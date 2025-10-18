Hàng thủ Arsenal chắc chắn thế nào

AnhArsenal đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất châu Âu, mới thủng lưới ba bàn qua 10 trận trên mọi đấu trường mùa này - trong đó chỉ một từ bóng sống.

Sau khởi đầu có phần chệch choạc trong trận ra quân gặp Man Utd, đội quân của Mikel Arteta đã nhanh chóng siết lại hệ thống phòng ngự. Trong sáu vòng gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Arsenal đều đạt thống kê bàn thua kỳ vọng (xGA) dưới 1 mỗi trận.

Sự điềm tĩnh và khả năng giữ cự ly đội hình của Arsenal là điều ấn tượng bậc nhất. Ở các trận thắng giữ sạch lưới trên sân nhà trước Leeds, Nottingham Forest và West Ham, thủ môn David Raya chỉ phải đối mặt với hai cú sút trúng đích.

David Raya giành giải Găng Tay Vàng ở Ngoại hạng Anh mùa 2023-2024. Ảnh: Arsenal FC

Arsenal cũng thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu ở mức hiếm thấy. Kể từ trận thắng Luton Town 4-3 hồi tháng 12/2023, Arsenal không để thủng lưới quá hai bàn trong một trận. Mùa này, đoàn quân dưới trướng Arteta thậm chí chưa lần nào để lọt lưới hơn một bàn, trong khi Liverpool đã bốn lần, và Man City hai lần nhận từ hai bàn thua trở lên.

Thủ môn David Raya tiếp tục phong độ giúp anh giành Găng Tay Vàng hai mùa gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Dù không thường xuyên phải hoạt động vất vả, thủ thành người Tây Ban Nha vẫn đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về tỷ lệ cứu thua, lên tới 88,33% - cao nhất trong số các thủ môn của giải từ đầu mùa.

Ở hai biên, Jurrien Timber và Riccardo Calafiori cũng đang thể hiện phong độ xuất sắc. Hậu vệ phải Timber đang trở thành "nỗi ác mộng" với các cầu thủ chạy cánh đối phương, khi đã thực hiện 25 pha tắc bóng từ đầu mùa - thông số cao thứ hai tại giải.

Bên cánh trái, Calafiori cho thấy sự điềm tĩnh và chắc chắn đáng kinh ngạc. Tuyển thủ Italy này đã vô hiệu hóa hoàn toàn những ngòi nổ nguy hiểm bậc nhất Ngoại hạng Anh như Jarrod Bowen, Mohamed Salah hay Phil Foden.

Jurrien Timber và Riccardo Calafiori thi đấu chắc chắn ở hai biên. Ảnh: Fantasista

Ở trung tâm hàng thủ, William Saliba và Gabriel Magalhaes tiếp tục duy trì sự ăn ý tuyệt vời. Dù chỉ cùng nhau góp mặt trên sân khoảng 65% số phút thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa này, hai trung vệ này vẫn là nền tảng cho thành công của Arsenal.

Khi cả Saliba và Gabriel ra sân trong năm 2025, Arsenal chỉ để lọt lưới 5 bàn từ bóng sống - một thống kê phản ánh đẳng cấp và sự ổn định đáng kinh ngạc. "Pháo thủ" cũng không thủng lưới từ bóng sống trên sân khách khi bộ đôi trung vệ này ra sân, kể từ lần Bryan Mbeumo ghi bàn cho Brentford vào ngày đầu năm mới.

Theo chuyên gia Adrian Clarke trên trang chủ Ngoại hạng Anh, so sánh với cặp trung vệ vô địch mùa trước là Virgil van Dijk và Ibrahima Konate của Liverpool, có thể thấy rằng khi Gabriel và Saliba đều sung sức, họ tạo ra ảnh hưởng tương đương - thậm chí có phần vượt trội - trong việc giữ cho khung thành Arsenal luôn an toàn.

Gabriel Magalhaes (giữa) và William Saliba (phải) ăn mừng trong trận Arsenal thắng Tottenham 1-0 trên sân Tottenham, London, Anh ngày 15/9/2024. Ảnh: AP

Hàng thủ Arsenal chắc chắn vì hiếm khi mắc sai lầm nghiêm trọng. Từ đầu mùa 2025-2026, "Pháo thủ" chỉ để đối thủ dứt điểm một lần sau các tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm - ít nhất toàn giải, trong khi mức trung bình của mỗi đội là 6 lần.

Tính từ đầu mùa trước, Chelsea và Man Utd đã mắc tới 16 lỗi dẫn đến bàn thua, còn Man City cũng có 11 lần như vậy. Arsenal thì chỉ mắc duy nhất một sai lầm trực tiếp khiến họ thủng lưới trong cùng kỳ.

Điều đó đến từ triết lý khắt khe của Arteta. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha yêu cầu toàn đội làm việc tập thể không ngừng nghỉ, pressing với cường độ cao và giữ chuẩn mực cực kỳ cao trong từng pha xử lý. Arsenal phòng ngự ngay từ tuyến tiền đạo, luôn gây sức ép quyết liệt trong các pha tranh chấp, qua đó bảo vệ tuyến hậu vệ và thủ môn bằng sự chủ động thay vì bị động co cụm.

Chỉ số PPDA (số đường chuyền đối phương thực hiện trước khi đội pressing có hành động giành lại bóng) là thước đo chính xác cho khả năng gây áp lực - và Arsenal đang nằm trong nhóm tốt nhất châu Âu. Chỉ số PPDA càng thấp, nghĩa là đội bóng càng pressing quyết liệt, và Arsenal đang thể hiện điều đó ở mức gần như hoàn hảo. Đội bóng của Arteta đứng thứ hai Ngoại hạng Anh về thông số này (9,9), chỉ sau Bournemouth (9,7).

Arsenal cũng chỉ để đối phương chạm bóng 104 lần trong vòng cấm - thống kê tốt nhất giải. Xếp sau là Chelsea (140), Leeds, Newcastle (149), còn Man City đứng thứ 6 với 154 lần, Liverpool đứng thứ 10 với 162 lần.

8 lựa chọn ở hàng hậu vệ Arsenal mùa này. Ảnh: Premier League

Với tỷ lệ thủng lưới chỉ 0,428 bàn mỗi trận, Arsenal đang trên đường thách thức kỷ lục phòng ngự huyền thoại của Chelsea mùa 2004-2005 - khi đội bóng của Jose Mourinho chỉ để lọt lưới 15 bàn sau 38 vòng. Nếu duy trì phong độ hiện tại, "Pháo thủ" sẽ khép lại mùa giải với khoảng 16 bàn thua - tiệm cận cột mốc từng được xem là "không thể chạm tới".

5 trong 8 nhà vô địch gần nhất đều là đội thủng lưới ít nhất. Chính Arsenal là đội phòng ngự tốt nhất hai mùa gần nhất, nhưng chỉ giành vị trí Á quân.

Dù vậy, lịch sử cũng cho thấy rằng chỉ phòng ngự chắc thôi chưa đủ. Trong 8 mùa gần nhất, có đến 7 nhà vô địch là đội ghi bàn nhiều nhất giải. Điều đó có nghĩa, nếu muốn chấm dứt chuỗi ba mùa về nhì liên tiếp bằng chức vô địch, Arsenal không chỉ phải giữ vững "pháo đài phòng ngự", mà còn phải trở thành hỏa lực mạnh nhất ở đầu sân bên kia.

Hồng Duy (theo Premier League)