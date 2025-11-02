Arsenal thắng 9 trận liên tiếp

AnhHai cú đánh đầu của Viktor Gyokeres và Declan Rice giúp Arsenal thắng chủ nhà Burnley 2-0 ở vòng 10 để gia cố đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Arsenal vẫn thắng theo kịch bản quen thuộc - ghi bàn từ phạt góc và giữ sạch lưới - để khẳng định vị thế ứng viên vô địch. "Pháo thủ" toàn thắng 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, kể từ trận hòa Man City 1-1 tại Ngoại hạng Anh ngày 21/9.

Đội bóng của Mikel Arteta cũng giữ sạch lưới 7 trận gần nhất và toàn thắng với tổng tỷ số 14-0. Lần gần nhất thủ thành David Raya phải vào lưới nhặt bóng là trận thắng 2-1 trên sân Newcastle ở vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 28/9. Lần thứ hai trong lịch sử CLB, Arsenal tạo chuỗi 7 trận giữ sạch lưới trên mọi đấu trường, sau giai đoạn tháng 9 đến tháng 10/1987.

Viktor Gyokeres đánh đầu vào lưới trống mở tỷ số trong trận Arsenal thắng Burnley 2-0 ở vòng 10 Ngoại hạng Anh trên sân Turf Moor, Lancashire, Anh ngày 1/11/2025. Ảnh: AMA

Trên sân Turf Moor hôm 1/11, Arsenal áp đảo khi kiểm soát bóng 56%, dứt điểm 13 lần với 9 cú trúng đích. Nhưng đội khách vẫn phải nhờ đến bài tấn công cố định quen thuộc để mở tỷ số.

Phút 14, từ quả phạt góc bên cánh trái, Declan Rice treo bóng về cột xa. Chuyên gia không chiến Gabriel Magalhaes nỗ lực chuyền ngang để Viktor Gyokeres dễ dàng đánh đầu nối vào lưới trống. Arsenal trở thành CLB đầu tiên ghi 8 bàn từ phạt góc qua 10 vòng đầu trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Từ khi gia nhập Arsenal mùa 2020-2021, Gabriel góp dấu giày vào 21 bàn tại Ngoại hạng Anh, với 18 bàn và 3 kiến tạo, thông số không hậu vệ nào chạm đến cùng kỳ tại giải. Trung vệ người Brazil cũng giúp Gyokeres dứt mạch 5 trận tịt ngòi và có bàn thứ tư tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Phút 35, Gyokeres tiếp tục để lại dấu ấn với tình huống dạt phải rồi phất bóng dài sang cánh trái cho Leandro Trossard. Tiền đạo người Bỉ dẫn bóng sát biên ngang rồi tạt vào vòng cấm để Rice băng vào đánh đầu về góc gần nhân đôi cách biệt. Tiền vệ người Anh ghi bàn thứ hai tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau trận thắng thắng West Ham cũng với tỷ số 2-0 ở vòng 7.

Declan Rice đánh đầu ấn định tỷ số. Ảnh: Reuters

Ngoài các pha không chiến ghi bàn, "Pháo thủ" tiếp tục gây ấn tượng mạnh với hàng thủ chắc chắn. Họ không để Burnley dứt điểm trúng đích lần nào và có trận thứ bảy giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh mùa này. Arsenal mới thủng lưới 3 bàn và được kỳ vọng có thể phá kỷ lục phòng ngự huyền thoại của Chelsea mùa 2004-2005, khi đội bóng của Jose Mourinho chỉ để lọt lưới 15 bàn sau 38 vòng.

Trận này, Burnley có ba cú sút đều chệch mục tiêu. Nhưng họ tiến sát việc xé lưới David Raya, khi Marcus Edwards đá phạt từ cự ly hơn 20 mét đưa bóng dội cột ở phút bù giờ hiệp hai.

Arsenal tiếp tục làm khách hai trận tới, lần lượt gặp Slavia Praha ở lượt bốn Champions League ngày 4/11 và Sunderland ở vòng 11 Ngoại hạng Anh ngày 8/11.

Hồng Duy