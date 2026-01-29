Chelsea lách khe cửa hẹp ở Champions League

ItalyBàn thắng của Enzo Fernandez cùng cú đúp của tiền đạo Brazil Joao Pedro giúp Chelsea hạ Napoli 3-2, thoát khỏi cảnh phải đá playoff để tranh vé vào vòng 1/8 Champions League.

Khép lại hiệp một với việc bị chủ nhà Napoli dẫn trước 2-1, thầy trò Liam Rosenior phải đối mặt với viễn cảnh bị hất khỏi top 8 vòng bảng Champions League. Nhưng hai bàn trong hiệp hai của Pedro giúp Chelsea giành chiến thắng đầu tiên trên sân khách tại đấu trường này sau hơn ba năm, qua đó kết thúc với vị trí thứ 6 và tiến thẳng vòng 1/8.

Niềm vui cho đại diện thành London cũng có nghĩa là một cuộc chia tay sớm đầy tủi hổ cho Napoli và thêm một thất bại nữa của Antonio Conte ở đấu trường châu Âu. Đội bóng thành Naples chỉ xếp thứ 30 chung cuộc.

Pedro mừng khi ấn định thắng lợi 3-2 cho Chelsea trước Napoli ở lượt cuối vòng bảng Champions League trên sân Diego Maradona, Naples, Italy ngày 28/1. Ảnh: Reuters

Rosenior đã tìm cách hóa giải Napoli khi chọn đối phó trực diện với sơ đồ 3-4-2-1 của Conte. Malo Gusto và Pedro Neto đảm nhiệm vai trò biên thủ (wingback), Reece James và Marc Cucurella lùi sâu hỗ trợ Wesley Fofana ở hàng thủ. Những tài năng trẻ người Brazil như Estevao và Andrey Santos cũng được trao cơ hội để nối dài phong độ ấn tượng từ trận gặp Crystal Palace.

Dẫu vậy, hàng thủ Chelsea đôi khi vẫn tỏ ra lỏng lẻo. Napoli khai thác triệt để khoảng trống ở hai hành lang cánh. Bất chấp cuộc khủng hoảng chấn thương, chủ nhà vẫn không gặp mấy khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội.

Chelsea sớm phải chịu sức ép nghẹt thở. Họ suýt trả giá khi thủ thành Robert Sanchez xử lý bóng lóng ngóng ở phút thứ 7, tạo điều kiện cho Scott McTominay băng vào chớp lấy thời cơ.

Ở chiều ngược lại, những sơ hở cũng xuất hiện ở phía Napoli. Chelsea vươn lên dẫn trước khi Enzo thực hiện thành công quả penalty ở phút 19. Trước đó, trọng tài người Pháp Clement Turpin đã bắt lỗi để bóng chạm tay trái của trung vệ giữa Juan Jesus sau cú đá phạt của Reece James.

Cả cầu trường Diego Armando Maradona im lặng trong khoảnh khắc cú sút 11 mét của tiền vệ Argentina đi xuyên qua thủ thành Alex Meret. Nhưng Napoli nhanh chóng xốc lại đội hình. Conte từng mô tả đội bóng của ông đang trong "tình trạng khẩn cấp" vì danh sách thương binh dày đặc, nhưng chính hàng thủ Chelsea mới là nơi tiếng chuông báo động vang lên.

Khoét sâu vào vị trí các hậu vệ biên của Chelsea, Napoli tìm được bàn gỡ khi Antonio Vergara đoạt bóng bên cánh trái, tì đè vượt qua Moises Caicedo, thực hiện một pha xoay người, loại bỏ Fofana trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc hạ gục Sanchez.

Rasmus Hojlund ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Napoli. Ảnh: Reuters

Đây là bàn đầu tiên từ bóng sống của Napoli ở Champions League mùa này. Khả năng sáng tạo vốn là bài toán khó khi Kevin De Bruyne vắng mặt vì rách gân kheo. Nhưng ở trận này, họ đã tìm được lời giải và tiếp tục gia tăng sức ép để khép lại hiệp một với thế dẫn trước, sau khi Gusto để xổng Mathias Olivera, tạo điều kiện cho cầu thủ này tạt bóng giúp Hojlund đệm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Sang hiệp hai, Rosenior lập tức phản ứng bằng cách chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, rút Neto để tung Palmer vào. Napoli lùi sâu nhằm bảo toàn lợi thế. Chelsea kiểm soát bóng vượt trội ở đầu hiệp hai nhưng lại gặp khó trong việc xuyên phá những khu vực trọng yếu.

Đến gần phút 60, lối chơi của đội khách vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Rosenior như muốn thừa nhận sai lầm chiến thuật khi rút Gusto ra nghỉ để thay bằng Trevoh Chalobah, người trám vào vị trí trung vệ cạnh Fofana. Ngoài ra, Jamie Gittens thay Santos, Estevao được đẩy lên đá số 10 và Enzo lùi sâu đá cặp tiền vệ trung tâm với Caicedo.

Những thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng. Palmer bắt đầu lên tiếng với những pha ngoặt bóng vào trung lộ. Anh đẩy bóng cho Pedro, và tiền đạo này gỡ hòa cho Chelsea bằng một cú nã đại bác sấm sét từ khoảng cách 25 mét, không cho Meret bất cứ cơ hội cản phá nào.

Bàn thắng khiến Napoli rơi vào thế hoảng loạn. Họ buộc phải dâng cao một lần nữa. Đây là cơ hội để Chelsea tung ra những đòn phản công, dù nhịp độ tấn công của đội khách vẫn chưa thực sự thanh thoát.

Estevao thi đấu mờ nhạt trước khi nhường chỗ cho Alejandro Garnacho trong những phút cuối. Napoli đánh quân bài cuối cùng khi tung Romelu Lukaku vào sân đối đầu đội bóng cũ. Tuy nhiên, trong lúc mải mê dâng cao, họ đã dính đòn "hồi mã thương".

Pedro ấn định thắng lợi 3-2 cho Chelsea. Ảnh: AFP

Phút 82, Palmer chọc khe tinh tế cho Pedro. Tiền đạo người Brazil băng xuống đối mặt với hàng thủ mỏng manh, thực hiện pha ngoặt bóng sang phải rồi dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 3-2.

Hoàng Thông