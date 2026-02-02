Man City bị Tottenham cầm hòa dù dẫn hai bàn

Man City bị Arsenal bỏ cách sáu điểm, sau khi chỉ hòa chủ nhà Tottenham 2-2 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Man City nhập cuộc đúng với vị thế ứng viên vô địch. Chỉ mất 11 phút, đội khách đã mở tỷ số từ một pha mất bóng của tiền vệ chủ nhà Yves Bissouma. Haaland bị phạm vẫn kịp nhả bóng để Rayan Cherki băng lên. Trước sự chần chừ của trung vệ Radu Dragusin, Cherki sút chìm vào góc trái, đủ hiểm để đánh bại thủ thành Guglielmo Vicario.

Cầu thủ Tottenham mừng bàn gỡ hòa 2-2 trước Man City trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Anh, vòng 24 Ngoại hạng Anh tối 2/1/2026. Ảnh: Reuters

Sau bàn thua, Tottenham gần như "tắt điện". Không khí trên khán đài trầm hẳn xuống, đúng như nhận xét gay gắt của Gary Neville rằng sân đấu "quá im ắng". Man City kiểm soát hoàn toàn thế trận, có thời điểm giữ bóng hơn 70% thời lượng, còn Tottenham không dứt điểm cầu môn lần nào trong 30 phút đầu.

Đến phút 44, sự vượt trội của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt. Từ đường chuyền hỏng của Dragusin, Rodri nhanh chân chọc khe cho Bernardo Silva. Tiền vệ Bồ Đào Nha rướn người chuyền ngang để Antoine Semenyo sút về góc trái vào lưới trong thế đối mặt. Đó là bàn thứ 12 của Semenyo tại Ngoại hạng Anh mùa này, và cũng pha kiến tạo thứ 50 của Bernardo Silva trong lịch sử giải.

Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 cho Man City, cùng cảm giác Tottenham khó tránh khỏi thêm một buổi tối thất vọng trên sân nhà. Opta thậm chí đánh giá khả năng thắng của Tottenham chỉ còn 7% ở đầu hiệp hai.

Nhưng mọi thứ đổi chiều ngay sau giờ giải lao. HLV Thomas Frank gây bất ngờ khi rút trung vệ đội trưởng Cristian Romero để tăng cường tuyến giữa bằng tiền vệ Pape Matar Sarr. Tottenham đẩy cao đội hình, chơi quyết liệt hơn trong tranh chấp, còn Man City bắt đầu mất đi vẻ ung dung.

Tình huống Tottenham (áo trắng) rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Man City. Ảnh: Reuters

Phút 53, Spurs rút ngắn tỷ số trong tình huống gây tranh cãi. Dominic Solanke vượt qua trung vệ người Uzbekistan Abdukodir Khusanov trong cấm địa. Marc Guehi lao về cản phá nhưng lại vô tình đệm bóng phản lưới. Pep Guardiola phản ứng dữ dội và phải nhận thẻ vàng, vì cho rằng Solanke đã đá vào chân Guehi từ phía sau. Trên sóng BBC Radio 5, bình luận viên Clinton Morrison cũng bày tỏ sự khó hiểu khi VAR không can thiệp.

Đây đã là bàn phản lưới thứ năm của Guehi tại Premier League kể từ mùa 2022-2023, nhiều nhất giải. Còn Solanke cũng được tiếp thêm sự tự tin, để tỏa sáng ở phút 70. Conor Gallagher tạt bóng từ cánh phải đưa bóng đi hơi sửa lưng, nhưng Solanke vẫn kịp tung chân móc bóng kiểu "bọ cạp". Bóng vẽ một quỹ đạo cầu âu, vượt qua tầm với của Donnarumma rồi găm vào góc cao bên trái.

Những phút cuối, Man City mới dồn lên nhưng không còn đủ thời gian ghi bàn thắng. Kết quả này khiến họ chỉ thắng một trong năm trận gần nhất gặp Tottenham trên mọi đấu trường.

Ở vòng 25, Man City làm khách trên sân của Liverpool ngày 8/2. Nhưng trước đó bốn ngày, thầy trò Guardiola tiếp Newcastle ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn Anh.

Xuân Bình