2-2 dù dẫn hai bàn. Với những kết quả này, "Pháo thủ" củng cố đỉnh bảng với 53 điểm, hơn Man City 6 điểm và Aston Villa 7 điểm.

Cựu tiền vệ Jamie Redknapp cho rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này coi như ngã ngũ, và dự đoán Arsenal có thể vô địch với cách biệt 10 điểm. Nhưng Arteta vẫn thận trọng. "Chúng tôi cần thêm 13 hoặc 14 chiến thắng như vậy nữa thì điều đó mới xảy ra. Chúng tôi hiểu rõ vẫn còn rất nhiều việc phải làm và chỉ tập trung tiến lên", ông bày tỏ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng khẳng định không để các học trò nảy sinh suy nghĩ rằng họ "xứng đáng" với chức vô địch Ngoại hạng Anh. "Chính các cầu thủ là người trực tiếp cảm nhận được độ khó, thách thức và đẳng cấp của giải đấu này. Vì vậy, đó thậm chí không phải là một suy nghĩ tồn tại trong đội", ông nhấn mạnh.

Chelsea hành quân tới sân Emirates với phong độ tích cực khi thắng 5 qua 6 trận dưới thời tân HLV Liam Rosenior. Ấn tượng nhất là màn ngược dòng thắng Napoli 3-2 giúp Chelsea vào thẳng vòng 1/8 Champions League. Ngoại lệ là thất bại 2-3 trước chính Arsenal ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn.

Đánh giá về đối thủ, Arteta ghi nhận những tiến bộ của Chelsea nhưng nhấn mạnh Arsenal cần tận dụng lợi thế sân nhà. "Liam đang làm rất tốt trên nhiều mặt trận", HLV 43 tuổi cho biết. "Nhưng các trận đấu loại trực tiếp luôn có bối cảnh rất đặc biệt. Chúng tôi chơi trên sân nhà và đang có lợi thế, song điều quan trọng là phải tiếp cận trận đấu một cách cụ thể và hiệu quả để thắng".

Hồng Duy (theo Arsenal.com)