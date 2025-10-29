Gabriel - 'pháo đài bay' của Arsenal

Trung vệ người Brazil không chỉ gợi nhớ về những hậu vệ huyền thoại của Arsenal như Tony Adams và Steve Bould, mà còn là vũ khí lợi hại trong những bài tấn công cố định.

Gabriel ăn mừng sau khi ghi bàn giúp Arsenal hạ Newcastle ở Ngoại hạng Anh, trên sân St James' Park, Newcastle, Anh ngày 28/9/2025. Ảnh: Reuters

Những tập thể vô địch nước Anh gần nhất của Arsenal đều sở hữu các trung vệ người Anh mạnh mẽ, có khả năng áp chế đối thủ, từ Tony Adams cho đến Sol Campbell. Và nếu đội bóng của Mikel Arteta lên ngôi Ngoại hạng Anh mùa này, hành trình ấy một lần nữa sẽ có công lớn của một hậu vệ mang những phẩm chất truyền thống Anh. Khác biệt duy nhất là anh đến từ Brazil.

Gabriel Magalhaes đã và đang là nhân tố then chốt của Arsenal mùa này ở cả hai đầu sân. Chấn thương đùi từng khiến anh suýt vắng mặt trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace hôm 26/10. Nhưng như Arteta chia sẻ sau đó, trung vệ 27 tuổi gần như không thể bị loại khỏi đội hình xuất phát.

"Nếu tôi không cho Gabriel ra sân, cậu ấy sẽ đập cửa và nói rằng mình đã sẵn sàng, thậm chí còn tự mặc áo đấu lên người trước", HLV xứ Basque cho biết. "Cậu ấy không muốn bỏ lỡ phút giây nào trên sân, biết rõ sự hiện diện và khả năng chỉ huy của mình mang lại giá trị gì, và hôm nay cậu ấy lại chơi xuất sắc".

Arteta không cần ai phải nhắc nhở bài học về giá trị của những trung vệ thép. Ngoài những tập thể Arsenal từng gặt hái thành công với Adams, Steve Bould, Campbell và Martin Keown, trong sự nghiệp chơi bóng tại Anh, ông từng chứng kiến Chelsea và Man Utd thống trị nhờ John Terry cùng Rio Ferdinand. Tất cả đều là những hậu vệ Anh giàu thể chất.

Thậm chí từ 2011 đến 2016, khi Arteta khoác áo Arsenal dưới thời Arsene Wenger, giới phân tích và truyền thông thời đó tin rằng "Pháo thủ" cần một trung vệ Anh truyền thống để mang lại sự cứng cỏi cho một hàng thủ mong manh.

Gabriel, sinh ra tại Sao Paulo, không chỉ mang đến âm hưởng và tinh thần lãnh đạo của những chiến binh phòng ngự thuở trước. Với chiều cao 1,90 m, anh còn là một "pháo đài bay" gây rối, với sức mạnh thể chất hiện diện trong vùng cấm đối thủ ở các tình huống cố định.

Khi Gabriel có mặt trên sân, Arsenal tính từ đầu mùa 2023-2024 thủng lưới ít hơn, giữ sạch lưới nhiều hơn và giành được số điểm trung bình mỗi trận cao hơn. Cũng suốt giai đoạn đó, chỉ những tiền đạo là Erling Haaland (Man City), Chris Wood (Nottingham) và Ollie Watkins (Aston Villa) ghi được nhiều bàn bằng đầu hơn Gabriel, còn Josko Gvardiol là hậu vệ duy nhất vượt qua anh về số pha lập công.

Gabriel là trung vệ duy nhất ghi bàn hoặc kiến tạo 20 lần ở Ngoại hạng kể từ khi gia nhập Arsenal năm 2020. Xét riêng số bàn thắng trên mọi mặt trận, trong 6 mùa giải khoác áo đội chủ sân Emirates đến nay, cựu trung vệ của Lille đã ghi tổng cộng 22 bàn.

Trước Palace cuối tuần qua, anh lao người chặn cú sút của Ismaila Sarr, sau đó đứng dậy trừng mắt với đồng đội Martin Zubimendi vì đường chuyền hỏng đầu trận, góp phần giúp Arsenal có trận giữ sạch lưới thứ sáu tại giải mùa này. Ở đầu sân bên kia, anh tranh chấp bóng sau quả đá phạt của Declan Rice trước khi Eberechi Eze ghi bàn thắng duy nhất, sau đó còn có thêm một pha đánh đầu dội xà.

Gabriel đặc biệt quan trọng ở mặt trận hỗ trợ tấn công khi Ben White vắng mặt. Anh đảm nhận vai trò gây rối chính ở các tình huống cố định và nếu thiếu anh, miếng đánh cố định của Arsenal khó có thể trở nên lợi hại.

