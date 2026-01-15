Arsenal nắm lợi thế vào chung kết Cup Liên đoàn

AnhTiền đạo Viktor Gyokeres ghi một bàn và một kiến tạo, giúp Arsenal thắng chủ nhà Chelsea 3-2 ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn.

Cả hai trận lượt đi bán kết mùa này đều đã kết thúc với lợi thế nghiêng về đội khách. Man City thắng chủ nhà Newcastle 2-0, trước khi Arsenal đánh sập sân Stamford Bridge tối 14/1.

Nếu bảo toàn kết quả này, Man City và Arsenal - hai CLB đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh - sẽ tạo nên trận chung kết "trong mơ" tại Wembley vào tháng 3.

Tại Stamford Bridge, HLV Mikel Arteta cho thấy quyết tâm chinh phục danh hiệu khi tung ra đội hình gần như mạnh nhất, với những trụ cột như Gabriel Magalhaes, William Saliba, Declan Rice, Martin Zubimendi hay Bukayo Saka. Ở chiều ngược lại, Chelsea bước vào trận đấu với đội hình sứt mẻ nghiêm trọng khi thiếu vắng nhiều ngôi sao như Reece James, Moises Caicedo hay Cole Palmer.

Dù sở hữu lực lượng vượt trội, Arsenal không dễ áp đặt thế trận trong 45 phút đầu tiên. "Pháo thủ" chỉ kiểm soát bóng 45%, tung ra 6 cú dứt điểm với duy nhất một lần trúng đích - so với 4 và 2 của Chelsea. Tuy nhiên, đội khách vẫn tìm được sự khác biệt, đến từ những tình huống cố định.

Phút thứ 7, từ quả phạt góc bên cánh trái, Declan Rice treo bóng xoáy khó chịu vào khu vực cấm địa. Thủ môn Robert Sanchez băng ra đấm hụt, để Ben White ở phía sau đánh đầu đập đất thành bàn. VAR vào cuộc để kiểm tra khả năng Viktor Gyokeres chạm bóng trong thế việt vị, trước khi công nhận bàn mở tỷ số cho Arsenal.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Ben White sau 20 tháng, kể từ cú đúp vào lưới chính Chelsea trong chiến thắng 5-0 tại Ngoại hạng Anh hồi tháng 4/2024.

Gyokeres mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. Ảnh: PA

Sang hiệp hai, Arsenal gia tăng sức ép. Phút 49, White tiếp tục ghi dấu ấn trong một pha lên bóng mẫu mực bên cánh phải. Saka chồng biên để White thoát xuống rồi căng ngang vào trong. Một lần nữa, thủ thành Sanchez mắc sai lầm khi bắt không dính bóng, tạo điều kiện để Gyokeres dễ dàng đệm bóng vào lưới trống từ cự ly chưa đầy ba mét, nhân đôi cách biệt.

Dẫn trước hai bàn, Arsenal có phần chùng xuống và phải trả giá. Phút 57, Martin Odegaard chuyền về thiếu lực, Zubimendi lại trượt chân tai hại, mở ra cơ hội phản công cho Chelsea. Pedro Neto treo bóng chuẩn xác từ cánh phải về cột xa để Alejandro Garnacho băng vào dứt điểm gọn gàng trong tư thế không bị ai kèm, đánh bại Kepa và rút ngắn tỷ số.

Alejandro Garnacho tỏa sáng với cú đúp cho Chelsea. Ảnh: Reuters

Zubimendi sau đó chuộc lỗi. Phút 71, nhận đường chuyền từ Gyokeres, tiền vệ người Tây Ban Nha xử lý khéo léo bằng một động tác giả loại bỏ hậu vệ Chelsea trước khi tung cú sút chân trái đầy uy lực về góc gần. Sanchez dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phá, Arsenal tái lập lợi thế dẫn trước hai bàn.

Niềm vui của đội khách chưa kịp lắng xuống thì Chelsea lại thắp lên hy vọng. Phút 83, từ một quả phạt góc bên cánh phải, bóng bật ra đúng vị trí của Garnacho. Tiền đạo người Argentina dứt điểm một chạm vào lưới trống khi Kepa đã băng ra lỡ trớn, hoàn tất cú đúp và giúp Chelsea níu giữ cơ hội trước trận lượt về tại Emirates ngày 3/2.

Hồng Duy