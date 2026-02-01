Arsenal hơn Man City 7 điểm

AnhArsenal cắt mạch ba trận không thắng, khi đè bẹp chủ nhà Leeds 3-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh.

Quá trình chuẩn bị của Arsenal bị gián đoạn khi Bukayo Saka dính chấn thương trong lúc khởi động và buộc phải nhường chỗ cho Noni Madueke. Tuy nhiên, chính sự thay đổi bất đắc dĩ này lại trở thành bước ngoặt, mở ra chiến thắng đậm cho "Pháo thủ".

Martin Zubimendi (trái) đánh đầu mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Leeds 4-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Elland Road, Leeds, Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Trong hiệp một, đội khách được hưởng tới bảy quả phạt góc và tận dụng thành công hai trong số đó. Phút 27, Madueke thực hiện quả phạt góc bên cánh phải nhưng bị hàng thủ Leeds phá ra. Arsenal nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát và tiếp tục đưa bóng trở lại cho Madueke. Cầu thủ người Anh tạt bổng chuẩn xác vào vòng cấm, để Martin Zubimendi băng cắt đánh đầu tung lưới thủ thành Karl Darlow. Đây là pha kiến tạo đầu tiên của Madueke tại Ngoại hạng Anh sau 412 ngày, kể từ trận gặp Brentford hồi tháng 12/2024.

Đến phút 38, Madueke tiếp tục ghi dấu ấn. Cú tạt xoáy về cột gần từ quả phạt góc bên cánh phải của anh khiến thủ môn Karl Darlow va chạm với đồng đội Calvert-Lewin, trước khi đấm bóng phản lưới nhà. Bàn thắng được tính là pha phản lưới của Darlow, đồng nghĩa Madueke vẫn chưa thể có pha lập công đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ ngày 25/1/2025, thời điểm anh còn khoác áo Chelsea.

Arsenal hiện là đội được hưởng lợi từ các bàn phản lưới nhiều nhất tại Ngoại hạng Anh mùa này (5 bàn). Trong lịch sử giải đấu, chỉ mùa 2009-2010 "Pháo thủ" mới có thống kê cao hơn (6).

Thủ môn Karl Darlow va chạm với Calvert-Lewin khi đấm bóng về lưới nhà. Ảnh: Reuters

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và ghi thêm hai bàn từ các pha bóng sống. Phút 69, Gabriel Martinelli - cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - bứt tốc loại bỏ Pascal Struijk rồi tạt xoáy vào vòng cấm. Viktor Gyokeres khéo léo di chuyển ra phía sau hàng thủ đối phương, tung người đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 3-0.

Ngày thi đấu thăng hoa của Arsenal khép lại ở phút 86. Từ đường chuyền sệt của Martin Odegaard, Gabriel Jesus - tiền đạo vào thay Gyokeres - xoay người, thực hiện động tác giả loại bỏ hậu vệ trước khi đặt lòng chân phải hiểm hóc về góc xa, ấn định chiến thắng.

Arsenal ghi từ bốn bàn trở lên trong năm trận sân khách trước Leeds tại Ngoại hạng Anh. Đây là thành tích tốt nhất mà một đội làm được trước một đối thủ trên sân khách trong lịch sử giải, ngang bằng với Chelsea khi gặp Tottenham và Man Utd khi đối đầu Bolton. Arsenal cũng toàn thắng bảy trận gần nhất gặp Leeds tại giải đấu cao nhất nước Anh, với tổng tỷ số áp đảo 24-5. Đây là chuỗi thắng dài nhất trong lịch sử Arsenal khi gặp đối thủ này.

Viktor Gyokeres (phải) mừng bàn với Jurrien Timber. Ảnh: PA

Kết quả 4-0 hôm qua giúp Arsenal chấm dứt chuỗi ba trận không thắng tại Ngoại hạng Anh (hòa Liverpool, hòa Nottingham Forest 0-0 và thua Man Utd 2-3). "Pháo thủ" củng cố ngôi đầu bảng với 53 điểm, tạm thời nới rộng khoảng cách lên bảy điểm so với Man City – đội sẽ làm khách trên sân Tottenham hôm nay.

Ngày 3/2, thầy trò Mikel Arteta trở về sân nhà tiếp Chelsea ở lượt về bán kết Cup Liên đoàn. Arsenal đang nắm lợi thế sau chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi trên sân khách.

Hồng Duy