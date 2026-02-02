Redknapp: 'Arsenal có thể vô địch với cách biệt 10 điểm'

AnhCựu tiền vệ Jamie Redknapp cho rằng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này coi như ngã ngũ, khi Man City và Aston Villa cùng sảy chân ở vòng 24.

Ở vòng 24 cuối tuần qua, trong khi Arsenal thắng đậm Leeds 4-0, Aston Villa thua sốc Brentford 0-1 ngay trên sân nhà, còn Man City bị Tottenham cầm chân 2-2 dù dẫn hai bàn. Với những kết quả này, "Pháo thủ" củng cố đỉnh bảng với 53 điểm, hơn Man City 6 điểm và Aston Villa 7 điểm.

Trên Sky Sports, Redknapp khẳng định Arsenal gần như đã chạm tay vào chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. "Arteta hẳn đã ngồi ở nhà xem các trận đấu và nghĩ rằng Villa sẽ thắng Brentford, nhưng điều đó không xảy ra. Sau đó là trận Tottenham - Man City trong hiệp hai, và ông ấy có thể mở một chai rượu Rioja ngon để ăn mừng", ông nói.

Cựu danh thủ người Anh thậm chí dự đoán Arsenal sẽ đăng quang với cách biệt lớn. "Với tôi, chức vô địch đã được định đoạt. Arsenal có thể vô địch với cách biệt 8 hoặc 10 điểm. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ không làm được", ông cho biết.

Gabriel Jesus (phải) mừng bàn cùng Gabriel Martinelli trong trận Arsenal thắng Leeds 4-0 ở vòng 24 Ngoại hạng Anh trên sân Elland Road, Leeds, Anh ngày 31/1/2026. Ảnh: Arsenal FC

Redknapp cho rằng Arsenal đã vượt qua giai đoạn tâm lý căng thẳng sau trận thua Man Utd 2-3 và để Man City rút ngắn cách biệt xuống 4 điểm. "Trước đó, tôi thấy họ hơi lo lắng, cả trên khán đài lẫn băng ghế huấn luyện. Nhưng giờ thì khác. Khi đã có lợi thế này, họ có thể chơi với tâm lý thoải mái hơn rất nhiều", ông nói tiếp.

Một trong những yếu tố khiến cựu danh thủ 52 tuổi tin tưởng Arsenal là chiều sâu đội hình, trong bối cảnh nhiều đối thủ bị bào mòn bởi chấn thương. Aston Villa thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Ollie Watkins, John McGinn hay Boubacar Kamara, còn Man City đang gặp khủng hoảng nơi hàng thủ khi John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol đều không thể thi đấu.

Ngược lại, Arsenal vẫn duy trì được sức cạnh tranh dù cũng chịu tổn thất về nhân sự. Các cầu thủ dự bị Gabriel Jesus và Piero Hincapie đã chơi tốt khi được trao cơ hội, trong khi Noni Madueke tỏa sáng ở trận thắng Leeds, dù chỉ vào sân thay Bukayo Saka gặp chấn thương ngay trước giờ bóng lăn.

"Theo tôi, Arsenal đang sở hữu đội hình mạnh nhất", Redknapp nhận định. "Aston Villa làm được những điều đáng kinh ngạc, nhưng họ đang hụt hơi vì chấn thương. Man City thì không còn đủ ổn định để tạo ra chuỗi 18 hay 19 trận thắng như trước đây".

Vòng 25 cuối tuần này, Man City tiếp tục gặp khó khi đại chiến với Liverpool tại Anfield, còn Arsenal tiếp tân binh Sunderland trên sân Emirates.

Hồng Duy (theo Daily Mail)