Mùa này, Gabriel đánh đầu tung lưới Newcastle để ấn định tỷ số 2-1 hồi cuối tháng 9. Giữa tháng 10, cũng một pha đánh đầu của Gabriel trở thành pha kiến tạo giúp Leandro Trossard ghi bàn duy nhất trong chiến thắng trước Fulham. Tuần trước, cầu thủ sinh năm 1997 lại ghi bàn từ quả đá phạt của Rice và kiến tạo cho Viktor Gyokeres trong thắng lợi giòn giã 4-0 trước Atletico Madrid ở Champions League.

Sức mạnh trên không của Gabriel không chỉ nguy hiểm cho đối thủ, mà còn là điểm tựa trong phòng ngự bóng cố định của Arsenal. Cuối mùa trước, khi Gabriel phải ngồi ngoài từ đầu tháng 4 đến hết mùa vì phẫu thuật chấn thương ở gân kheo, thầy trò Arteta chỉ giữ sạch lưới đúng ba trận trên mọi đấu trường, trong đó có những bàn thua từ các quả phạt góc.

Trong giai đoạn tiền mùa giải này, khi được hỏi về sự tiến bộ lớn nhất sau 5 năm gắn bó, Gabriel đề cập đến tầm ảnh hưởng ngoài khía cạnh chuyên môn thuần túy của bản thân. "Đó là năng lực chỉ huy trên sân của tôi", Gabriel nói. "Tôi chắc chắn đang đạt được phong độ tốt nhất và muốn tiếp tục vai trò chỉ huy của mình, vì tôi biết mình là hình mẫu, ngay cả trong mắt các đồng đội".

Người thầy của anh đương nhiên cũng hoàn toàn đồng ý. "Nếu hỏi tôi muốn gì ở một trung vệ, câu trả lời sẽ là một cầu thủ có khả năng và thành thạo cách áp chế đối thủ ở cả hai vùng cấm địa", Arteta miêu tả. "Gabriel là người như thế. Cậu ấy phòng ngự như một hậu vệ hàng đầu thế giới và tấn công như một tiền đạo đẳng cấp cao. Khi nhìn vào sự hiện diện, ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy, bạn không thể không thích. Cậu ấy có niềm tin tuyệt đối ở mọi hành động của mình trên sân. Tôi có thể bảo Gabriel chạy lao vào cột gần và cậu ấy sẽ làm như thế với lòng quả cảm, năng lượng và thái độ tuyệt hảo. Gabriel đặt ra chuẩn mực cho mọi đồng đội".

Rất thường xuyên, cứ sau mỗi hành động phòng ngự chính xác, Gabriel cùng người đá cặp ăn ý William Saliba sẽ ăn mừng bằng những cú đập tay, thứ dần trở thành một thương hiệu ở đội chủ sân Emirates. "Chúng tôi muốn truyền năng lượng tích cực cho đồng đội, tôi là hậu vệ nên muốn phòng ngự bằng cả con tim", Gabriel chia sẻ. "Nghi thức ăn mừng cùng nhau là để đối thủ cảm nhận được uy lực của chúng tôi".

Hè này, Gabriel được tưởng thưởng bằng hợp đồng mới đến 2029. Anh cập bến Arsenal từ Lille với giá 35 triệu USD, được phát hiện bởi trưởng bộ phận tuyển trạch bấy giờ là Francis Cagigao và tuyển trạch viên cấp cao Brian McDermott.

Một đặc điểm quan trọng trong kỹ năng chơi bóng của Gabriel từng giúp anh lọt vào mắt xanh của Arteta chính là việc thuận chân trái, từ đó mang lại những lựa chọn chuyền bóng hợp lý và dải chuyền bóng rộng nơi hàng thủ. "Đó là sự cân bằng", Arteta từng giải thích. "Một cầu thủ bất kể thuận chân trái hay phải sẽ có xu hướng thực hiện một số đường chuyền theo những hướng nhất định. Chiều sâu của đường chuyền khi bạn chơi ở một số khu vực trên sân phụ thuộc vào việc bạn sử dụng chân thuận như thế nào".

Ngoài sân cỏ, Gabriel có một gia đình trẻ và dành tình cảm cho CLB Corinthians ở quê nhà Brazil. Cứ mỗi dịp trở về Sao Paulo, anh đều tìm cách đến sân cùng bạn bè. Giữa tháng 10 vừa qua, anh có trận thứ 16 khoác áo tuyển Brazil trong chiến thắng 5-0 trước Hàn Quốc tại Seoul và được kỳ vọng sẽ đá chính tại World Cup hè năm sau, có lẽ khi ấy sẽ với tư cách nhà vô địch Ngoại hạng Anh.

Hoàng Thông (theo The Times)