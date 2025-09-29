Arsenal thắng ngược ở phút bù tại Ngoại hạng Anh

AnhGặp bất lợi từ những quyết định tranh cãi của trọng tài, Arsenal vẫn thắng ngược 2-1 trên sân Newcastle, ở vòng sáu Ngoại hạng Anh hôm 28/9.

Arsenal chơi tuyệt hay trong 30 phút đầu, khi Eberechi Eze buộc Nick Pope hai lần phải trổ tài cứu thua, xen giữa là pha dứt điểm trúng cột dọc của Leandro Trossard. Nhưng những chuyến làm khách tại St James' Park chưa bao giờ dễ dàng.

Thầy trò Mikel Arteta đánh mất sự bình tĩnh sau hai quyết định tranh cãi của trọng tài trong hiệp một. Ông Jarred Gillett hủy bỏ quả phạt đền sau pha truy cản của Nick Pope với Viktor Gyokeres, rồi công nhận bàn thắng của Nick Woltemade bất chấp việc Arsenal khiếu nại rằng Gabriel bị phạm lỗi. Với các khán giả trung lập, đó dường như là những quyết định đúng. Nhưng với các CĐV Arsenal, pha hủy penalty thật khó nuốt trôi.

Phút 20, đường chuyền non của Jacob Murphy tạo điều kiện để Gyokeres thoát xuống đối mặt với Pope. Tiền đạo Arsenal đẩy bóng sang trái rồi ngã trong cấm địa, sau khi va vào đầu gối của thủ môn Newcastle. Bukayo Saka có cơ hội đá bồi từ góc hẹp, nhưng chủ động dừng bóng để chờ tiếng còi thổi penalty của ông Gillett.

Pha va chạm trong cấm địa giữa Gyokeres (đỏ) và thủ môn Pope, trên sân St James' Park, Newcastle, Anh hôm 28/9. Ảnh: Reuters

Tiếng còi đã cất lên. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông Gillett bất ngờ thay đổi quyết định, không cho Arsenal hưởng phạt đền. Trọng tài Australia giải thích qua bộ đàm ngay trên sân, rằng Pope đã chạm bóng trước khi va vào Gyokeres. Theo ông Gillett, Pope đã chủ động chơi bóng trước. Đây cũng là lý giải của Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) trên mạng xã hội.

Quyết định khiến Arteta cười mỉa mai ngoài đường pitch, còn Saka vung tay tỏ vẻ không phục. Ngay sau tình huống, truyền thông Anh viết rằng họ mong chờ màn phỏng vấn sau trận của Arteta, hơn là diễn biến trong phần còn lại trận đấu.

Gần hai năm trước, Arsenal từng thua 0-1 tại St James' Park trong một trận đấu VAR gây tranh cãi lớn. Tỷ số đó có xu hướng lặp lại, khi tiền đạo tân binh Nick Woltemade mở tỷ số ở phút 34, giúp Newcastle dẫn 1-0 sau hiệp một. Từ quả tạt của Sandro Tonali, tiền đạo cao 1,98 mét chiến thắng Gabriel trong pha không chiến, đánh đầu hạ David Raya. Gabriel cho rằng anh bị đẩy sau, nhưng pha quay chậm cho thấy tác động của Woltemade là rất nhẹ.

Arsenal có phần bối rối, ức chế trong những phút còn lại của hiệp đấu. Khi hiệp một kết thúc, nhiều cầu thủ đội khách vây lấy trọng tài. Nhưng sau giờ nghỉ, họ quyết định tập trung chơi bóng tiếp, thay vì tiếp tục thất vọng.

Gabriel (phải) mừng bàn ấn định chiến thắng 2-1 trên sân St James' Park, Newcastle, Anh hôm 28/9. Ảnh: Reuters

Chất lượng tấn công của Arsenal ở hiệp hai vẫn ổn, nhưng Pope quá xuất sắc. Thủ môn chủ nhà tiếp tục cứu thua xuất thần, cản cú đánh đầu của Jurrien Timber ở cự ly gần, sau đường chọc khe bổng tinh tế của Martin Zubimendi.

Trước một thủ thành "lên đồng" như thế, Arsenal cần một pha dứt điểm hiểm hóc nhất có thể. Phút 84, họ tìm thấy điều đó ở cầu thủ vào sân thay người Mikel Merino. Từ quả tạt của Declan Rice, tiền vệ Tây Ban Nha đánh đầu lái bóng vào góc xa. Bóng chạm mép trong cột dọc bật vào lưới, khiến Pope bất lực. Newcastle đã không thể có trận thứ năm giữ sạch lưới sau sáu vòng.

Sau bàn gỡ, Arsenal lại tiếp tục phải trải qua những phút giây lo lắng. Gabriel, trong nỗ lực lao ra truy cản Anthony Elanga, để bóng chạm tay trong cấm địa từ cú đá của đối thủ. VAR cho thấy bóng khẽ chạm chân của Gabriel trước khi đi trúng tay anh. Trọng tài Gillett không thổi phạt đền - quyết định đồng nhất với tình huống gây tranh cãi trong hiệp một.

Arsenal tiếp tục tràn lên trong tám phút bù, kiểm soát bóng tới gần 90%. Sức ép quá lớn khiến Newcastle không thể trụ vững. Từ bài đá phạt góc sở trường, William Saliba lao lên khóa đường ra vào của thủ thành Pope. Khi không còn phải đối mặt với Woltemade - người đã rời sân, Gabriel lại trở nên mạnh mẽ trên không. Hậu vệ Brazil đánh đầu tung lưới Newcastle, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1.

Lần đầu tiên kể từ tháng 5/2023, Arsenal thắng trên Newcastle. Kết quả xứng đáng cho Pháo thủ, khi họ chơi lấn lướt trong một trận đấu bị ảnh hưởng bởi nhiều quyết định gây tranh cãi. Trận thắng đầy bản lĩnh như một tuyên ngôn của Arsenal trong cuộc đua vô địch. Thầy trò Arteta giờ vươn lên thứ hai trên bảng thứ bậc với 13 điểm, chỉ còn kém đỉnh bảng Liverpool hai điểm.

Vy Anh