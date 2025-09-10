AI mờ nhạt tại sự kiện iPhone 17

Trái với cách đây một năm, lễ ra mắt thế hệ iPhone 17 của Apple không còn đề cập nhiều đến bộ công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Trong sự kiện diễn ra rạng sáng 10/9 (giờ Hà Nội), Apple tập trung vào những cải tiến phần cứng cho thế hệ iPhone 17, đặc biệt là mẫu Air siêu mỏng, cũng như đồng hồ Apple Watch mới và tai nghe AirPods Pro 3.

Năm ngoái, Apple Intelligence trở thành tâm điểm trên loạt iPhone 16, khiến nhiều chuyên gia kỳ vọng đây là yếu tố thúc đẩy doanh số. Còn năm nay, AI xuất hiện chớp nhoáng hoặc được lồng ghép trong sản phẩm dưới bối cảnh "hậu trường", như xử lý ngôn ngữ cục bộ, dịch, theo dõi sức khỏe, cải thiện chơi game, hay "tìm kiếm sinh ngữ cảnh" - những thứ đã phổ biến trên các đối thủ Android.

Ảnh thực tế iPhone 17 Air tại lễ ra mắt. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo giới chuyên gia, sự kiện diễn ra trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, tích hợp ngày càng sâu vào smartphone. Tuy vậy, việc Apple "né" đề cập đang lộ ra nhiều vấn đề.

"Apple vẫn bế tắc với AI", chuyên gia đánh giá sản phẩm Bùi An bình luận. "Mọi thứ đang cho thấy AI không phải cuộc chơi đơn giản, không phải cứ có tiền là làm được. Có lẽ Apple sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức để theo kịp đối thủ, vì họ đã chậm chân trong những năm qua, dựa trên những gì họ thể hiện tại sự kiện ngày 9/9".

Là một người trung thành với iPhone nhiều năm, nhà báo công nghệ Ngô Hồng Nhung cũng kỳ vọng Apple tạo ra điều đó gì mới mẻ với AI tại sự kiện Awe Dropping. "Sau nhiều trải nghiệm tính năng trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị Samsung, Vivo, Xiaomi, rõ ràng chúng rất hữu ích. Điều đó khiến tôi cũng hy vọng điều tương tự ở Apple. Tiếc là không có thông báo gì", chị Nhung nói.

Hãng từng thông báo Apple Intelligence sẽ hỗ trợ tiếng Việt từ năm nay, thực tế các tính năng mới công bố ngày 9/9 chưa cho thấy điều đó. Ngay cả tính năng dịch trực tiếp là điểm nhấn trên AirPods Pro 3 - chức năng hỗ trợ giao tiếp trực tiếp bằng nhiều ngôn ngữ thông qua sức mạnh của công nghệ âm thanh điện toán và Apple Intelligence - ban đầu cũng chỉ hỗ trợ 9 ngôn ngữ, chưa có tiếng Việt.

"AI dịch không hỗ trợ tiếng Việt là vấn đề khó của Apple", Bùi An nhận xét. "Vì tiếng Việt cực kỳ phức tạp, cần thời gian dài và nguồn lực lớn, đặc biệt cơ sở dữ liệu 'khủng' kết hợp machine learning để nhận biết cả ngôn ngữ vùng miền. Hiện Google làm được vì họ có cơ sở dữ liệu từ hàng triệu người Việt hàng ngày dùng và sửa cho. Các hãng khác cũng xem Google là con đường nhanh nhất thay vì tự làm. AI của Apple chưa thể có tiếng Việt là vì vậy".

Thực tế, các đối thủ đang làm khá tốt tính năng nhận diện tiếng Việt - yếu tố giúp người dùng Việt dễ giao tiếp với AI tự nhiên hơn, cũng như giúp AI hiểu biết về văn hóa bản địa, tránh hiện tượng "ảo giác", thiên vị. Samsung được đánh giá tiên phong trong AI tiếng Việt với Galaxy AI, khi đây là một trong 13 ngôn ngữ đầu tiên trên công cụ này kể từ năm 2023, hỗ trợ người dùng dịch hội thoại, phiên dịch trực tiếp khi gọi điện hay gợi ý văn bản thông minh. Bên cạnh các sản phẩm cao cấp, Galaxy AI gần đây cũng được đưa xuống các model tầm trung.

Tiếng Việt là một trong những ngôn ngữ đầu tiên được hỗ trợ trên Galaxy AI, được công bố tại sự kiện ra mắt Galaxy S24. Ảnh: Tuấn Hưng

Trở lại với Apple, giới bình luận quốc tế cũng có đánh giá không mấy tích cực khi Apple "bỏ qua" AI trên sân khấu. "Apple đang ở trong một tình thế ngày càng khó xử", trang Gadgethacks nhận xét ngay sau sự kiện Apple kết thúc. "Giới công nghệ kỳ vọng rằng hãng sẽ có một AI mang tính cách mạng, giúp thay đổi cách chúng ta sử dụng thiết bị, nhưng điều đó đã không xảy ra".

Trong khi đó, The Verge cho rằng Apple dường như đang chuyển từ "hứa hẹn AI" từ năm ngoái sang hướng cố gắng "chứng minh bằng thực tế" rằng các chức năng không phải hữu ích nhất cho người dùng.

Thực tế, sau khi giới thiệu Apple Intelligence năm 2024, hãng chuyển trạng thái "hứa hẹn quá mức" sang rút lui dần". Tháng 9/2024, công ty ra video quảng cáo AI mới với sự góp mặt của nghệ sĩ Bella Ramsey và đăng trên YouTube để minh họa cho năng lực mới, nhưng sau đó âm thầm gỡ bỏ. Bloomberg đánh giá sự chậm trễ về AI của Apple dường như nghiêm trọng hơn nhiều, dự đoán công ty có thể đã "loại bỏ một số yếu tố để bắt đầu lại từ đầu".

Trước đó, giới chuyên gia đánh giá Apple chậm chân, lo ngại công ty tụt hậu về AI. "Để đạt đến tiêu chuẩn chất lượng cao cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi mong muốn chia sẻ thêm về nó trong năm tới", Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao về phần mềm của Apple, nói về Apple Intelligence tại sự kiện WWDC 2025 ngày 9/6 ở Mỹ.

Theo New York Post khi đó, thông báo của Federighi có thể xem là sự thừa nhận hiếm hoi rằng Apple chưa thể tạo sự đột phá cho Apple Intelligence. Thực tế, sự kiện Awe Dropping dường như cho thấy Apple đang thực sự "có vấn đề" với việc phát triển AI.

Một số ý kiến khác đánh giá Apple tiếp tục đẩy thông điệp AI riêng tư, chạy tại chỗ (on-device) hơn là "trợ lý biết tuốt". Do đó, họ nói nhiều hơn về Neural Engine, trải nghiệm dịch, hiểu hình ảnh, hay các thuật toán sức khỏe trên Apple Watch thay vì gọi tên những "siêu tính năng" mới.

Bảo Lâm