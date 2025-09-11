Apple bán dây đeo iPhone 17 giá hơn 1,6 triệu đồng

Mẫu dây đeo chéo dành riêng cho iPhone 17 được Apple bán với giá được cho là đắt đỏ và người dùng cũng cần mua thêm ốp lưng.

"Dây đeo chéo được thiết kế để gắn vào một số ốp lưng iPhone, giúp việc sử dụng điện thoại rảnh tay", website Apple giới thiệu.

Dây đeo chéo cho iPhone 17 có giá 1.668.000 đồng tại Việt Nam, tùy chọn 10 màu sắc gồm vàng dạ quang, xanh dương nhạt, xanh dương, tím, nâu sienna, cam, nâu da nhạt, xanh lá, xám nhạt và đen. Sản phẩm được chế tác từ 100% sợi PET tái chế, riêng phần bản nhỏ bằng sợi dệt.

Dây đeo có phần điều chỉnh độ dài dây bằng thép không gỉ kết hợp nam châm theo cơ chế trượt. Dây có độ dài điều chỉnh tối thiểu 1.080 mm, tối đa 2.080 mm.

Dây đeo chéo cho iPhone và các tùy chọn màu sắc trên website bán hàng Apple.

Tuy nhiên, kể cả khi mua dây, người dùng iPhone vẫn chưa thể sử dụng. Họ cần mua thêm ốp lưng chính hãng Apple, hoặc các mẫu bên thứ ba có phần lỗ để gắn dây đeo. Với thế hệ iPhone 17, Apple hiện bán các mẫu ốp có phần lỗ này, gồm TechWoven MagSafe giá 1.668.000 đồng hoặc ốp Silicon MagSafe giá 1.403.000 đồng cho iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max, ốp MagSafe giá 1.403.000 đồng cho iPhone Air. Như vậy, để có thể sử dụng dây mới, người dùng iPhone phải chi hơn ba triệu đồng.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện sau khi Apple bán phụ kiện mới. Một số cho rằng dây đeo khá cần thiết khi cần rảnh tay, hoặc đối phó với tình trạng cướp giật trên đường phố. Dù vậy, phần đông cho rằng phụ kiện này đắt đỏ hơn mặt bằng chung, "chiêu trò" của Apple để bán thêm ốp lưng và đánh giá nó không thực sự cần thiết.

Apple nổi tiếng với việc bán phụ kiện giá đắt đỏ, dù chức năng không mới hoặc không quá vượt trội so với các sản phẩm khác trên thị trường. Công ty từng bán khăn lau màn hình giá 529.000 đồng, hay dongle chuyển đổi USB-C sang Lightning có giá gần một triệu đồng.

