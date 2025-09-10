Apple lần đầu công bố dung lượng pin của iPhone 17

iPhone Air siêu mỏng có dung lượng pin thấp nhất, trong khi phiên bản iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max đều cao hơn so với thế hệ trước.

Apple năm nay phải công bố dung lượng nhằm tuân thủ quy định mới có hiệu lực từ tháng 6 của Liên minh châu Âu (EU). Trên website bán sản phẩm tại các quốc gia EU, hãng bổ sung nhãn hiệu quả năng lượng, liệt kê chỉ số mAh và các thông số khác.

Trong đó, iPhone 17 trang bị pin 3.692 mAh, tăng 3,7% so với iPhone 16, 17 Pro và 17 Pro Max đạt lần lượt 4.252 và 5.088 mAh, tăng tương ứng 18,7% và 8.6% so với thế hệ cũ. Riêng mức dung lượng của iPhone Air là 3.149 mAh.

Điện thoại iPhone 17 Pro và 17 Pro Max ra mắt hôm 10/9. Ảnh: Tuấn Hưng

Hiện chưa rõ số liệu này dành cho các phiên bản có sim vật lý hay chỉ của model dùng eSim. Theo Macrumors, khay sim chiếm một phần không gian bên trong nên dung lượng pin của các mẫu máy này có thể thấp hơn một chút. iPhone Air chỉ hỗ trợ eSim trên toàn thế giới nên dung lượng pin giống nhau ở mọi thị trường.

iPhone Air là điện thoại mỏng nhất Apple từng sản xuất với số đo 5,6 mm. Đây cũng là smartphone mỏng nhất khi bán ra trên thị trường, nhưng không phải mỏng nhất trong lịch sử. Vivo X5 Max hay Oppo R5 có độ mỏng khoảng 4,7-4,8 mm nhưng đã ra mắt cách đây hơn 10 năm, khi điện thoại thông minh chưa có màn hình tràn viền và kích thước lớn như hiện nay.

So sánh dung lượng pin của từng phiên bản iPhone 17 Cấu trúc iPhone Air bình thường và khi gắn thêm pin MagSafe. Video: Apple

Theo Apple, cấu trúc bên trong của iPhone Air được thiết kế để tối đa hóa không gian pin, mang lại thời lượng pin "đủ dùng cả ngày". Tuy nhiên, đây vẫn là phiên bản có dung lượng pin thấp nhất trong loạt điện thoại mới ra và được giới thiệu kèm một phụ kiện đặc biệt là viên pin MagSafe.

Apple cho biết, pin có thiết kế mỏng nhẹ, dễ dàng gắn vào mặt sau thiết bị, giúp sạc nhanh điện thoại khi pin yếu và cho tổng thời lượng phát lại video tăng lên thành 40 tiếng. Khi không gắn thêm pin MagSafe, thời lượng phát lại video của iPhone Air là 27 tiếng, thấp hơn iPhone 17 (30 tiếng), 17 Pro (31 tiếng) và 17 Pro Max (37 tiếng).

Thiết kế mới cho phép cả hai mẫu Pro có pin lớn hơn. Đặc biệt, 17 Pro Max sẽ là iPhone đầu tiên có dung lượng pin vượt mốc 5.000 mAh.

Thu Thảo (Theo Apple, Macrumors)