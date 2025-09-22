Arsenal thoát thua Man City ở phút bù

AnhTiền đạo vào thay người Gabriel Martinelli lốp bóng thành bàn ở phút bù thứ ba, giúp Arsenal hòa Man City 1-1 ở vòng năm Ngoại hạng Anh.

Hai cầu thủ dự bị giúp Arsenal giữ một điểm ở lại London. Từ vòng tròn giữa sân, Eberechi Eze châm bóng để Martinelli phá bẫy việt vị, thoát xuống lốp bóng bằng chân phải về góc xa. Thủ thành Gianluigi Donnarumma băng ra lỡ trớn và chỉ có thể quay lại nhìn bóng lăn từ từ vào lưới.

Trận thứ hai liên tiếp Martinelli tỏa sáng sau khi vào thay người. Trên sân San Mames hôm 16/9, tiền đạo người Brazil ghi bàn mở tỷ số rồi kiến tạo cho Leandro Trossard lập công, mang về chiến thắng 2-0 trước Bilbao ở trận ra quân Champions League.

Kết quả hòa giúp Arsenal trở lại vị trí thứ hai với 10 điểm, hơn Tottenham và Bournemouth về hiệu số, nhưng kém Liverpool 5 điểm. Man City thì tụt xuống thứ 9 với 7 điểm, bằng Man Utd.

Gianluigi Donnarumma đấm bóng từ quả phạt góc của Arsenal. Ảnh: The Guardian

Trên sân Emirates hôm qua, Arsenal kiểm soát bóng 68%, nhưng thi đấu bế tắc, đặc biệt trong hiệp một. "Pháo thủ" chủ yếu chuyền ngang ở giữa sân, hiếm khi đưa bóng xuống khu vực nguy hiểm để các tiền đạo dứt điểm. "Vũ khí phạt góc" của chủ nhà cũng bị Gianluigi Donnarumma - thủ thành cao 1m96 - dễ dàng hóa giải.

Suốt 45 phút đầu, Arsenal nhồi bóng sang cánh phải cho Noni Madueke. Tiền vệ chạy cánh người Anh thi đấu nỗ lực, nhiều lần kéo bóng vào vòng cấm, nhưng không thể tạt chính xác từ chân phải - chân không thuận.

Sang hiệp hai, HLV Mikel Arteta lần lượt tung những cầu thủ tấn công tốt nhất vào sân, Bukayo Saka, Eberechi Eze, Gabriel Martinelli và Ethan Nwaneri. "Pháo thủ" không tạo được nhiều đột biến, cho đến khoảnh khắc lóe sáng của Martinelli ở phút bù giờ.

Erling Haaland dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Ảnh: Reuters

Phía đối diện, Man City thi đấu thực dụng - lối chơi "bất thường" dưới trướng Pep Guardiola. Man City chỉ cầm bóng 32,8%, thấp nhất trong toàn bộ 601 trận đấu tại giải VĐQG mà Guardiola từng cầm quân. Điều trùng hợp, cả hai trận có tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất của Guardiola đều diễn ra trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh, trước đó là 36,5% hồi tháng 3/2023.

Những cơ hội tốt nhất của Man City đều đến từ những pha chuyển đổi trạng thái và được kết thúc bởi Haaland. Phút 9, Haaland làm tường cho Tijjani Reijnders bứt tốc ở giữa sân. Cầu thủ người Hà Lan tiến sát vòng cấm rồi trả lại cho Haaland dứt điểm chân phải chéo góc gọn gàng, hạ thủ thành David Raya. Trung phong Na Uy tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với sáu bàn, hơn những cầu thủ xếp sau tới ba bàn.

Đây là bàn thua sớm nhất mà Arsenal phải nhận tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 9/2024, cũng được ghi bởi Haaland ở phút 9 trận hòa 2-2 trên sân Man City. Đây cũng là lần thứ ba Arsenal để thủng lưới từ pha phản công tại Ngoại hạng Anh trong năm 2025, sau bàn của Jarrod Bowen cho West Ham vào tháng 2 và Bryan Mbeumo cho Brentford vào tháng 1.

Erling Haaland lỡ cơ hội đối mặt đầu hiệp hai. Ảnh: The Guardian

Man City có pha phản công tương tự ở phút 57. Jeremy Doku chọc khe để Haaland thoát xuống dứt điểm về góc gần bị Raya cản phá. Trước áp lực lớn, Eberechi Eze phá bóng trúng người Declan Rice đi vọt xà, khiến người hâm mộ Arsenal thót tim.

Không chỉ lối chơi, Guardiola còn thể hiện sự thực dụng ở cách thay người. Nhà cầm quân Tây Ban Nha lần lượt thay Phil Foden, Haaland bằng các hậu vệ Nathan Ake, John Stones với mục tiêu bảo toàn tỷ số 1-0, nhưng bất thành.

Hồng Duy